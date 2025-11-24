Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Horoscope 25 November 2025: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল লাকি কারা? রইল ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    কেমন কাটবে আগামিকাল? তার জ্যোতিষমতে আভাস দিল রাশিফল।

    Published on: Nov 24, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আগামিকাল ২৪ নভেম্বর ২০২৫ কেমন কাটবে আপনার? রইল রাশিফল। আগামিকাল মঙ্গলবার, মেষ থেকে মীন রাশির দৈনিক রাশিফল আজ সন্ধ্যাতেই দেখে নিন।

    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল লাকি কারা? রইল ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল
    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল লাকি কারা? রইল ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    মেষ রাশি - আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং এই শক্তি আপনার কাজে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে। অনেক দিন ধরে আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। অফিসে আপনার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে এবং আপনার পরামর্শ একটি সভায় গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে।

    বৃষ - দিনটি স্থিতিশীল থাকবে তবে ধীরে ধীরে ইতিবাচক দিকে এগিয়ে যাবে। যে কোনও পুরানো পরিচিতি আপনাকে উপকৃত করতে পারে। বাড়িতে কিছু মেরামত বা ছোট কেনাকাটা হতে পারে।

    মিথুন রাশি-দিনটি উজ্জ্বল ও সক্রিয় থাকবে। নতুন সুযোগ আপনার কাছে আসবে এবং আপনি সেগুলি ধরার মতো অবস্থানে থাকবেন। আপনার পরিকল্পনাগুলি অফিসে সমর্থিত হবে এবং আপনার কাজও প্রশংসা করা যেতে পারে।

    কর্কট - আপনি আবেগপ্রবণ হবেন, তবে দিনের শেষে জিনিসগুলি আপনার পক্ষে পড়বে। আপনাকে পরিবার সম্পর্কিত কিছু দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। অফিসে আপনাকে আরও কিছুটা প্রচেষ্টা করতে হবে, তবে ফলাফল ভাল হবে।

    সিংহ রাশি - আপনার শক্তি বেশি থাকবে এবং আপনার ব্যক্তিত্ব আশেপাশের লোকদের উপর প্রভাব ফেলবে। কাজের উপর আপনার দখল দৃঢ় হবে এবং আপনি কোনও প্রবীণের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারেন।

    কন্যা রাশি - কর্মক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রগতি হবে। কোনো বিষয়ে অধৈর্য হবেন না। একটু ধৈর্য ভালো ফল দেবে। অর্থনৈতিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ হবে। অফিসে আপনার কথা শোনা হবে, তবে আপনাকে নিজেকেই পদক্ষেপ নিতে হবে এবং উদ্যোগ নিতে হবে।

    তুলা রাশি- কাজের চাপ একটু বেশি থাকবে। আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল, প্রতিবেদন বা সভা সম্পর্কে চাপ বোধ করতে পারেন। তবে দিন বাড়ার সাথে সাথে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে ঘুরে দাঁড়াবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    বৃশ্চিক রাশি- আপনার দিনটি ইতিবাচক থাকবে। আপনারা দীর্ঘদিন ধরে যে পরিকল্পনা বা প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন তা আজ এগিয়ে যাবে। অফিসে আপনার ভাবমূর্তি খুব ভালো থাকবে। প্রেম জীবনে কথোপকথন ও বোঝাপড়া বাড়বে।

    ধনু রাশি- আপনাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কাজ, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের দিকে নজর দিতে হবে। নতুন কোনো প্রকল্প বা সুযোগের সূচনা হতে পারে।

    মকর রাশি- দিনটি দুর্দান্ত একটি দিন। কাজ দ্রুত এগিয়ে যাবে এবং আপনার পরিকল্পনা সফল হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে স্বস্তি ও মুনাফা উভয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সম্পর্কের মধ্যে উষ্ণতা বাড়বে এবং পুরানো বিরোধের অবসান ঘটতে পারে।

    ( Guava Buying tips: পেয়ারা মিষ্টি কি না চিনবেন কীভাবে? রইল খুব সহজ কিছু টিপস)

    কুম্ভ রাশি- ভাগ্য শক্তিশালী হবে। যেকোনো আটকে থাকা কাজ হঠাৎ করে শেষ করা যাবে। ক্যারিয়ারে নতুন দিকনির্দেশনার লক্ষণ দেখা যাবে- যেমন নতুন চাকরি, পদোন্নতি বা নতুন প্রকল্প।

    মীন রাশি - আপনার অনুভূতি গভীর হবে তবে আপনি কর্মক্ষেত্রে ভাল ফলাফল পাবেন। যারা নতুন চাকরি বা পরিবর্তন চান তাদের জন্য দিনটি অনুকূল। পরিবারে সুসংবাদ বা ইতিবাচক সংবাদের পরিবেশ থাকবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Horoscope 25 November 2025: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল লাকি কারা? রইল ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes