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    ১৭ আগস্ট পর্যন্ত তুমুল লাভ ৩ রাশির ভাগ্যে! কপাল খুলবে কাদের, দেখে নিন জ্যোতিষমতে

    এই বছর, ত্রিগ্রহী যোগ ৫ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত গঠিত  হচ্ছে। এই যোগে, তিনটি গ্রহ একই রাশিতে থাকবে। এদের মধ্যে বুধ, সূর্য ও বৃহস্পতি সকলেই কর্কট রাশিতে রয়েছেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি  এতে উপকৃত হবে

    Published on: Aug 6, 2026, 15:00:11 IST
    By Sritama Mitra
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    এই বছর, ত্রিগ্রহী যোগ ৫ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত গঠিত হচ্ছে। এই যোগে, তিনটি গ্রহ একই রাশিতে থাকবে। এদের মধ্যে বুধ, সূর্য ও বৃহস্পতি সকলেই কর্কট রাশিতে রয়েছেন। ৫ ই আগস্ট, বুধ গ্রহ কর্কট রাশিতে সঞ্চারিত হবে এবং ত্রিগ্রহী যোগ গঠিত হবে।

    ত্রিগ্রহী যোগ 17 আগস্ট পর্যন্ত থাকবে, যার জন্য রাশিচক্রের চিহ্নগুলি ভাগ্যবান হবে
    ত্রিগ্রহী যোগ 17 আগস্ট পর্যন্ত থাকবে, যার জন্য রাশিচক্রের চিহ্নগুলি ভাগ্যবান হবে

    ত্রিগ্রহী যোগ মানে বৃহস্পতি, সূর্য এবং বুধ একই রাশিতে থাকবেন। আসুন আমরা আপনাকে বলি যে বুধ সবেমাত্র কর্কট রাশিতে এসেছে। একই রাশিচক্রের ইতিমধ্যে কর্কট রাশি ছিল এবং সূর্যকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। এই তিনটি গ্রহের কারণে, কর্কট সহ অনেক রাশির জন্য ভাল পরিস্থিতি তৈরি হবে। অনেক রাশির চিহ্ন উপকার করবে।

    আপনার ক্যারিয়ারে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কেন ত্রিগ্রহী যোগব্যায়াম কেবল ১৭ আগস্ট পর্যন্ত থাকবে এই রাশিচক্রগুলি সম্পর্কে। কারণ তিনটি গ্রহের মধ্যে একটি সূর্যের মধ্য দিয়ে যাবে।

    সূর্যের ট্রানজিট ১৭ আগস্ট, ২০২৬ সিংহ রাশিতে অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে প্রথম কেতু আছে। সূর্য যখন এই রাশি ত্যাগ করবেন, তখন কর্কট রাশিতে দুটি গ্রহ অবশিষ্ট থাকবে, প্রথম বৃহস্পতি এবং দ্বিতীয়টি বুধ। এই দুই গ্রহের সংমিশ্রণ এখনো শেষ হবে না। কিন্তু সিংহ রাশিতে সূর্যের ট্রানজিটের কারণে তিনটি গ্রহের যোগ শেষ হয়ে যাবে।

    মিথুন

    মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা তিনটি গ্রহের কারণে আয় করতে পারেন। ভাগ্যক্রমে, একটি চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে, যার কারণে আপনি সুবিধা পেতে পারেন। আপনার ক্যারিয়ারে আপনার জন্য ভালো সুযোগও তৈরি হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, সময়টি আপনার জন্য ভাল হবে। ৫ আগস্ট থেকে, সন্তান এবং বিবাহিত জীবনে অনেক ভাল পরিস্থিতি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। সময়টি আপনার জন্য উপযুক্ত।

    কন্যা

    এই যোগ কন্যা রাশির জন্য উপকারী। আপনার জন্য এমন আয়ের উৎস তৈরি করা যেতে পারে, যা নিয়ে আপনি ভাবেননি। পরিস্থিতি আপনার জন্য আগের চেয়ে ভাল হবে। ৫ম থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত আপনার জন্য সৌভাগ্য পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

    বৃশ্চিক

    এই রাশির অর্থের প্রবাহ বাড়বে, যোগব্যায়ামও বৃশ্চিক রাশির জন্য ভাল প্রমাণিত হবে। ৫ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত, আপনার জন্য অর্থের প্রবাহ বাড়বে। আপনি পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ থেকে উপকৃত হতে পারেন। যদি আপনার টাকা কোথাও ধার করা হয়, তাহলে আপনিও তা পেতে পারেন। সময়টি আপনার জন্য উপযুক্ত। আপনি শারীরিক ও মানসিকভাবে ভাল বোধ করবেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/১৭ আগস্ট পর্যন্ত তুমুল লাভ ৩ রাশির ভাগ্যে! কপাল খুলবে কাদের, দেখে নিন জ্যোতিষমতে

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