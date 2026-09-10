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এই মাসেই শুভ ত্রিগ্রহী যোগ! ৪ রাশির জন্য বাম্পার অর্থলাভের সময় হবে এটি, ধারদেনাও কমবে

সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ গঠিত হতে চলা এই শক্তিশালী ত্রিগ্রহী যোগ নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম শুভ ও গোল্ডেন টাইম নিয়ে আসতে চলেছে।

Published on: Sep 10, 2026, 09:11:40 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে একাধিক প্রভাবশালী গ্রহের এক রাশিতে সহাবস্থান বা যুতিকে অত্যন্ত অলৌকিক ও ফলদায়ক বলে বিবেচনা করা হয়। যখন তিনটি প্রধান গ্রহ কোনো একটি নির্দিষ্ট রাশিতে একত্রে মিলিত হয়, তখন মহাকাশে গঠিত হয় পরম শুভ ‘ত্রিগ্রহী যোগ’ (Trigrahi Yog)। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, গ্রহমণ্ডলীর এই বিশেষ অবস্থান মানবজীবনের অর্থনৈতিক গতিপথ, কর্মজীবন, কেরিয়ার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার ওপর অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

এই মাসেই শুভ ত্রিগ্রহী যোগ! ৪ রাশির জন্য বাম্পার অর্থলাভের সময় হবে এটি
এই মাসেই শুভ ত্রিগ্রহী যোগ! ৪ রাশির জন্য বাম্পার অর্থলাভের সময় হবে এটি

বৈদিক পঞ্জিকা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ গঠিত হতে চলা এই শক্তিশালী ত্রিগ্রহী যোগ নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম শুভ ও গোল্ডেন টাইম নিয়ে আসতে চলেছে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজের দ্রুত সমাধান, কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি, ব্যবসায় নতুন লাভজনক চুক্তি এবং হঠাৎ বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। এই বিশেষ ত্রিগ্রহী যোগে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ত্রিগ্রহী যোগের বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে তিনটি গ্রহের মিলনকে অত্যন্ত শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে গণ্য করা হয়:

  • বুদ্ধিমত্তা, শক্তি ও সমৃদ্ধির মেলবন্ধন: তিনটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের গ্রহ যখন একীভূত হয়, তখন জাতকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস ও কাজের গতি বহুগুণ বেড়ে যায়।
  • ব্যবসা, চাকরি ও আর্থিক খাতে জোরালো উন্নতি: শেয়ার বাজার, ব্যাঙ্কিং, তথ্যপ্রযুক্তি, রিয়েল এস্টেট, লেখালেখি, প্রশাসনিক কাজ এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই শুভ যোগের প্রভাবে নজিরবিহীন সাফল্য ও সম্মান অর্জন করেন।

ত্রিগ্রহী যোগের শুভ প্রভাবে যে ৪ রাশির শুরু হবে গোল্ডেন টাইম

ক) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই ত্রিগ্রহী যোগ পরম আশীর্বাদস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং আপনার কাজের ভূয়সী প্রশংসা হবে। চাকুরিজীবীদের জন্য পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির জোরালো যোগ রয়েছে। নতুন কোনো ব্যবসার পরিকল্পনা থাকলে তা বাস্তবায়িত করার এটাই সেরা সময়।

খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতকদের জীবনে থাকা দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ ও আর্থিক অনিশ্চয়তা কেটে যাবে। এই যোগের শুভ প্রভাবে আপনার আয়ের একাধিক নতুন পথ খুলে যেতে পারে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বা নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে এবং আটকে থাকা টাকা হঠাৎ ফেরত পেতে পারেন।

গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্বে বিশেষ তেজ ও আকর্ষণ দেখা যাবে। ব্যবসায়ীরা বড় কোনো ক্লায়েন্ট বা দূরবর্তী বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। বন্ধুদের সহায়তায় নতুন প্রজেক্টের কাজ শুরু হতে পারে। আইনি বিবাদ বা পুরোনো চুক্তি সংক্রান্ত জটিলতা মিটে গিয়ে আর্থিক স্বস্তি মিলবে।

ঘ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই ত্রিগ্রহী যোগ অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী বার্তা নিয়ে আসছে। পুরোনো বিনিয়োগ বা শেয়ার বাজার থেকে আশাতিরিক্ত লাভ পাওয়ার দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। বিদেশে পড়াশোনা বা চাকরির চেষ্টা করা প্রার্থীরা সুখবর পেতে পারেন।

ত্রিগ্রহী যোগের শতভাগ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

এই রাজযোগের পূর্ণ আশীর্বাদ লাভ করতে এবং অশুভ প্রভাব দূর করতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • শ্রী গণেশ ও দেবী লক্ষ্মীর পুজো: প্রতি বুধ ও শুক্রবারে ভগবান গণপতিকে কচি দুর্বা এবং মা লক্ষ্মীকে সাদা মিষ্টি ভোগ নিবেদন করুন।
  • গায়ত্রী মন্ত্র ও ইষ্টদেব মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে ১০৮ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলে গ্রহের শুভ শক্তি বহুগুণ বাড়ে।
  • দুঃস্থদের সাহায্য ও দান: অসহায় মানুষদের খাদ্য, বস্ত্র বা ফল দান করলে গ্রহরাজ প্রসন্ন হন এবং জীবনের বাধা দূর হয়।

সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ গঠিত হতে চলা ‘ত্রিগ্রহী যোগ’ মিথুন, কর্কট, কন্যা ও তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও পরিশ্রমের সাথে এগিয়ে চললে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

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