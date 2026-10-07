daily horoscope of 8 october 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! রইল ৮ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল জ্যোতিষমতে
৮ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন আজই।
৮ অক্টোবর, ২০২৬ বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার মানেই লক্ষ্মীদেবীর পুজোর বার। এই দিনে দেবী লক্ষ্মীর বিশেষ আরাধনা করা হয়। একনজরে দেখে নিন আগামিকাল লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে।
মেষ
মেষ রাশি আজ আপনার অর্থ উপার্জনের অন্যান্য উৎস সম্পর্কেও চিন্তা করা উচিত। আপনার প্রেম জীবন সমৃদ্ধ হবে। আজকের দিনটি আপনার জীবনে সুখ আনতে চলেছে। আপনি কিছু কাজে সহজেই সফল হতে সক্ষম হবেন।
বৃষ রাশি আজ আপনি খুব বেশি অর্থ সাশ্রয় করতে পারবেন না। নিয়মিত বসের সাথে হালকা কথোপকথন করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি আপনাকে আজ মানসিক শান্তি পেতে সহায়তা করবে।
মিথুন
রাশি আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে চিন্তা করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে। আপনি যা চান তা পাওয়া সর্বদা সম্ভব, মনে রাখবেন। ব্যয় কম রাখুন। অর্থ আসবে।
কর্কট
আপনার পরিবার আপনাকে সমর্থন করবে। আজ টিমওয়ার্কের দিকে মনোনিবেশ করুন। বড় কিছু অর্জন করার জন্য আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত সময় ত্যাগ করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে আপনার সময় থাকবে না।
সিংহ
রাশি আপনার সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার পক্ষে ভাল সময়। আপনার সঙ্গীর সাথে মানসম্পন্ন সময় ব্যয় করুন যাতে আপনি একসাথে গভীর সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।
কন্যা
রাশি নিজের দিকে মনোযোগ দিন। সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন কারণ এটি আপনার বর্তমান উপার্জনের স্তর বজায় রাখতে সহায়তা করবে। জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
তুলা
আপনাকে আর্থিক এবং মানসিকভাবে চিন্তা করতে হবে। সামনে একটি নতুন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। আপনার ক্যারিয়ার এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য একসাথে রাখার চেষ্টা করুন।
বৃশ্চিক
আপনার সঙ্গীর সাথে এমন সমস্যাগুলি সম্পর্কে কথা বলুন যা আপনার সম্পর্কের সমস্যা সৃষ্টি করছে। আপনি এমন কোনও ঝুঁকির দিকে যেতে পারেন যা আপনার আর্থিক অবস্থার ক্ষতি করতে পারে।
ধনু
আপনার সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবে। আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবন ভারসাম্যপূর্ণ হবে এবং আপনি নতুন কিছু করার সুযোগও পাবেন। অন্যদিকে, আপনাকে আপনার সম্পর্কের মধ্যে রোম্যান্স বজায় রাখতে হবে।
মকর
আপনি যদি আপনার সম্পর্কের বিষয়ে খুব সিরিয়াস হন তবে পরবর্তী স্তরের পরিকল্পনা করার জন্য এটি একটি শুভ সময়। আজ ছোট সঞ্চয় দিয়ে শুরু করুন এবং আপনি আপনার বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি পরিচালনা করতে সক্ষম কিনা তা সন্ধান করুন?
কুম্ভ
আপনার সঙ্গীকে আরও ভালভাবে জানার জন্য একসাথে কিছু ভাল সময় ব্যয় করা ভাল হবে। আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল হবে তবে অবশ্যই সঞ্চয় করুন। আপনার জীবনে সুখী এবং সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।
মীন
আর্থিক পরিস্থিতি খুব ভাল হবে। এটি বিনিয়োগের সুযোগের জন্য ভাল। স্টক বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলার সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More