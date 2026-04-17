    Tulsi plant: বহু যত্নের পরও তুলসি গাছ শুকিয়ে যাওয়া অশুভ লক্ষণ! জেনে নিন এর প্রতিকার

    Published on: Apr 17, 2026 6:24 PM IST
    By Sayani Rana
    Tulsi plant: হিন্দু ধর্মে তুলসিকে কেবল পবিত্রই নয়, বাড়িতে ইতিবাচক শক্তিও সঞ্চারিত করে। কিন্তু অনেক সময় ভালো যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও তুলসি গাছ হঠাৎ শুকিয়ে যেতে শুরু করে বা এর পাতা পড়ে যেতে শুরু করে। জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, এটি কেবল উদ্ভিদের সমস্যা নয়, বাড়িতে সমস্যার একটি অশুভ লক্ষণ হতে পারে।

    বহু যত্নের পরও তুলসি গাছ শুকিয়ে যাওয়া অশুভ লক্ষণ! জেনে নিন এর প্রতিকার

    তুলসি শুকানোর সাথে সম্পর্কিত লক্ষণগুলি বুঝতে পেরে, সময়মতো প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

    তুলসি শুকানো কেন একটি অশুভ লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়?

    যদি তুলসি হঠাৎ শুকিয়ে যেতে শুরু করে, তবে এটি বুধ গ্রহের দুর্বল বা কষ্ট পাওয়ার লক্ষণ হতে পারে। বুধ গ্রহ বুদ্ধিমত্তা, ব্যবসা, শিক্ষা এবং যোগাযোগের প্রতীক। যখন এটি প্রভাবিত হয়, তুলসি গাছ শুকিয়ে যেতে শুরু করে। এছাড়াও, পিতৃ দোষ বা বাস্তু দোষের কারণে অনেক সময় তুলসি শুকিয়ে যায়।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে, এটি কোনও আর্থিক সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা বা বাড়িতে পারিবারিক কলহের পূর্বসূরি হিসাবে বিবেচিত হয়। যদি বাড়িতে বারবার তুলসি গাছ শুকিয়ে যায়, তবে এটি পিতৃ দোষের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। পিতৃ দোষের কারণে পরিবারে কলহ, ঝগড়া, আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং মানসিক চাপ দেখা দেয়। তুলসি শুকানো এই ত্রুটির একটি স্পষ্ট লক্ষণ। পূর্বপুরুষরা যখন রেগে যান, তখন বাড়ির ইতিবাচক শক্তি হ্রাস পায় এবং তুলসির মতো পবিত্র গাছপালা প্রভাবিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে অবিলম্বে পিতৃ দোষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। ছাদে তুলসি রাখার ভুল তুলসি গাছ কখনই ছাদে রাখা উচিত নয়।

    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, তুলসিকে ছাদে রাখলে বুধ গ্রহের অবস্থান দুর্বল হয়ে যায়। এটি ব্যবসায়ের ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণ হতে পারে।

    ঘরের উত্তর-পূর্ব (উত্তর-পূর্ব) বা মূল দরজার কাছে সবসময় পরিষ্কার জায়গায় তুলসি রাখুন। ছাদে রাখলে গাছটি শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

    নতুন তুলসি গাছ লাগানোর কয়েক দিনের মধ্যেই যদি পাতা শুকিয়ে যায় এবং পড়ে যেতে শুরু করে, তবে এটিও অশুভ বলে মনে করা হয়। এটি পিতৃ দোষের লক্ষণ বা বুধ গ্রহের খারাপ প্রভাবের লক্ষণ হতে পারে।

    পাতা ঝরে পড়া বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। এমতাবস্থায় তুলসি অপসারণ করে নতুন গাছ লাগিয়ে পৈতৃক দোষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিন।

    তুলসি শুকিয়ে যাওয়া এড়াতে এবং ঘরের ইতিবাচকতা বজায় রাখতে, নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করুন:

    প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় গঙ্গার জল দিয়ে তুলসি গাছে জল দিন এবং তার কাছে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান।

    তুলসিকে উত্তর-পূর্ব কোণে রাখুন এবং এটি কখনও ছাদে বা দক্ষিণ দিকে রাখবেন না।

    পিতৃ দোষ অপসারণের জন্য, প্রতি অমাবস্যাতে পূর্বপুরুষদের তর্পণ দিন এবং ব্রাহ্মণকে খাওয়ান।

    তুলসি গাছের কাছে 'ওম নমো ভগবতে বাসুদেবয়' মন্ত্র উচ্চারণ করুন। প্রতি মঙ্গলবার হনুমান চালিসা পড়ুন এবং তুলসিকে ছোলা ডাল নিবেদন করুন।

    তুলসির যত্ন নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম তুলসিকে সর্বদা পরিষ্কার জায়গায় রাখুন। স্পর্শ করার আগে হাত ধুয়ে নিন।

    তুলসি কখনই কাটবেন না বা ভাঙবেন না। যদি গাছটি শুকিয়ে যায় তবে অবিলম্বে এটি সরান এবং একটি নতুন রোপণ করুন।

    নিয়মিত যত্ন, গঙ্গার জল এবং প্রদীপ তুলসিকে সুস্থ রাখে এবং বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি বজায় রাখে।

    তুলসি গাছ হল ঘরের লক্ষ্মী। সঠিক যত্ন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হলে এটি কেবল বাড়ির নেতিবাচকতা দূর করে না, সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তিও বাড়ায়। তুলসি শুকিয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণগুলি গুরুত্ব সহকারে নিন এবং সময়মতো ব্যবস্থা নিন।

    পাঠকদের প্রতি: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

