এবার কাটছে অশুভ প্রভাব! শুক্রের বৃষ রাশিতে অরুণ গ্রহের উল্টো চাল, কেরিয়ার আর অর্থলাভে ৩ রাশিকে কেউ আটকাতে পারবে না

এবার কাটছে অশুভ প্রভাব! শুক্রের বৃষ রাশিতে অরুণ গ্রহের উল্টো চাল, কেরিয়ার আর অর্থলাভে ৩ রাশিকে কেউ আটকাতে পারবে না
গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ থেকে ধন, বৈভব ও বিলাসের কারক শুক্রের রাশি বৃষভে অরুণ গ্রহটি বক্রী (Retrograde) বা উল্টো চালে চলতে শুরু করেছে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ (সন্ধ্যা ৫:৫৭ মিনিট) পর্যন্ত টানা ১৫১ দিন অরুণ এই বক্রী অবস্থাতেই অবস্থান করবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে নবগ্রহের বাইরেও সৌরজগতের দূরবর্তী গ্রহগুলির স্থান পরিবর্তন ও গতির পরিবর্তন বৈশ্বিক ও ব্যক্তিগত স্তরে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এদের মধ্যে অরুণ অর্থাৎ ইউরেনাস (Uranus)-কে জ্যোতিষশাস্ত্রে আকস্মিক পরিবর্তন, শুভ বৈপ্লবিক চিন্তা, মেধা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। ইউরেনাস একটি রাশিতে প্রায় ৭-৮ বছর সময় অতিবাহিত করে, ফলে পুরো রাশিচক্র পরিক্রমা করতে এর প্রায় ৮৪ বছর সময় লাগে।
দৃক পঞ্চাঙ্গ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ থেকে ধন, বৈভব ও বিলাসের কারক শুক্রের রাশি বৃষভে অরুণ গ্রহটি বক্রী (Retrograde) বা উল্টো চালে চলতে শুরু করেছে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ (সন্ধ্যা ৫:৫৭ মিনিট) পর্যন্ত টানা ১৫১ দিন অরুণ এই বক্রী অবস্থাতেই অবস্থান করবে। জ্যোতিষবিদদের মতে, বৃষ রাশিতে অরুণের এই উল্টো চাল বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কাজ পূরণ, আকস্মিক ধনলাভ, বৈদেশী সুযোগ এবং কেরিয়ারে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। বিশেষ করে বৃষ, কন্যা ও মকর রাশির জাতক-জাতিকারা ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত অরুণের কৃপায় ভাগ্যের পূর্ণ সঙ্গ পাবেন। এই বিশেষ জ্যোতিষীয় ঘটনায় কোন ৩ রাশির জীবনে সোনালী অধ্যায় আসতে চলেছে—জেনে নিন।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃষ রাশিতে অরুণ বক্রীর বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী ইউরেনাসের উল্টো চাল বাহ্যিক গোলযোগ কমানোর পাশাপাশি মানুষের ভেতরে প্রজ্ঞার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়:
- চিন্তাধারায় নতুনত্ব ও স্বনির্ভরতা: ইউরেনাস বক্রী হলে প্রচলিত ধ্যানধারণা ভেঙে ব্যক্তি নিজের স্বাতন্ত্র্য ও দূরদর্শিতাকে কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন।
- প্রযুক্তি, ব্যবসা ও ধনযোগ: গবেষণা, মিডিয়া, আর্ট, ডিজিটাল কমার্স, উচ্চশিক্ষা এবং আইটি খাতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই সময়কালটি অভূতপূর্ব আর্থিক সাফল্য ও প্রগতির সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে।
২. ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত যে ৩ রাশির জীবনে আসবে সুবর্ণ সাফল্য ও ধনলাভ
ক) বৃষ রাশি (Taurus): অরুণ গ্রহটি আপনার লগ্ন বা প্রথম ভাবেই বক্রী হয়েছে। ফলে বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্ব, চিন্তাভাবনা ও কেরিয়ারের কৌশলে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। এতদিন জীবনে যে অনিশ্চয়তা ও মানসিক অস্থিরতা চলছিল, তা ধীরে ধীরে কেটে যাবে। চাকুরিজীবীদের কাজের বিশেষ স্বীকৃতি মিলবে এবং কর্মক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি হবে। নতুন চাকরির অফার বা দীর্ঘদিন আটকে থাকা বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির নবম ভাব অর্থাৎ ভাগ্য ও দূরবর্তী স্থান ভাবকে প্রভাবিত করছে অরুণের এই উল্টো চাল। এর ফলে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীদের পথ সুগম হবে এবং বিদেশে পড়াশোনা বা ভ্রমণের নতুন রাস্তা খুলবে। অধ্যাত্ম, দর্শন ও গবেষণার কাজে সুদূরপ্রসারী সফলতা আসবে। ভাগ্যের পূর্ণ সঙ্গ পাওয়ার পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবীরা কঠোর পরিশ্রমের ফলে বাম্পার আর্থিক লাভ পাবেন।
গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির পঞ্চম ভাব অর্থাৎ বুদ্ধি, শিক্ষা, শেয়ার বাজার, সৃজনশীলতা ও সন্তান ভাবকে প্রফুল্ল রাখবে ইউরেনাসের এই বক্রী চাল। মিডিয়া, ডিজাইন, সাহিত্য, বিনোদন ও আর্ট খাতের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তির জোড়ে রেকর্ড মুনাফা অর্জন করবেন। শেয়ার বাজার বা সুচিন্তিত বিনিয়োগ থেকে বড় অঙ্কের আকস্মিক অর্থ মিলতে পারে। সন্তান সংক্রান্ত শুভ খবর মেলার পাশাপাশি সমাজে আপনার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।
৩. অরুণ গ্রহের শুভ প্রভাব বৃদ্ধি ও সাফল্যের জন্য সহজ জ্যোতিষীয় পরামর্শ
৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত অরুণের এই উল্টো চালের শতভাগ ইতিবাচক ফল লাভ করতে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলা বাঞ্ছনীয়:
- নতুন চিন্তাভাবনা গ্রহণ: ঐতিহ্যগত ধারার বাইরে গিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ও নতুন কাজের কৌশল প্রয়োগ করলে ব্যবসায় নজিরবিহীন উন্নতি হবে।
- ভগবান শিব ও গণেশ সাধনা: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর 'ওঁ নমঃ শিবায়' বা 'ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ' জপ করলে মানসিক স্থায়িত্ব বজায় থাকে ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে।
- দুঃস্থদের সাহায্য: মানসিক প্রতিবন্ধী বা দুস্থ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সামগ্রী দান করলে জ্যোতিষ মতে রাহু ও অরুণের অশুভ ছায়া দূর হয়।
৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত বৃষ রাশিতে অরুণ গ্রহের এই বক্রী চাল বৃষ, কন্যা ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, কেরিয়ারে উন্নতি ও সুদৃঢ় স্থায়িত্বের এক ঐতিহাসিক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক পরিকল্পনা ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনের মোড় ঘুরে যাওয়া সুনিশ্চিত।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More