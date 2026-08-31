বুধের নক্ষত্রে কর্মফলদাতা শনি! আগামী ৪১ দিন ৫ রাশির ওপর বর্ষিত হবে শনিদেবের বিশেষ কৃপা, দ্রুত কাটবে অভাব
গ্রহরাজ শনিদেব বুদ্ধির কারক গ্রহ বুধের স্বক্ষেত্র নক্ষত্রে অবস্থান করে আগামী ৪১ দিন অত্যন্ত বলশালী ও প্রভাবক অবস্থায় থাকতে চলেছেন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে কর্মফলদাতা, ন্যায়বিচারের দেবতা এবং সবচেয়ে প্রভাববিস্তারকারী গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। শনিদেবের গতিবিধি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই তাঁর নক্ষত্র পরিবর্তন ও নির্দিষ্ট নক্ষত্রে অবস্থানও মানবজীবনের ওপর গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, গ্রহরাজ শনিদেব বুদ্ধির কারক গ্রহ বুধের স্বক্ষেত্র নক্ষত্রে অবস্থান করে আগামী ৪১ দিন অত্যন্ত বলশালী ও প্রভাবক অবস্থায় থাকতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি ও বুধের মধ্যে পরম মিত্রতা বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। বুধের নক্ষত্রে শনিদেবের এই ৪১ দিনের অবস্থান মহাকাশে এক অভূতপূর্ব ও শুভ শক্তির সঞ্চার করবে। এর ফলে বিশেষ ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ক্যারিয়ারে কাঙ্ক্ষিত প্রগতি, ব্যবসা সম্প্রসারণ, আটকে থাকা বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়া এবং পারিবারিক জীবনে মানসিক শান্তির শুভ পথ প্রশস্ত হবে। আগামী ৪১ দিন বুধের নক্ষত্রে শনির শুভ অবস্থানের ফলে কোন ৫ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে— জেনে নিন।
১. বুধের নক্ষত্রে শনির অবস্থানের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে শনির শৃঙ্খলা ও পরিশ্রমের সাথে বুধের বুদ্ধিমত্তার মেলবন্ধনকে পরম ফলদায়ী মনে করা হয়:
- পরিশ্রম ও বুদ্ধির সমন্বয়: বুধের নক্ষত্রে শনিদেবের অবস্থানের ফলে জাতকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা অনন্য মাত্রায় পৌঁছে যায়।
- ব্যবসা ও কর্মক্ষেত্রে স্থায়িত্ব: প্রপার্টি, ব্যাঙ্কিং, প্রযুক্তি, আইন, মিডিয়া, বাণিজ্যিক লেনদেন এবং স্বতন্ত্র ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই ৪১ দিনে বাম্পার মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হন।
২. আগামী ৪১ দিনে শনিদেবের কৃপায় কপাল খুলবে যে ৫ রাশির
ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতকদের জন্য শনি পরম মিত্র গ্রহ। বুধের নক্ষত্রে শনির এই অবস্থান আপনার একাদশ ভাব অর্থাৎ আয় ও লাভের ঘরকে রাজকীয় শক্তিতে বলীয়ান করবে। আগামী ৪১ দিন আপনার আয়ের একাধিক বিকল্প পথ খুলে যাবে, যা আপনার আর্থিক ভিত্তিকে মজবুত করবে। নতুন সুচিন্তিত বিনিয়োগ থেকে ভালো লাভের যোগ রয়েছে।
খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং বুধদেব। ফলে শনিদেব নিজের পরম মিত্রের নক্ষত্রে অবস্থান করায় মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা দারুণ সুফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে বসেরা আপনার কাজের প্রশংসা করবেন এবং পদোন্নতি বা নতুন পদমর্যাদার সুযোগ তৈরি হতে পারে। বকেয়া টাকা উদ্ধারের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির অধিপতিও বুধদেব। এই সময় শনিদেবের কৃপায় কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের দীর্ঘদিনের মানসিক উদ্বেগ কেটে যাবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন কোনো বড় লাভজনক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া প্রার্থীরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন।
ঘ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশি শনিদেবের উচ্চ রাশি। বুধের নক্ষত্রে শনির অবস্থান তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যস্থান ও কর্মভাবকে সক্রিয় করবে। কাজের সূত্রে দূরবর্তী বা শুভ ভ্রমণের সুযোগ তৈরি হতে পারে। জমি-জায়গা বা বাড়ি-গাড়ি সংক্রান্ত আইনি জটিলতার অবসান ঘটবে এবং পরিবারে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে।
ঙ) মীন রাশি (Pisces): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আগামী ৪১ দিন অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের দারুণ সময়। শনিদেবের শুভ প্রভাবে আটকে থাকা প্রজেক্টগুলো হঠাৎ গতি পাবে। বিদেশ বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা প্রত্যাশার চেয়েও বেশি আর্থিক লাভ করতে পারবেন।
৩. শনিদেবের পূর্ণ কৃপা লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
আগামী ৪১ দিন শনিদেবের শুভ প্রভাব বহুগুণ বাড়াতে এবং গ্রহদোষ এড়াতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:
- শনিবার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন: প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নিচে বা শনি মন্দিরে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান এবং কালো তিল নিবেদন করুন।
- শনি মন্ত্র জপ: প্রতিদিন রাতে ‘ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থিরতা বৃদ্ধি পায়।
- দান-ধ্যান: শনিবার দুঃস্থ বা অসহায় মানুষকে কালো অড়হর ডাল, সর্ষের তেল, জুতো বা ছাতা দান করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
বুধের নক্ষত্রে শনিদেবের এই ৪১ দিনের বিশেষ অবস্থান বৃষ, মিথুন, কন্যা, তুলা ও মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ। সঠিক লক্ষ্য ও আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিশ্রম করলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More