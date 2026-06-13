Trigrahi Yog: ১৫ জুন থেকে ভাগ্য বদলাতে পারে অনেকের! আসছে ত্রিগ্রহী যোগ, লাকি কারা?
১৫ জুন, সূর্য মিথুন রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন। বুধ এবং চন্দ্র ইতিমধ্যে মিথুন রাশিতে বসে আছেন। তিনটি গ্রহের একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে ত্রিগ্রহী রাজযোগ গঠিত হবে। এই বিরল ঘটনা ১৭ জুন পর্যন্ত চলবে।
জুন মাসে গ্রহগুলির গতিবিধিতে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। ১৫ ই জুন, সূর্য মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবে। মিথুন রাশিতে বুধ এবং চন্দ্র ইতিমধ্যে উপস্থিত থাকবেন। এই পরিস্থিতিতে, তিনটি গ্রহ একত্রিত হবে এবং ত্রিগ্রহী রাজযোগ তৈরি হবে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই সংমিশ্রণ ১৭ জুন পর্যন্ত চলবে। এটি সমস্ত রাশিচক্রের লক্ষণগুলিকে প্রভাবিত করবে, তবে কিছু রাশির লোকেরা এই সময়ের মধ্যে আরও ভাল ফলাফল পেতে পারে।
মিথুন
বিশেষত চাকরি, ব্যবসা এবং অর্থের ক্ষেত্রে লাভের লক্ষণ রয়েছে। এই যোগটি মিথুন রাশিতে গঠিত হচ্ছে, তাই এই রাশির লোকেরা এটি থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হন বলে জানা গেছে। যারা চাকরি করছেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। অফিসে আপনার কাজ প্রশংসিত হতে পারে। যদি কোনও টাকা দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে, তাহলে তা পাওয়ার আশা থাকতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্যও সময়কে ভালো বলে মনে করা হয়। কিছু নতুন সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, যা আরও উপকারী হতে পারে।
সিংহ
সিংহ রাশির লোকেরা নতুন সুযোগ পেতে পারে, এই সময়টি সিংহ রাশির লোকদের জন্যও ভাল বলে মনে করা হয়। আয় বাড়ানোর নতুন কিছু পথ খুলে যেতে পারে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন তবে আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের উপকারের লক্ষণও রয়েছে। পরিবারের পরিবেশও ভাল থাকতে পারে। যেকোনো দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কন্যা
এই রাশির লোকদের জন্য, এই যোগব্যায়াম ক্যারিয়ারের দিক থেকে ভাল বলে মনে করা হয়। চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। লোকেরা আপনার কাজ লক্ষ্য করতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন কাজ বা নতুন গ্রাহক থেকে উপকৃত হতে পারেন। যদি কোনও পুরানো মামলা আটকে থাকে, তবে তাতে স্বস্তিও আশা করা যায়। আপনি কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল পেতে পারেন।
তুলা
এই রাশির জাতকদের জন্য, এই সময়টি আপনার সাথে ভাগ্য নিয়ে আসতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কিছু কাজ এগিয়ে যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, জিনিসগুলি আপনার পক্ষে যাচ্ছে বলে মনে হতে পারে। ভ্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে। এই সময়টি পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের জন্যও ভাল বলে মনে করা হয়। আপনি কোনও পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতায় কঠোর পরিশ্রমের সুফল পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More