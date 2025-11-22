Edit Profile
    Horoscope 23 November 2025: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? রইল ২৩ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। জেনে নেওয়া যাক, আগামিকাল এই ১২ টি রাশির ভাগ্যফল জ্যোতিষমতে।

    Published on: Nov 22, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে উল্লিখিত প্রতিটি রাশিচক্রের একটি শাসক গ্রহ রয়েছে, যা এর উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২৩ নভেম্বর কিছু রাশির জন্য খুব শুভ দিন হতে চলেছে, কিছু জাতক জাতিকার ভাগ্যে রয়েছে লড়াই। জেনে নেওয়া যাক, ২৩ নভেম্বর ২০২৫র রাশিফল।

    রাশিফল: সমস্ত 12 টি রাশির জন্য আগামীকালের দিনটি কেমন হবে, 23 নভেম্বরের বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।
    মেষ রাশি - আজ আপনার আত্মবিশ্বাস স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হবে। যে কাজ বারবার বাধাগ্রস্ত হত তা এখন সহজ বলে মনে হবে। পুরোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং কোনও মুলতুবি অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    বৃষ রাশি - আজকের দিনটি একটি শান্ত এবং ভারসাম্যপূর্ণ দিন হবে। পরিবারে ভালোবাসা ও সমর্থন থাকবে, যা মনকে খুশি রাখবে। ব্যয় বাড়তে পারে, তবে অর্থ কেবল গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে ব্যয় করা হবে। কর্মক্ষেত্রে পুরনো অসমাপ্ত কাজ শেষ করার সুযোগ থাকবে।

    মিথুন - আপনার কথায় প্রভাব থাকবে এবং অনেকেই আপনার কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এমনকি ছোটখাটো আলোচনাও কাজকে সহজ করে তুলবে। আপনি বন্ধু এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। মনে এমন একটি নতুন ধারণা জন্ম নিতে পারে যা ভবিষ্যতে সাফল্য এনে দেবে।

    ( ২০২৬-এ একাধিক বিরল যোগ! এই ৩ রাশির ভাগ্যে তুঙ্গে থাকবে কেরিয়ারের সাফল্য)

    কর্কট রাশি- মন কিছুটা সংবেদনশীল হবে, তবে আপনার চিন্তাভাবনা পরিষ্কার থাকবে, যার কারণে সিদ্ধান্তগুলি সঠিক পথে যাবে। পরিবারে শান্তি ও ভারসাম্য থাকবে। আপনি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হালকা ক্লান্তি বা অলসতা অনুভব করতে পারেন, তাই সময়ে সময়ে বিশ্রাম নিন। পুরনো বন্ধু বা পরিচিতের সঙ্গে কথা বললে মন হালকা হয়ে যাবে। আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল হবে। দিনের উত্থান-পতন সন্ধ্যার মধ্যে শান্ত হবে।

    সিংহ- সিংহ রাশি আজ আপনি আপনার প্রভাব এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার মতামতকে সম্মান করা হবে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনার ভূমিকা বাড়তে পারে। ক্যারিয়ারে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং পরিবারে সুখ বাড়বে। প্রেম জীবনে উষ্ণতা ও বোঝাপড়া বাড়বে। শুধু আপনার কথাকে কঠোর হতে দেবেন না।

    কন্যা রাশি - দায়িত্বের বোঝা বাড়তে পারে, তবে আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং বোঝাপড়া দিয়ে সবকিছু পরিচালনা করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজ প্রশংসিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় আসতে পারে, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পরিবারে সম্মান ও সমর্থন থাকবে। দিন শেষে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে।

    তুলা রাশি - দিনটি ক্রিয়াকলাপে পূর্ণ হবে তবে কাজটি স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচালনা করা হবে। ছোট ছোট সমস্যা দেখা দিতে পারে, তবে আপনি সেগুলি সহজেই পরিচালনা করতে পারবেন। অফিসে যেকোনো কাগজপত্র বা অফিসিয়াল প্রক্রিয়ায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ঘরের পরিবেশ শান্ত থাকবে। সন্ধ্যায় নিজের জন্য সময় নিন। দিন শেষে মন তৃপ্ত ও শান্ত বোধ করবে।

    বৃশ্চিক রাশি - ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। নতুন সুযোগ তৈরি হবে এবং ক্যারিয়ারে দিক পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বা চুক্তি থেকে সুবিধা হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততা ও আস্থা বাড়বে। মন হালকা এবং ইতিবাচক বোধ করবে। যে কাজ আটকে ছিল, তা এগিয়ে যাবে। দিনটি সামগ্রিকভাবে মসৃণ এবং লাভজনক হবে।

    ধনু রাশি- ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি অর্থ বন্ধ করতে পারেন। কিছু পুরানো কাজের সমাধান হবে এবং কিছু ভাল খবরও পাওয়া যেতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা বাড়বে এবং পরিবারে শান্তি থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে। দিনটি পুরো ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হবে।

    মকর রাশি- অনুভূতি গভীর হবে, তবে তাদের নিরাপদ রাখা ভাল। কিছু ছোট জিনিস মনকে দুঃখিত করতে পারে, তবে পরিস্থিতি দ্রুত উন্নত হবে। আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল হবে। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বললে মানসিক স্বস্তি আসবে। কাজ তার নিজস্ব গতিতে চলবে। নিজের উপর খুব বেশি চাপ দেবেন না। দিনটি শান্তিতে কাটান।

    কুম্ভ রাশি- সারা দিন শক্তি ও উৎসাহ সঙ্গে থাকবে। নতুন কাজ শুরু করা বা পুরানো কাজ চালিয়ে যাওয়ার ভাল লক্ষণ রয়েছে। পড়াশোনা, প্রতিযোগিতা বা ক্যারিয়ারের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি খুব ভাল। একটি আউটিং বা একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ করা যেতে পারে। প্রেম জীবনে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। মন খুশি ও আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ থাকবে।

    মীন রাশি - আপনার কাজ সময়মতো শেষ হবে। জীবনের দিশা পরিষ্কার হবে। পরিবার একসাথে থাকবে এবং বাড়িতে শান্তি বিরাজ করবে। বুদ্ধিমত্তার সাথে অর্থ ব্যয় করুন, অন্যথায় আপনি পরে চাপ অনুভব করতে পারেন। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ খুব কাজে লাগবে। সন্ধ্যার সময় মনকে স্বস্তি দেবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

