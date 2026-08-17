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    স্বয়ং দণ্ডনায়ক শনিদেব করবেন কৃপা! ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ভালো সময় বৃষ সহ বহু রাশির

    শনির নক্ষত্র পরিবর্তন ঘটছে। এই সপ্তাহে রেবতী নক্ষত্রের প্রথম পদে গোচর করতে চলেছেন শনি।  আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্রের চিহ্নগুলি এই ট্রানজিট থেকে উপকৃত হবে এবং শনি সাদেসাতীর কোন রাশি এই ট্রানজিট থেকে উপকৃত হবে।

    Published on: Aug 17, 2026, 15:16:41 IST
    By Sritama Mitra
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    শনি বুধ গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে অর্থাৎ বন্ধুত্বপূর্ণ গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে প্রবেশ করবে। এটি জনসাধারণের জন্য শুভ হবে। শনিকে ন্যায়বিচার এবং শৃঙ্খলার উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শনিদেব দণ্ডনায়ক হিসাবে জাতক জাতিকাদের তাঁদের কর্ম অনুসারে ফল দেয়।

    স্বয়ং দণ্ডনায়ক শনিদেব করবেন কৃপা! ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ভালো সময় বৃষ সহ বহু রাশির
    স্বয়ং দণ্ডনায়ক শনিদেব করবেন কৃপা! ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ভালো সময় বৃষ সহ বহু রাশির

    আপনার রাশিফলে শনির কোন স্থানে বসে আছেন তা দেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শনি ৯ অক্টোবর,২০২৬ পর্যন্ত এই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় পদে প্রবেশ করবে। শনির গতিবিধি সম্পর্কে কথা বললে, শনি বর্তমানে মীন রাশিতে রয়েছে এবং পশ্চাদমুখী। এর পরে, ডিসেম্বরে শনি মার্গী পথে থাকবে। শনির ট্রানজিটের কারণে, অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল উপকার হবে।

    কোন রাশিগুলির উপকার হবে?

    কন্যা

    রাশির জন্য শনির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন ভাল সুবিধা দেবে। এর অর্থ হ'ল বুধের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ রাশিচক্রগুলি বিশেষ সুবিধা পাবে এবং শনি এখানে তার নরম গতিতে থাকবে। অতএব, কন্যা কাশীবাসীদের জন্য পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হবে। আপনি একটি গাড়ি, সম্পত্তি কিনতে পারেন।

    মিথুন

    এটি মিথুন রাশির জন্যও উপকারী হবে, শনি আপনাকে আর্থিক লাভের অবস্থানে নিয়ে আসবে, আয় ভাল হবে এবং সঞ্চয়ও ভাল হবে, আপনি ব্যবসা করছেন বা চাকরি করছেন তা আপনার উপকার করবে। সবকিছু আপনার জন্য ভালো হবে।

    বৃষ

    এ ছাড়া বৃষ রাশিও উপকৃত হবেন। এই রাশির জন্য শুভ যোগ রয়েছে। শনি আপনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখবে, যা অনেক ভুল করা এড়াবে। আপনি আর্থিকভাবে নিরাপদ থাকবেন।

    মকর

    শনির ট্রানজিট থেকে মকর রাশির জাতক-জাতিকারা বিশেষ সুবিধা পাবেন। মকর রাশির জাতক-জাতিকারা আর্থিক ও পেশাদার জীবনে ভাল সুযোগ পেতে পারেন, আপনার সম্পদের সম্পদ ভাল সুবিধা পেতে পারে। আপনার ইমেজও ভালো হতে পারে।

    শনির সাড়েসাতিতে থাকা রাশিগুলি কী কী পাবে!

    এটি কুম্ভ রাশির জন্য উপকারী হবে, শনির সাদেশতী এই রাশিতে চলছে এবং রাহুও এই রাশিতে বসে আছেন। এই পরিস্থিতিতে, শনি আপনার জন্য সম্পদ এবং সম্পত্তি নিয়ে আপনার যে কাজগুলি খারাপ হয়ে রয়েছে, তা সম্পন্ন করবে। ভাগ্য পাবেন। কুম্ভে চলছে সা়ডেসাতি। তা সত্ত্বেও কিছুটা উপকার হবে। শনি ও রাহুর প্রতিকার থেকে আপনি শান্তি পাবেন। এর জন্য অশ্বত্থ গাছের নিচে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, এতে আপনার উপকার হবে। শনির সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলি দান করুন এবং কর্মে পবিত্রতা রাখুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/স্বয়ং দণ্ডনায়ক শনিদেব করবেন কৃপা! ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ভালো সময় বৃষ সহ বহু রাশির

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