Vakri shukra: আগামী ১১ দিন সমৃদ্ধি বর্ষণ! ৫ টি রাশি পাবে শুক্রের কৃপায় লাভ, লাকি কারা

Vakri shukra: আগামী ১১ দিন সমৃদ্ধি বর্ষণ! ৫ টি রাশি পাবে শুক্রের কৃপায় লাভ, লাকি কারা
শুক্র বক্রী হতে চলেছে আগামী ১১ দিনে। কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
শুক্র আজ থেকে ১১ দিনের জন্য বৃষ এবং মিথুন সহ মোট ৫ টি রাশিচক্রকে প্রচুর সুবিধা দিতে চলেছে। শুক্র এখনও আঁকাবাঁকা গতিতে চলছে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, এর অর্থ হ'ল শুক্র এই মুহূর্তে একটি পশ্চাদমুখী অবস্থায় রয়েছে। শুক্র ৩ অক্টোবর থেকে এই অবস্থায় রয়েছে এবং এখন ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। আজ থেকে ১১ দিন কোন কোন রাশি সুবিধা পাবে, দেখে নিন।
বৃষ
পরবর্তী ১১ দিন বৃষ রাশির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। শুক্রের রাশি হওয়ায়, এই পরিবর্তনের প্রভাব বৃষ রাশির উপর খুব ইতিবাচক হতে চলেছে। কেবল অর্থই নয়, সম্পর্ক সম্পর্কিত বিষয়গুলিও সমাধান হবে। চাকরি করা লোকেরা ভাল প্রবৃদ্ধি পাবেন। আপনি একটি ভাল অফার পেতে পারেন। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাও শুক্রের বিপরীত পদক্ষেপের ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাবেন। কেবল মনে রাখবেন যে এই সময়ে আপনাকে তাড়াহুড়ো করে কোথাও অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে না। ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
মিথুন
শুক্রের শক্তির কারণে, মিথুন রাশির লোকেরা এই সময়ে বিলাসিতা এবং আরামদায়ক জিনিসগুলিতে প্রচুর ব্যয় করবে। অফিসে কারও সাথে বিচ্ছেদের মতো পরিস্থিতি যদি থাকে তবে এটি সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। সিনিয়ররা কাজে প্রশংসা পাবেন। কেবল মনে রাখবেন যে আপনি কোনও ব্যয় করার আগে আপনার বাজেট পরীক্ষা করেন। কোনও বড় বিনিয়োগ করার আগে আপনাকে অবশ্যই অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিতে হবে।
কর্কট
শুক্রের বিপরীত গতিবিধি থেকে চাঁদের কর্কট রাশির নাগরিকরাও প্রচুর উপকার পেতে চলেছেন। আপনি চাকরিতে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে মনও খুশি থাকবে। কিছু লোকের জন্য পদোন্নতির সম্ভাবনাও থাকতে পারে। আপনি কাজ সম্পর্কে ভাল বোধ করবেন এবং আপনার ব্যক্তিত্বেরও উন্নতি হবে। একই সময়ে, সম্পর্কও আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। যদি কোনও সমস্যা চলছে বা পূর্বে কোনও ভুল বোঝাবুঝি ছিল তবে কথা বলে সেগুলি দূর করুন। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাও কোনও পুরানো প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে চলেছেন।
সিংহ
শুক্রের পশ্চাদমুখী পর্বের ইতিবাচক প্রভাব সূর্যের সিংহ রাশির উপরও দেখা যাবে। আজ থেকে ১১ দিন পর্যন্ত, এই রাশির লোকেরা তাদের ক্যারিয়ারে ভাল লক্ষণ দেখতে সক্ষম হবেন। কাজ ভাল হবে। চাপ হ্রাস পাবে। বৃদ্ধিও থাকবে। যাদের কিছু সময়ের জন্য চাকরি পরিবর্তন করতে হয়েছিল তারা এখন কোথাও থেকে একটি ভাল অফার পেতে পারেন। একই সময়ে, পুরানো চাকরিতেও স্বস্তি আসবে। ব্যবসায়ীরাও অনেক উপকৃত হবেন। একই সময়ে, এর মধ্যে আপনার প্রিয়জনের সাথে একটি ভাল বন্ধন তৈরি হবে।
মকর
শনির মকর রাশিও আগামী ১১ দিনের মধ্যে অনেক সুবিধা পেতে চলেছে। এদিকে, চাকরি সম্পর্কিত কিছু বৃদ্ধি হবে। সমস্ত কাজ এখন ধীরে ধীরে সম্পন্ন হবে। সামগ্রিকভাবে, শুক্র এখন মকর রাশির বিভ্রান্তি দূর করতে দেখা যাবে। এই সময়ে বারবার অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে চিন্তা করা এড়িয়ে চলুন এবং কেবল ভাল জিনিসগুলিতে মনোনিবেশ করুন। শক্তিশালী আর্থিক অবস্থার কারণে মন খুশি হতে চলেছে। কোনও বৈদেশিক সংযোগ বা কাজের মাধ্যমে সুবিধা পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। কোনও পুরানো বিনিয়োগ এই সময়ে ভাল সুবিধা দেবে। কেবল তাড়াহুড়ো করে অর্থ সম্পর্কিত কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More