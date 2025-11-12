Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow 12 November Horoscope: মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী থাকছে আগামিকাল, দেখে নিন ১২ নভেম্বর ২০২৫-এর রাশিফল

    Tomorrow 12 November 2025 Horoscope: মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী থাকছে আগামিকাল? কাদের প্রতি সহায় হবে ভাগ্য। দেখে নিন ১২ নভেম্বর ২০২৫-এর রাশিফল।

    Published on: Nov 12, 2025 8:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জ্যোতিষমতে আগামিকাল গ্রহনক্ষত্রের পরিবর্তনের কারণে কিছু রাশির জীবনে আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। আবার কিছু রাশি তাদের জীবনে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। জেনে নেওয়া যাক ১২ নভেম্বর কোন রাশির জাতকরা লাভবান হবেন এবং কোন রাশির জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

    দেখে নিন ১২ নভেম্বর ২০২৫-এর রাশিফল
    দেখে নিন ১২ নভেম্বর ২০২৫-এর রাশিফল

    মেষ রাশি - ব্যবসায়ও হ্রাস পেতে পারে। আয় হ্রাস এবং ব্যয়ের অতিরিক্ত হতে পারে। মন বিচলিত হবে। আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকবে। চাকরিতে অগ্রগতির পথ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে। আরও কঠোর পরিশ্রম হবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    বৃষ রাশি - মন অস্থির হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। পরিবার সহায়ক হবে। ব্যবসায় কিছুটা মন্দা দেখা দিতে পারে। ভ্রমণ উপকারী হবে। মনের মধ্যে উত্থান-পতন থাকবে। পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। অতিরিক্ত খরচ হবে।

    মিথুন রাশি - মনে হঠাৎ সুখ-দুঃখের অনুভূতি দেখা দিতে পারে। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনার ক্যারিয়ারে ভাল যোগব্যায়াম রয়েছে, আপনার পেশাগত জীবনে আপনাকে কিছুটা সতর্ক রাখুন। ব্যবসায়িক ভ্রমণ উপকারী হবে। আর্থিকভাবে সুবিধা পাবেন। অতিরিক্ত খরচ হবে।

    কর্কট রাশি - দিনটি আপনার কাছে দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর বলে মনে হতে পারে। এ সময় চুপ থাকতে হবে। খোলামেলা থাকুন, কিন্তু উন্মোচিত হবেন না। ব্যক্তিগত কিছু আপনার কাছে আসতে পারে, বা আপনি একটি নতুন ক্ষেত্রে পা রাখতে পারেন। এটি একটি ভাল জিনিস, তবে এটি চিন্তাভাবনা করে করুন। এ সময় আপনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে।

    সিংহ রাশি - এমনকি যখন কেউ দেখছে না, তখনও আপনার বড় পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। আপনি আপনার জীবনে যে লক্ষ্য অর্জন করতে চান তা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করুন। কোনও ছোটখাটো বিরক্তি আপনার মধ্যে প্রবেশ করতে দেবেন না এবং এটিকে আপনার লক্ষ্য থেকে দূরে যেতে দেবেন না।

    কন্যা রাশি - বাবার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। পরিবার সহায়ক হবে। শান্ত থাকুন এবং ধৈর্য ধরে পরিকল্পনা করুন। আবেগের কারণে আপনার জীবনে উত্থান-পতন আসতে পারে। তাড়াহুড়ো না করে শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে ভালো কিছু থাকবে।

    তুলা রাশি - যখনই আপনি এমন কারও দিকে মনোনিবেশ করেন যার উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, শক্তি পরিবর্তিত হয়। আবেগের কারণে আপনার জীবনে উত্থান-পতন আসতে পারে। সবকিছু ঠিক করার চেষ্টা করবেন না।

    বৃশ্চিক রাশি - আপনাকে নিজের গতি তৈরি করতে হবে, এর জন্য আপনাকে নিজের সাথে চেষ্টা করতে হবে, বাকিরা আপনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এতে হতাশ হবেন না, নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনুন। আপনি কাল আর্থিক ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল।

    ধনু রাশি - এই সময়ে অকেজো জিনিসগুলিতে মনোনিবেশ করবেন না, আপনার হাতে যা আছে তার দিকে মনোনিবেশ করুন। শান্ত থাকুন এবং ধৈর্য ধরে পরিকল্পনা করুন। একটি সহজ কাজ বা একটি ছোট পদক্ষেপ আপনার জীবনকে আরও উন্নত করে তুলতে পারে। মকর রাশি - আপনি এমন জিনিসগুলি বুঝতে পারেন যা আপনার পক্ষে আর সঠিক নয়। এটি এমন কিছু যা আপনি আগে মেনে নিয়েছেন। তাড়াহুড়ো না করে শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে ভালো কিছু থাকবে।

    কুম্ভ রাশি - আপনি ভ্রমণে যেতে পারেন, এটি আপনার উপকার করবে। ব্যক্তিগত জীবনে কিছু উত্থান-পতন হতে পারে। পেশাগত জীবনে নিজের যোগ্যতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। নিজেকে অন্য কারো সাথে তুলনা করবেন না। পেশাগত জীবনে গসিপ এড়িয়ে চলুন। যখন কিছু ভুল মনে হয়, তখন আপনার অভ্যন্তরীণ মনকে বিশ্বাস করুন। প্রতিদিন আপনার রুটিন অনুসরণ করুন।

    মীন রাশি - ব্যক্তিগত জীবনে ভালো সময় কাটান। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আপনার এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। এখনই অর্থের ক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

    News/Astrology/Tomorrow 12 November Horoscope: মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী থাকছে আগামিকাল, দেখে নিন ১২ নভেম্বর ২০২৫-এর রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes