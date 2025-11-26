Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Horoscope 27 November 2025: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ২৭ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    রাশিফল আগামীকাল ২৭ নভেম্বর ২০২৫: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। সেই রাশিগুলির জাতক জাতিকাদের জীবন কেমন হবে, তা দেখে নিন আগামিকালের রাশিফলে।

    Published on: Nov 26, 2025 8:13 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে উল্লিখিত প্রতিটি রাশিচক্রের একটি শাসক গ্রহ রয়েছে, যা এর উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে,২৭ নভেম্বর কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, কিছু রাশির জন্য তা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে চলেছে। দেখা যাক আগামিকাল ২৭ নভেম্বর, ২০২৫ কেমন কাটবে ১২ রাশির।

    kal_ka_rashifal_
    kal_ka_rashifal_

    মেষ

    মেষ রাশি আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি ব্যস্ত দিন। সকাল থেকেই কোনও বিষয়ে তাড়াহুড়ো থাকবে এবং মন পরিষ্কার থাকবে। যে কাজ বেশ কয়েকদিন ধরে বিলম্বিত ছিল, তা এগিয়ে যাবে। আপনি কোনও প্রবীণের কাছ থেকেও সহায়তা পেতে পারেন।

    ( Imran Khan Update: ইমরান খান কোথায়? খোঁজ নিতে বোনেরা জেলে যেতেই ‘চুলের মুঠি ধরে..’, এল বড় অভিযোগ)

    বৃষ

    বৃষ রাশি আপনার পারিবারিক দায়িত্ব কিছুটা বাড়বে, তবে আপনি প্রতিটি কাজ স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবেলা করবেন। পরিবারে শান্তি থাকবে এবং আপনি কোনও বিষয়ে স্বস্তি বোধ করবেন। আর্থিক বিষয়ে বিচক্ষণ পদক্ষেপ নিন। যেকোনো অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা বন্ধ রাখুন।

    মিথুন

    মিথুন রাশি আজ আপনার চিন্তাভাবনা এবং কথোপকথন উভয়ই শক্তিশালী হবে। যারা মিডিয়া, লেখালেখি, পড়াশোনা বা ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা উপকৃত হবেন। আপনি কিছু নতুন তথ্য বা সুযোগ পেতে পারেন। সম্পর্কের মধ্যে ছোট ছোট কথাবার্তা নিয়ে বেশি ভাবনে না।

    কর্কট

    কর্কট রাশি আজ মন কিছুটা আবেগপ্রবণ হবে, তবে আপনি আপনার কাজটি ভালভাবে পরিচালনা করবেন। কোনও কিছুর পুরানো বোঝা হালকা করা যেতে পারে। কোনও পুরানো বন্ধু বা আত্মীয়ের সাথে কথোপকথন উপকারী প্রমাণিত হবে। টাকা আসবে বলে আশা করা হচ্ছে, কিন্তু আজ তেমন কোনো লাভ হচ্ছে না।

    সিংহ

    সিংহ রাশি আপনার আত্মবিশ্বাস সবচেয়ে বড় শক্তি হবে। একটি মিটিং, কথোপকথন বা সিদ্ধান্তে, আপনার মতামত সবচেয়ে বেশি খেলতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয়ের জন্যই এটি একটি ভাল দিন। অর্থ স্থিতিশীল থাকবে। আপনি কোনও পুরানো কাজের জন্যও প্রশংসা পেতে পারেন।

    তুলা

    তুলা রাশি আপনি সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করবেন। পুরনো অসমাপ্ত কাজ শেষ হতে শুরু করবে। আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন - হালকা ব্যথা, ক্লান্তি বা গ্যাসের মতো সমস্যা হতে পারে। পরিবারের পরিবেশ ভাল থাকবে, তবে একজন প্রবীণের পরামর্শ অনুসরণ করতে হবে।

    কন্যা

    কন্যা রাশি আপনি কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে শুরু করবেন। অফিসে আপনার কথা শোনা হবে। অর্থ ধীরে ধীরে বাড়বে এবং যে কোনও স্থগিত কাজ শেষ হবে। স্বাস্থ্যে হালকা ব্যথা বা ক্লান্তি হতে পারে। বিশ্রাম অপরিহার্য। সম্পর্কের মধ্যে কিছু সম্পর্কে স্পষ্টতা থাকবে। পরিবারে স্বাভাবিক পরিবেশ থাকবে।

    বৃশ্চিক

    বৃশ্চিক রাশি আজ আপনার মনে নতুন ধারণা আসবে এবং সেগুলিও উপকৃত হবে। সৃজনশীল কর্মীদের জন্য এটি একটি শুভ দিন। সম্পর্কের মধ্যে আবেগ বেশি থাকবে, তবে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন। সঠিক পরিকল্পনা থেকেই টাকা আসবে। আপনি কিছু পুরানো পাওনাও পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা পাবেন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    ধনু

    ধনু রাশি আপনার ব্যক্তিত্ব এবং আচরণ মানুষকে প্রভাবিত করবে। নতুন শুরু বা নতুন বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ আসতে থাকবে এবং যেতে থাকবে, তবে কোনও বড় ক্ষতি হবে না। মানুষ আপনার কাজের ধরন পছন্দ করবে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা থাকবে।

    মকর

    মকর রাশি আপনার ফোকাস খুব শক্তিশালী হবে। আপনি যে কাজই করুন না কেন, আপনি তা শেষ করার চেষ্টা করবেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অর্থ সঞ্চয় করুন এবং হাঁটুন। কারও প্রেমে পড়ে অন্যায় কিছু ব্যয় করবেন না।

    কুম্ভ

    কুম্ভ রাশি নতুন পরিকল্পনা বা নতুন কাজ শুরু করার সঠিক দিন। একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই ভ্রমণটি আপনাকে মানসিক বিশ্রাম দেবে। কাজ ত্বরান্বিত হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে কোনও পুরানো ভুল বোঝাবুঝির সমাধান হবে। অর্থ স্বাভাবিকভাবে চলবে, তবে ভবিষ্যতের জন্য ভাল পরিকল্পনা করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

    মীন

    মীন রাশি আপনি আপনার হৃদয় এবং মন উভয়ের কথা শুনতে চান, তবে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিন। কাজে কিছু বাধা আসবে তবে ধীরে ধীরে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। পরিবারের কেউ না কেউ আপনার মনকে হালকা করে তুলবে। অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে- কোনো লাভ নেই, কোনো ক্ষতি নেই। স্বাস্থ্যে ক্লান্তি থাকবে, পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Horoscope 27 November 2025: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ২৭ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes