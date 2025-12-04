Horoscope 4 December 2025: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল লাকি কারা? ৪ ডিসেম্বর ২০২৫র রাশিফল রইল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়।
রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করলে সম্পদ এবং সমৃদ্ধি বজায় থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ৪ ডিসেম্বর কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, আবার কিছু রাশিকে জীবনে অসুবিধার মুখোমুখি হতে হতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫।
মেষ-৪ ডিসেম্বর, আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে, তবে অর্থ সাশ্রয় করুন। আপনার সঙ্গী নিশ্চিত করবে যে আপনি জীবনে সুখী এবং সন্তুষ্ট। অগ্রগতির জন্য একটি সহজ রুটিন বজায় রাখুন। একটি শান্ত মেজাজ আপনাকে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে এবং সাবধানতার সাথে কাজ করতে সহায়তা করবে।
বৃষ রাশি -৪ ডিসেম্বর আপনাকে জীবনে দুর্দান্ত সাফল্য দিতে চলেছে। আপনি আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকেও সমর্থন পাবেন, যা আপনাকে একটি ভাল ভবিষ্যতের বিষয়ে ইতিবাচকভাবে চিন্তা করতে সহায়তা করবে। শীঘ্রই আপনি সামনের যাত্রার জন্য আপনার জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন।
মিথুন: ৪ ডিসেম্বর, আপনার কোনও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান মিস করা উচিত নয়। আপনার পরিবার বা আত্মীয়দের কাছ থেকে পরামর্শ নিন, যারা খারাপ সময়ে আপনাকে সমর্থন করে। আপনার প্রেমের সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে এবং ইতিবাচক পরিবর্তনও দেখা যাবে। আপনাদের দুজনের মধ্যে আস্থা এবং বোঝাপড়া থাকা উচিত।
কর্কট রাশি- ৪ ডিসেম্বর, নিয়মিত হালকা কথোপকথন করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনাকে আপনার ক্যারিয়ার এবং চাকরির সুযোগের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। এটি আপনাকে মানসিক শান্তি খুঁজে পেতে এবং একে অপরকে আরও বিশ্বাস করতে সহায়তা করবে।
সিংহ রাশি- আপনার সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৪ ডিসেম্বর আপনার পক্ষে ভাল সময়। আপনার সঙ্গীর সাথে মানসম্পন্ন সময় ব্যয় করুন যাতে আপনি একসাথে গভীর সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে তবে আপনি খুব বেশি অর্থ সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন না।
কন্যা রাশি- ৪ ডিসেম্বর, আপনার সম্পর্কের উন্নতির জন্য আপনার কোনও বাহ্যিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। অনেক সুযোগ পেতে আপনাকে অবশ্যই নম্র এবং সৎ হতে হবে। শেষ পর্যন্ত, আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার প্রতিভা কাজে আসবে।
তুলা রাশি- ৪ ডিসেম্বর, কম চাপ নিন। যারা বিনিময়ে কিছু আশা না করে আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন। পরিস্থিতির উন্নতি করার জন্য, আপনাকে কিছু আর্থিক বিবেচনার সাথে পরীক্ষা করতে হবে।
বৃশ্চিক- ৪ ডিসেম্বর আপনার জীবনে সুখ এবং সন্তুষ্টি বয়ে আনবে। আপনি আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি অর্জনে সফল হবেন, যা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। একসাথে একটি বিশেষ বন্ধন তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সংযোগটি আপনি অনুভব করবেন।
ধনু রাশি-৪ ডিসেম্বর ফলাফল দেখার জন্য ভাল কাজ চালিয়ে যান। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য একটি ক্রিয়াকলাপে অংশ নিন। ছোট সঞ্চয় দিয়ে শুরু করুন এবং দেখুন আপনি কীভাবে সম্পাদন করেন।
মকর রাশি- ৪ ডিসেম্বর, আপনার সময় থাকবে না। আপনার পরিবার নিশ্চিত করবে যে আপনি নিয়মিত আপনার উদ্বেগগুলি ভাগ করে শক্তি এবং পরিপূর্ণতা খুঁজে পাবেন। কাজের চাপ বেশি করবেন না।
( Imran Khan latest: ইমরান খান ‘মানসিক অত্যাচারের শিকার’! পাকিস্তানে আদিয়ালা জেলে বন্দি প্রাক্তন পাক PMর সাক্ষাতে বোন)
কুম্ভ রাশি-৪ ডিসেম্বর আপনি সহজেই সফল হবেন। বড় কিছু অর্জন করার জন্য আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত সময় ত্যাগ করতে হবে। আপনার পরিবারকে এই বিষয়ে সমর্থন করা উচিত যাতে এটি একটি টিমওয়ার্ক হয়ে ওঠে।
মীন রাশি- ৪ ডিসেম্বর, আপনার প্রেম জীবন সমৃদ্ধ হবে, যা আপনার সঙ্গীর সাথে যোগাযোগ করা আপনার পক্ষে সহজ করে তুলবে। সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হবে। একটি ভাল ভবিষ্যতের জন্য সৃজনশীল পরিকল্পনা করুন যাতে আপনি নিজের যত্ন নিতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)