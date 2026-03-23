    এপ্রিলে বৈভব লক্ষ্মী রাজযোগে মালামাল হবে এই ৩ রাশি! সুখ, সমৃদ্ধি, অর্থ বাড়বে

    ভবিষ্যৎ পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, ২০২৬ সালের ১৮ এপ্রিল বৈভব লক্ষ্মী রাজযোগ গঠিত হবে। এই রাজযোগটি চন্দ্র ও শুক্রের সংযোগে গঠিত হবে। তিনটি রাশি রয়েছে যারা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। জেনে নেওয়া যাক সেই রাশিগুলো কী কী…

    Published on: Mar 23, 2026 9:21 AM IST
    By Sayani Rana
    ভবিষ্যৎ পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, ২০২৬ সালের ১৮ এপ্রিল বৈভব লক্ষ্মী রাজযোগ গঠিত হবে। এই রাজযোগটি চন্দ্র ও শুক্রের সংযোগে গঠিত হবে। শুক্রকে জাগতিক সুখ, সম্পদ, বিলাসিতা, প্রেম এবং আকর্ষণের গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অন্যদিকে চন্দ্র মন, আবেগ, মানসিক শান্তি এবং পারিবারিক সুখের প্রতীক। এছাড়াও, চন্দ্র আবেগ প্রবণতার গ্রহ।

    ২৬ মার্চ শুক্র মেষ রাশিতে গোচর করবে এবং প্রায় ১৮ এপ্রিল চন্দ্রও একই রাশিতে প্রবেশ করে এই সংযোগটি সৃষ্টি করবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, যেকোনও দুটি শুভ গ্রহের সংযোগকে ইতিবাচক ফলদায়ক বলে মনে করা হয়।

    যখন এই দুটি গ্রহ অগ্নি রাশি মেষে মিলিত হয়, তখন তা জীবনে নতুন সূচনা, শক্তি এবং সুযোগ নিয়ে আসে, যা শারীরিক ও মানসিক উভয় স্তরেই উপকার লাভের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং, এই রাজযোগের প্রভাব সকল রাশির জাতক-জাতিকারাই অনুভব করবেন। তবে, তিনটি রাশি রয়েছে যারা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। জেনে নেওয়া যাক সেই রাশিগুলো কী কী…

    মেষ রাশি

    বৈভব লক্ষ্মী রাজযোগ এই রাশির জাতক-জাতিকার জন্য ইতিবাচক হতে পারে। এই রাজযোগটি এই রাশির লগ্ন ঘরে গঠিত হচ্ছে। তাই, এই সময়ে ব্যক্তিত্বের উন্নতি হতে পারে। এছাড়াও, আত্মবিশ্বাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি হতে পারে। এই যোগ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নতুন সূচনা, কর্মজীবনের সুযোগ এবং আর্থিক লাভ বয়ে আনতে পারে।

    বিবাহিত ব্যক্তিরা এই সময়ে একটি চমৎকার দাম্পত্য জীবন উপভোগ করতে পারেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরাও বিয়ের প্রস্তাব পেতে পারেন। তবে, এই সময়ে অতিরিক্ত আবেগ প্রবণ হওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

    সিংহ রাশি

    এই রাজযোগটি এই রাশির জাতক-জাতিকার জন্য শুভ হতে পারে। এই রাজযোগটি রাশির ভাগ্যস্থানে গঠিত হচ্ছে। তাই, এই সময়ে ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। ধর্মীয় ও শুভঅনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারেন।

    এই সময়ে আপনি দেশের ভেতরে বা বিদেশেও ভ্রমণ করতে পারেন। সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পেতে পারেন। তবে, এই সময়ে আপনার কঠোর পরিশ্রম করা এবং পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

    কর্কট রাশি

    কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বৈভব লক্ষ্মী রাজযোগটি শুভ হতে পারে। এই রাজযোগটি গোচর রাশির কর্ম ভাবে গঠিত হচ্ছে। তাই, এই সময়ে আপনি আপনার - কাজ ও ব্যবসায় উন্নতি লাভ করতে পারেন। যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা এই সময়ে উল্লেখযোগ্য আর্থিক লাভ করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তিও সম্পন্ন করতে পারেন।

