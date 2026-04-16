Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vaisakh Amavasya 2026: আজই শুরু ২০২৬ বৈশাখ অমাবস্যার তিথি! কতক্ষণ থাকবে? ব্রহ্ম মুহূর্ত, অভিজিৎ মুহূর্ত দেখে নিন

    Amavasya 2026: আজ লক্ষ্মীবারে শুরু হচ্ছে বৈশাখের অমাবস্যার তিথি। তিথি চলবে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। তিথি কখন শুরু ও কখন শেষ, তা দেখে নিন।

    Published on: Apr 16, 2026 3:19 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৈশাখ মাস শুরু হয়েছে। আর আজ লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে বাংলা বছরের প্রথম অমাবস্যা। ২০২৬ সালের বৈশাখ অমাবস্যার তিথি আজ ২ বৈশাখ থেকে শুরু। ১৬ এপ্রিল ২০২৬ এ তিথি শুরু হলেও, এই বৈশাখ অমবস্যা পালিত হবে ১৭ এপ্রিল ২০২৬ এ। এই দিনের শুভ মুহূর্ত, ব্রহ্ম মুহূর্তগুলি দেখে নিন।

    বৈশাখ অমাবস্যা ২০২৬র তিথি কখন শুরু।
    একটি মত বলছে, বৈশাখ অমাবস্যার তিথি আজ ১৬ এপ্রিল রাত ৮.১১ মিনিটে শুরু হবে, আর ১৭ এপ্রিল বিকেল ৫.২১ মিনিটে এই অমাবস্যা তিথি শেষ হবে। যেহেতু সূর্যোদয়ের নিরিখে হিন্দুদের নানান উৎসবের দিনক্ষণ ধার্য হয়, তাই ১৭ এপ্রিলকেই বেছে নেওয়া হবে বৈশাখ অমাবস্যার তিথি হিসাবে। সেই মতো, ১৭ এপ্রিল শুক্রবার এই তিথি পড়ছে।

    অমাবস্যার দিনে হিন্দু মান্যতা অনুসারে অনেকেই স্নানের পর দান করেন। সেই অনুযায়ী স্নান ও দানের জন্য ব্রহ্ম মুহূর্তকে বেছে নেন। দেখে নিন বৈশাখের এই অমাবস্যা তিথিতে ১৭ এপ্রিল কখন পড়ছে ব্রহ্ম মুহূর্ত ও কখন পড়ছে অভিজিৎ মুহূর্ত।

    ব্রহ্ম মুহূর্ত ভোর ৪ টে ১৫ মিনিটে শুরু হবে। শেষ হবে ৫.০৯ মিনিটে। এই সময় স্নান ও পুজোর জন্য শুভ সময় রয়েছে। অভিজিৎ মুহূর্ত দুপুর ১১.৫৫ মিনিট থেকে ১২.৪৭ মিনিট পর্যন্ত রয়েছে। এই সময় দান, পূণ্য আর ভগবানের পুজো করা শুভ বলে মনে করা হয়।

    বৈশাখ অমাবস্যার প্রধান তাৎপর্য হল পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করলে প্রয়াত আত্মাদের শান্তি লাভ হয়। এই দিনে দরিদ্র ও অভাবীদের খাদ্য, বস্ত্র এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করাও অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এমনটা করলে জীবনে ইতিবাচক ফল ও আশীর্বাদ আসে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Vaisakh Amavasya 2026: আজই শুরু ২০২৬ বৈশাখ অমাবস্যার তিথি! কতক্ষণ থাকবে? ব্রহ্ম মুহূর্ত, অভিজিৎ মুহূর্ত দেখে নিন

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes