Tomorrow Maha Saptami 17 October 2026 Rashifal: আগামিকাল মহাসপ্তমী কেমন কাটবে! দেখে নিন ১৭ অক্টোবর ২০২৬র রাশিফল
আগামিকাল ১৭ অক্টোবর ২০২৬ সালে পড়ছে দুর্গাপুজোর মহাসপ্তমী। শনিবার মহাসপ্তমীর পুজোর দিনটি কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের, দেখে নিন।
হিন্দু ধর্মে, এই শনিবার দিনটিকে হনুমানজি এবং শনি দেবের উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। আর রাত পোহালেই শনিবার। এদিকে, ১৭ অক্টোবর ২০২৬ পড়েছে মহাসপ্তমী। দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। কেমন কাটবে, এই দিনটি, দেখে নিন।
মেষ- পেশাদার জীবনে কাজ প্রশংসিত হবে। পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে। আপনি পরিবারের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। বৈষয়িক আরাম বাড়বে। প্রেম জীবনে একটি সুখী পরিবেশ থাকবে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে সময় কাটাবেন। এটি সম্পর্কের মধ্যে প্রেম এবং রোম্যান্স জাগ্রত করবে। স্বাস্থ্য আগের থেকে ভাল থাকবে।
বৃষ - দিনটি মিশ্র হতে চলেছে। দাতব্য কাজের জন্য আজকের দিনটি একটি শুভ দিন হতে চলেছে। ধর্মীয় কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। ব্যবসা প্রসারিত হবে। প্রেম জীবনে কিছু সমস্যা হতে পারে। শিক্ষার্থীরা চাপ অনুভব করতে পারে। স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন।
মিথুন- দিনটি উত্থান-পতনে পূর্ণ হবে। পেশাদার জীবনে সমস্যা হতে পারে। ভ্রমণে যেতে পারেন। আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের দিকে আরও মনোযোগ দিতে হবে। স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গ্রহণ করুন। আপনার ডায়েটে প্রোটিন এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন। প্রেমের জীবনে সমস্যা হবে। ব্যয়ের দিকে কিছুটা মনোযোগ দিন।
কর্কট- কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা সতর্ক থাকতে হবে। বাড়িতে চলমান বিরোধের সমাধান করুন। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না এবং পুরানো ভুলের পুনরাবৃত্তি করবেন না। আপনার ক্যারিয়ারের লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন। কথোপকথনের মাধ্যমে সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করুন। এই সময়ে বিনিয়োগ করবেন না। আর্থিক অবস্থাও আজ ভাল বলা যাবে না।
সিংহ - সিংহ রাশির জন্য দিনটি স্বাভাবিক হবে। মনকে শান্ত রাখুন। আপনি অস্থিরতা বোধ করতে পারেন। মন আপনার ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তিত থাকবে। নতুন বিনিয়োগের সুযোগের দিকে নজর রাখুন। ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পরামর্শ নিন। আপনার বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করুন।
কন্যা- কন্যা রাশির জন্য দিনটি মিশ্রিত হতে চলেছে। দাতব্য কাজের জন্য দিনটি একটি শুভ দিন হতে চলেছে। ধর্মীয় কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। ব্যবসা প্রসারিত হবে। প্রেম জীবনে কিছু সমস্যা হতে পারে। শিক্ষার্থীরা চাপ অনুভব করতে পারে। স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন।
তুলা রাশি- তুলা রাশির লোকদের সতর্ক থাকতে হবে। বাড়িতে চলমান বিরোধগুলি সমাধান করুন। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না এবং পুরানো ভুলের পুনরাবৃত্তি করবেন না। আপনার ক্যারিয়ারের লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন। কথোপকথনের মাধ্যমে সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করুন। এই সময়ে বিনিয়োগ করবেন না। আর্থিক অবস্থাও আজ ভাল বলা যাবে না।
বৃশ্চিক- এই রাশির জন্য দিনটি শুভ হবে। পেশাদার জীবনে কাজের প্রশংসা করা হবে। পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে। আপনি পরিবারের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। বৈষয়িক আরাম বাড়বে। প্রেম জীবনে একটি সুখী পরিবেশ থাকবে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে সময় কাটাবেন। এটি সম্পর্কের মধ্যে প্রেম এবং রোম্যান্স জাগ্রত করবে। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল হবে।
ধনু রাশি- আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। বাড়ির ছোট ভাইবোনরা ক্যারিয়ারে নতুন সাফল্য অর্জন করবে। পারিবারিক জীবনে সুখ এবং শান্তি থাকবে। অফিসে আপনি প্রচুর সম্মান পাবেন। শিক্ষার্থীরা একাডেমিক কাজে প্রচুর সাফল্য পাবেন। বিবাহিত জীবন ভাল হবে।
মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের সতর্ক থাকতে হবে। বাড়িতে চলমান বিরোধগুলি সমাধান করুন। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না এবং পুরানো ভুলের পুনরাবৃত্তি করবেন না। আপনার ক্যারিয়ারের লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন। কথোপকথনের মাধ্যমে সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করুন। এই সময়ে বিনিয়োগ করবেন না। আর্থিক পরিস্থিতিও আজ ভাল বলা যায় না।
কুম্ভ- কুম্ভ রাশির জন্য দিনটি উত্থান-পতনে পূর্ণ হবে। পেশাগত জীবনে সমস্যা হতে পারে। কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা আজ ভ্রমণে যেতে পারেন। আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের দিকে আরও মনোযোগ দিতে হবে। স্বাস্থ্যকর জীবনধারা অবলম্বন করুন। আপনার ডায়েটে প্রোটিন এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন। প্রেমের জীবনে সমস্যা হবে। ব্যয়ের দিকে কিছুটা মনোযোগ দিন।
মীন রাশি - মীন রাশির জন্য এটি একটি শুভ দিন বলা যেতে পারে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। বাড়ির ছোট ভাইবোনরা ক্যারিয়ারে নতুন সাফল্য অর্জন করবে। পারিবারিক জীবনে সুখ এবং শান্তি থাকবে। আপনি অফিসে প্রচুর সম্মান পাবেন। শিক্ষার্থীরা একাডেমিক কাজে প্রচুর সাফল্য পাবেন। বৈবাহিক জীবন ভাল হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More