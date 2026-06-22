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    Lucky Zodiac Signs: ২২ জুন থেকে ভালো সময় শুরু কুম্ভ সহ বহু রাশির! ত্রিগ্রহী যোগে আর কারা লাকি?

    কর্কটে ত্রিগ্রহী যোগের একটি দুর্দান্ত সংমিশ্রণ রয়েছে। তিনটি বড় গ্রহের একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে, অনেক রাশিচক্র শুভ ফলাফল পাবে, আবার কিছু রাশিচক্রের লক্ষণগুলি বিরূপ প্রভাব ফেলবে। জেনে নিন কোন রাশিচক্রের জন্য ত্রিগ্রহী যোগ শুভ হবে।

    Published on: Jun 22, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রের সংমিশ্রণকে খুব শুভ এবং প্রভাবশালী বলে মনে করা হয়। যখন এই তিনটি গ্রহ একত্রিত হয়, তখন তারা সরস্বতী যোগের একটি বিশেষ সংযোগ তৈরি করে। এই যোগকে জ্ঞান, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক লাভের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

    trigrahi yog june 2026 horoscope shukra budh guru yuti
    trigrahi yog june 2026 horoscope shukra budh guru yuti

    বৃহস্পতি এবং শুক্র ইতিমধ্যে কর্কট রাশিতে ছিল এবং ২২ জুন, ২০২৬ এ, বুধও কর্কট রাশিতে আসছে। এভাবেই কর্কট রাশিতে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রের বিরল সংমিশ্রণ তৈরি হচ্ছে। যখন তিনটি গ্রহ একটি রাশিচক্রে একত্রিত হয়, তখন ত্রিগ্রহী যোগের সংমিশ্রণ গঠিত হয়। কর্কট রাশিতে বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রের সংমিশ্রণ অনেক রাশিচক্রের ক্যারিয়ার, অর্থ এবং পারিবারিক জীবনে ভাল পরিবর্তন আনতে পারে।

    মেষ - মেষ রাশির জন্য ত্রিগ্রহী যোগ চতুর্থ ঘরে গঠিত হবে। চতুর্থ ঘরটি মাতৃত্ব এবং পারিবারিক সুখের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। শুক্র, বুধ এবং বৃহস্পতির সংমিশ্রণে আপনার রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত বিরোধগুলি সমাধান করা যেতে পারে। পরিবারে সুখ থাকবে। আপনি পরিবারে সুখ এবং শান্তি অনুভব করবেন। বৈষয়িক সুখ বাড়বে।

    কর্কট - শুক্র, বুধ এবং বৃহস্পতি আপনার রাশিচক্রের মধ্যে বসে আছেন। এ কারণে ত্রিগ্রহী যোগের সবচেয়ে বেশি উপকার পাবেন। এই সময়ে আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়বে। আর্থিক অবস্থার আগের থেকে উন্নতি হতে দেখা যাবে। ব্যবসায়িক অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

    কন্যা রাশি- এই ত্রিগ্রহী যোগ কন্যা রাশির জন্য আশীর্বাদ হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন। অর্থ সম্পর্কিত পরিকল্পনা সম্পন্ন করা যেতে পারে। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করা নতুন ক্যারিয়ারের সুযোগ তৈরি করতে পারে। আয়ের নতুন পথ তৈরি হবে, যা ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়িয়ে তুলতে পারে।

    কুম্ভ - ত্রিগ্রহী যোগের প্রভাবের কারণে, আপনি কর্মসংস্থানে অগ্রগতি পেতে পারেন। কঠোর পরিশ্রম অনুযায়ী আপনি ফলাফল পাবেন। দীর্ঘদিনের অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হতে পারে। আপনি শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি অনুভব করবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। বুদ্ধির জোরে আপনি ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন।

    বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রের কৃপা পাওয়ার প্রতিকার-

    গুরুর জন্য উপায়- জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, বৃহস্পতিবার জাফরান বা হলুদের তিলক প্রয়োগ করা উচিত। গরুকে ছোলার ডাল খাওয়ানোই সবচেয়ে ভালো বলে মনে করা হয়। বাড়ির বড়দের সম্মান করতে হবে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এটি করার ফলে রাশিফলে বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থান শক্তিশালী হয়।

    শুক্রের প্রতিকার- রাশিফলে শুক্রের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য, শুক্রবারে উপবাস করা উচিত। দেবী লক্ষ্মীর আচার-অনুষ্ঠান অনুসারে পূজা করা উচিত।

    বুধের জন্য প্রতিকার- বুধ কৃপা পেতে গরুকে বুধবার সবুজ ঘাস বা পশুখাদ্য খাওয়াতে হবে। মন্দির বা অভাবগ্রস্তদের মুগ ডাল দান করা উচিত।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Lucky Zodiac Signs: ২২ জুন থেকে ভালো সময় শুরু কুম্ভ সহ বহু রাশির! ত্রিগ্রহী যোগে আর কারা লাকি?

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