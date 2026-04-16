Vaivabh Lakshmi Rajyog: এপ্রিলে রয়েছে বৈভবলক্ষ্মী রাজযোগ! কপাল খুলবে বহু রাশির? কী বলছে জ্যোতিষমত

Vaivabh Lakshmi Rajyog: এপ্রিলে রয়েছে বৈভবলক্ষ্মী রাজযোগ! কপাল খুলবে বহু রাশির? কী বলছে জ্যোতিষমত
Lucky Rashi: জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি মত বলছে, ধন সম্পত্তির দাতা শুক্র এখন মেষ রাশিতে রয়েছেন। ১৮ এপ্রিল মেষ রাশিতে প্রবেশ করবেন চন্দ্র। ফলত, ১৮ এপ্রিল তৈরি হবে বৈভব লক্ষ্মী রাজযোগ। এই যোগ বহু রাশির জাতক জাতিকার ওপর সুপ্রভাব ফেলতে শুরু করবে। অক্ষয় তৃতীয়া ১৯ এপ্রিল। ঠিক তার আগের দিন এই বৈভব লক্ষ্মী রাজযোগ তৈরি হবে। তার ফলে অক্ষয় তৃতীয়ার আগের দিন থেকেই সুসময় শুরু হবে একঝাঁক রাশির। কারা লাকি, দেখে নিন।
মেষ
আপনার ব্য়ক্তিত্বে এই সময় আগের থেকে বেশি উজ্জ্বলতা আসবে। হঠাৎ করে হতে পারে ধনলাভ। ব্যবসায়িক ডিল এই সময় চূড়ান্ত হতে পারে। এই সময় আপনার মান সম্মান প্রাপ্তি হতে পারে। নতুন কোনও কন্ট্রাক্ট বা ব্যবসায়িক ডিল আপনার মনকে ভরিয়ে তুলতে পারে।
মিথুন
এই রাজযোগ আপনার আয়ের নতুন নতুন রাস্তা খুলে দিতে পারে। আপনার সামাজিক যোগাযোগ থেকে ভালো লাভ পেতে পারেন। বন্ধুদের মাধ্যমে তৈরি কোনও এক সম্পর্ক আপনাকে আর্থিক লাভ দিতে পারে। শেয়ার মার্কেট বা বিনিয়োগে লাভ দিতে পারে।
সিংহ
ভাগ্যের সহযোগিতা পাবেন। আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে। বিদেশযাত্রা সম্পন্ন হতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বা ধার্মিক ক্ষেত্রে আপনার রুচি বাড়তে পারে। গুরুর কৃপায় ধনলাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
কন্যা
হঠাৎ করে হাতে আসতে পারে টাকা। লটারিতে এই সময় ভাগ্য ভালো। মানসিক টানাপোড়েনে নজর দিতে হবে।
তুলা
বৈবাহিক সম্পর্ক বা কোনও অংশিদারির সম্পর্ক আগের থেকে মজবুত হতে পারে। আর্থিক লাভ হতে পারে। ব্যবসায় মুনাফা হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
