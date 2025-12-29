Edit Profile
    Vastu Shastra Tips: বাথরুমে খালি বালতি রাখলেই হবে মহাবিপদ! হুহু করে জলের মতো খরচ হবে টাকা

    বাথরুমকে অবহেলা করা কেবল পরিবেশ নষ্ট করতে পারে এমন নয় বরং আর্থিক পরিস্থিতি এবং মানসিক শান্তির উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে বাথরুমে খালি বালতি রাখা এমন একটি ভুল যা এড়ানো উচিত।

    Published on: Dec 29, 2025 5:00 PM IST
    By Sayani Rana
    যখন কোনও বাড়ির উন্নতির কথা আসে, তখন সকলেই আগে শোবার ঘর, রান্নাঘর বা ঠাকুর করের সাজসজ্জা এবং দিকনির্দেশের দিকে মনোযোগ দেয়। তবে, এমন একটা জায়গা যা নীরবে বাড়ির শক্তিকে প্রভাবিত করে তা হল বাথরুম। বাথরুমকে অবহেলা করা কেবল পরিবেশ নষ্ট করতে পারে এমন নয় বরং আর্থিক পরিস্থিতি এবং মানসিক শান্তির উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে বাথরুমে খালি বালতি রাখা এমন একটি ভুল যা এড়ানো উচিত।

    প্রকৃতপক্ষে, বাস্তু অনুসারে, বাথরুম হল বাড়ির সবচেয়ে নেতিবাচক শক্তি সমৃদ্ধ জায়গা। সেখানে একটি খালি বালতি রেখে দিলে তা নেতিবাচকতা আরও বাড়তে পারে। বলা হয় যে একটি খালি বালতি দারিদ্র্যের প্রতীক। যদি দীর্ঘ সময় ধরে বাথরুমে একটা বালতি খালি থাকে, তাহলে পরিবার আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে পারে। ব্যয় হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে এবং সঞ্চয় বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

    আগে বাড়ির বড়রা সবসময় বাথরুম থেকে বের হওয়ার আগে একটি বালতিতে কিছু জল ভরে নেওয়ার পরামর্শ দিতেন। এটা করলে বাড়িতে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং অর্থের প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকে। এটা একটা ছোট পদক্ষেপ, তবে এর প্রভাব গভীর হতে পারে। বাথরুমে একটা বালতি জল রাখলে পরিবেশে ইতিবাচক শক্তি ছড়িয়ে পড়ে, যা পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মন এবং মেজাজের উপর প্রভাব ফেলে।

    যাদের রাশিচক্রের শনি বা রাহুর অবস্থান প্রতিকূল, অথবা যারা শনির মহাদশায় আছেন, তাঁদের বিশেষ ভাবে এই বিষয়টি মনে রাখা উচিত। তাঁদের জন্য, একটা খালি বালতি বাড়ির আরও বেশি ক্ষতি করতে পারে। জল ভর্তি বালতি বাড়িতে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, যার ফলে অসুবিধা কমে যায়।

    এই প্রতিকারটিকে আরও কার্যকর করার জন্য, একটি নীল বালতি ব্যবহার করুন। বাস্তুতে, নীল রঙ শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুখের সঙ্গে সম্পর্কিত। নীল বালতিতে ভরা জল বাথরুম থেকে নেতিবাচক শক্তি দূর করে এবং ইতিবাচকতা বৃদ্ধি করে। এটা একটা মনোরম পরিবেশ এবং একটা শান্ত মন তৈরি করে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

