    Vastu Tips: তুলসী গাছ বারবার শুকিয়ে যাওয়া কীসের লক্ষণ? কী প্রতিকার রয়েছে? জানুন বাস্তুমত

    Tulsi Tree Vastu Tips: হিন্দু ধর্মে তুলসী গাছ মা লক্ষ্মীর প্রতীক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তুলসী গাছ বারবার শুকিয়ে যাওয়া বেশ কয়েকটি অশুভ বার্তার পূর্বলক্ষণ হতে পারে। জেনে নিন বাস্তুমত।

    Published on: Nov 10, 2025 3:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    তুলসী গাছকে হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত পবিত্র এবং দেবী লক্ষ্মীর প্রতীক হিসেবে মানা হয়। তাই এই গাছকে শুধু একটি উদ্ভিদ হিসেবে দেখা হয় না, বরং ঘরের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও ইতিবাচক শক্তির কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাস্তুশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, যদি বারবার তুলসী গাছ শুকিয়ে যায়, তবে তা বেশ কিছু গুরুতর অশুভ লক্ষণের ইঙ্গিত দেয়।

    তুলসী গাছ বারবার শুকিয়ে যাওয়া কীসের লক্ষণ?
    বাস্তু মতে তুলসী গাছ শুকিয়ে যাওয়ার অশুভ লক্ষণ

    আর্থিক সংকট: তুলসী দেবী লক্ষ্মীর প্রতীক। যদি গাছটি শুকিয়ে যায়, তবে এটি সরাসরি আর্থিক ক্ষতির ইঙ্গিত বা ইঙ্গিত হতে পারে যে মা লক্ষ্মী সেই গৃহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

    নেতিবাচক শক্তির বৃদ্ধি: তুলসী গাছকে নেতিবাচক শক্তি শোষণকারী এবং ইতিবাচক শক্তির সঞ্চারকারী মনে করা হয়। গাছ শুকিয়ে গেলে বোঝা যায় যে ঘরে নেতিবাচক শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

    পারিবারিক সমস্যা ও কলহ: শুকনো তুলসী গাছ পরিবারে অশান্তি, সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্য এবং মানসিক অস্থিরতার লক্ষণ হতে পারে।

    বুধ গ্রহের দুর্বলতা: জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সবুজ রং এবং গাছপালা বুধ গ্রহের কারক। তুলসী শুকিয়ে যাওয়া বুধের দুর্বলতা এবং এর ফলে পরিবারের সদস্যদের ওপর অশুভ প্রভাব বিস্তারকে নির্দেশ করে।

    পিতৃদোষ: বারবার নতুন গাছ আনার পরেও যদি তা দ্রুত শুকিয়ে যায়, তবে কিছু জ্যোতিষী এটিকে পরিবারে পিতৃদোষের উপস্থিতি হিসেবেও চিহ্নিত করেন।

    আসন্ন বিপদ বা রোগ: কিছু বিশ্বাস অনুসারে, তুলসী গাছ অনেক সময় পরিবারের সদস্যদের উপর আসা বিপদ বা রোগ নিজের উপর নিয়ে নেয়, যার ফলে সেটি শুকিয়ে যায়।

    বাস্তু মতে প্রতিকার

    শুকনো গাছ অপসারণ: শুকনো তুলসী গাছ বাড়িতে রাখা অত্যন্ত অশুভ। এটিকে অবিলম্বে টব থেকে তুলে নদী বা কোনো পবিত্র জলাশয়ে ভাসিয়ে দিন। ভুলেও ডাস্টবিনে বা অপরিষ্কার স্থানে ফেলবেন না।

    নতুন চারা স্থাপন: শুকনো গাছ সরিয়ে দ্রুত সঠিক দিকে (উত্তর, উত্তর-পূর্ব বা পূর্ব) একটি নতুন সতেজ তুলসী গাছ লাগান।

    পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা: তুলসী মঞ্চের আশেপাশে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। কোনো প্রকার জঞ্জাল বা ময়লা জমতে দেবেন না।

    সঠিক যত্ন: রবিবারে জল দেওয়া, রাতে স্পর্শ করা বা অযথা পাতা ছেঁড়া থেকে বিরত থাকুন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তুলসী মঞ্চে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

