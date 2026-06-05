Trigrahi yog: কর্কট রাশিতে ত্রিগ্রহী যোগ!জুনে কপাল খুলবে একগুচ্ছ রাশির, লাকি কারা?
কর্কট রাশি চন্দ্রের রাশি। বৃহস্পতি তার উচ্চস্থ রাশিতে থাকায় সকলের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। শুক্রও ৮ই জুন এই রাশিতে প্রবেশ করবে। এরপর, ২১শে জুন মঙ্গল কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবে।
Trigrahi yog in Karkat: কর্কট রাশিতে তিনটি গ্রহ একত্রিত হতে চলেছে। এই জুন মাসে এটি ঘটতে চলেছে, যখন বৃহস্পতি, যিনি ইতিমধ্যে এই রাশিচক্রে বসে আছেন।যখন এই গ্রহগুলি একই রাশিতে আসে, তখন আপনার পক্ষে লাভের সম্ভাবনা থাকে।
কর্কট রাশি চন্দ্রের রাশি। বৃহস্পতি তার উচ্চস্থ রাশিতে থাকায় সকলের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। শুক্রও ৮ই জুন এই রাশিতে প্রবেশ করবে। এরপর, ২১শে জুন মঙ্গল কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবে। এর ফলে কী কী সুফল পাওয়া যাবে এবং এই চারটি গ্রহের উপস্থিতিতে কোন কোন রাশি উপকৃত হবে, তা এখানে জানা যাবে।
এখন শুক্রও ৮ই জুন এই রাশিচক্রে আসতে চলেছেন। এর পরে, মঙ্গল, ২১ জুন কর্কট রাশিতে আসবে, আগেই বৃহস্পতি এই কর্কট রাশিতে আসতে চলেছে। ফলে, বহু রাশি সুখের মুখ দেখতে চলেছে।
মীন
জুন মাসে চারটি গ্রহের আগমনের কারণে মীন রাশির জাতকরা বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কিত সুসংবাদ পেতে পারেন, তবে সিদ্ধান্তগুলি এখনও আপনার ঝুঁকিতে থাকবে। বৃহস্পতি আপনার উপকার বয়ে আনবে, আপনার ক্যারিয়ারে আপনি বুধ থেকেও উপকার পেতে পারেন।
কর্কট
ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানরা আপনার জন্য সুসংবাদ বয়ে আনবে। আপনার রাশিচক্রে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে, আটকে থাকা কাজ করার সম্ভাবনা বেশি। এবং শুক্র আপনাকে সামাজিক নেটওয়ার্ক থেকেও উপকৃত করবে। আপনি স্বীকৃতি ও সম্মান পাবেন।
কন্যা
কন্যা রাশির জন্যও ভাল সুযোগ তৈরি হচ্ছে। আপনি বিদেশ ভ্রমণের সুবিধা পেতে পারেন বা কিছু লোকের জন্য ভ্রমণ থেকে আপনি সুবিধা পেতে পারেন। আপনার ক্যারিয়ারে আপনার উত্তেজনা অর্ধেক, আপনি যে কাজটি করেছেন তার জন্য আপনি একটি পুরষ্কারও পেতে পারেন।
বৃষ
এই গ্রহগুলির যোগ বৃষ রাশির জন্যও ভাল। একদিকে, শুক্র সম্পদ এবং বৈষয়িক আরামের উপায় বাড়িয়ে তুলবে, অন্যদিকে বৃহস্পতির কারণে এই রাশির জাতক জাতিকারা উন্নতি পাবেন। সময়টি আপনার জন্য উপযুক্ত। জিনিসগুলি ভালভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করুন, যাতে আপনি সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারেন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More