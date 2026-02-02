Edit Profile
    সূর্যের ত্রিভূজ গোচরে ৩ রাশির আয় হুহু করে বাড়বে! আসবে চাকরির সুযোগ

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ২০২৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সূর্য ধনিষ্ঠ নক্ষত্রে প্রবেশ করবে। এরপর ১৩ ফেব্রুয়ারি সূর্য কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করবে। এরপর ১৯ ফেব্রুয়ারি সূর্য শতভীষা নক্ষত্রে প্রবেশ করবে। সূর্যের এই তিনটি গোচর সমস্ত রাশি জাতক জাতিকাদের উপর প্রভাব ফেলবে। 

    Published on: Feb 02, 2026 8:42 AM IST
    By Sayani Rana
    গ্রহদের রাজা সূর্য প্রতি মাসে রাশি পরিবর্তন করে। বর্তমানে, এটি মকর রাশিতে রয়েছে। চলতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি সূর্য কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করবে। উপরন্তু, সূর্য দু'বার নক্ষত্র পরিবর্তন করবে।

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ২০২৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সূর্য ধনিষ্ঠ নক্ষত্রে প্রবেশ করবে। এরপর ১৩ ফেব্রুয়ারি সূর্য কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করবে। এরপর ১৯ ফেব্রুয়ারি সূর্য শতভীষা নক্ষত্রে প্রবেশ করবে। সূর্যের এই তিনটি গোচর সমস্ত রাশি জাতক জাতিকাদের উপর প্রভাব ফেলবে। এর মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ হবে।

    বৃষ রাশি

    বৃষ রাশির জন্য, সূর্যের গোচর কেরিয়ারে উন্নতি আনবে। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চান তাঁদের অপেক্ষার অবসান হবে। পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির সম্ভবনাও রয়েছে। ব্যবসায়ীরা লাভের মুখ দেখবেন। নতুন উদ্যোগ শুরু করার জন্য এটা একটা ভালো সময়। আপনার প্রেম জীবনে ভালোবাসা বাড়বে।

    ধনু রাশি

    ধনু রাশির জন্য সূর্য গোচর ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, এবং ভাগ্য এই রাশির জাতক জাতিকাদের পক্ষে থাকবে, যা আপনাকে আপনার কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করতে সহায়তা করবে। কারও কারও কাছে, এটা ঝুঁকি নেওয়ার এবং পুরষ্কার পাওয়ার সময়। সম্পর্কের মধ্যে প্রেম এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে।

    কুম্ভ রাশি

    সূর্য কুম্ভ রাশিতে গোচর করবে। শনির রাশিতে আগমনের ফলে, এই রাশির অধীনে জন্মগ্রহণকারীদের জন্য সূর্য কল্যাণ বয়ে আনবে। হঠাৎ অর্থ আসার নতুন উৎস খুলে যেতে পারে। আপনার মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আপনি লাভবান হবেন। সম্ভবত আপনি কোনও বিতর্কিত মামলায় জয়ী হতে পারেন। দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

    News/Astrology/সূর্যের ত্রিভূজ গোচরে ৩ রাশির আয় হুহু করে বাড়বে! আসবে চাকরির সুযোগ

