Vakri Budh: আসছে ভালো সময়! বক্রী বুধ ঘোরাতে চলেছেন ভাগ্য, ৬ রাশিকে কী কী প্রাপ্তি?

Vakri Budh: আসছে ভালো সময়! বক্রী বুধ ঘোরাতে চলেছেন ভাগ্য, ৬ রাশিকে কী কী প্রাপ্তি?
বক্রী বুধের গোচরে একঝাঁক রাশির ভাগ্যে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাবে।
গ্রহের রাজপুত্র বুধ বর্তমানে তুলা রাশির পশ্চাদমুখী অবস্থায় বসে আছেন। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে, বুধের তুলা রাশির ট্রানজিট ২৬ সেপ্টেম্বর 2026 এ ঘটেছিল এবং আজ থেকে পরবর্তী ৩৭ দিন এই রাশিতে থাকবেন।ফলত, এবং ২ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত ওই রাশিতেই থাকবেন বুধ। তুলা রাশিতে আসার পরে, বুধ তার গতিবিধি পরিবর্তন করেছিলেন। এই অবস্থায় তুলা বহু রাশিকে ভালো সময় এনে দেবে। লাকি কারা!
মিথুন: মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে পদোন্নতি বা পদোন্নতির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পেতে পারেন। এই সময়ে আপনার কাজে সাফল্যের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুত হওয়া লোকদের জন্য এটি অনুকূল সময় হবে। আপনি এই সময়ে ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সফল হবেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়তে পারে।
সিংহ: সিংহ রাশির লোকেরা এই সময়ে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। আপনি যদি কোনও নতুন কাজ শুরু করতে চান তবে সময়টি অনুকূল হতে চলেছে। ব্যবসায়ী শ্রেণির সম্প্রসারণ পেতে পারে। আপনি আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি বৃদ্ধি অনুভব করবেন। যে কোনও আটকে থাকা অর্থের ফেরত আসতে পারে। সাহস এবং বীরত্ব রঙ আনবে, যা কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দেবে।
কন্যা: কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে ভাগ্য পাবেন এবং হঠাৎ করে সম্পদ অর্জন করতে পারেন। ভাগ্যের সহায়তায় কম প্রচেষ্টায় ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল হতে চলেছে। আপনি পৈতৃক সম্পত্তির সুবিধা পাবেন। ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হবে। ভাল বিনিয়োগের সুযোগ পাওয়া যাবে। একটি পুরানো বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন পেতে পারে।
তুলা: তুলা রাশির লোকেরা এই সময়ে আয়ের ব্যাপক বৃদ্ধি দেখতে পারেন। আপনি এই সময়ে আপনার যে কোনও স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন। আপনি এমন প্রভাবশালী লোকদের সাথে দেখা করতে পারেন যাদের সুবিধা আপনি চাকরি এবং ব্যবসায় পাবেন। আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারেন। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি আরও ভাল হবে। চাকরিতে ভাল সুযোগ পাওয়া যাবে।
ধনু: ধনু রাশির জাতক জাতিকারা সরকারী ব্যবস্থার সুবিধা পেতে পারেন। এই মুহুর্তে, আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব বাড়তে পারে। আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজের প্রশংসা করতে পারেন। আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি বড় পদ বা স্বীকৃতি পেতে পারেন। আপনি বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি অনুভব করবেন।
মকর: মকর রাশির লোকেরা এই সময়ে শত্রুদের জয় করতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনার বক্তব্য চিত্তাকর্ষক হবে। ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তন করতে চান তবে সময়টি অনুকূল। দুর্ঘটনাজনিত অর্থ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে যা আপনাকে আর্থিক স্থিতিশীলতা দিতে পারে। ব্যবসায়ী শ্রেণি একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More