    Ganga Jal Vastu Tips: গঙ্গার জল দিয়ে করুন এই সব প্রতিকার! দূর হবে নেতিবাচকতা

    Ganga Jal Vastu Tips: বাস্তুশাস্ত্রে গঙ্গার জলকে খুব শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। জেনে নিন গঙ্গার জল দিয়ে বাড়ির নেতিবাচকতা দূর করার সহজ এবং কার্যকরী উপায়। গঙ্গার জলের ব্যবহার বাস্তু ত্রুটিগুলি দূর করে এবং ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বজায় রাখে।

    Published on: Apr 18, 2026 10:08 AM IST
    By Sayani Rana
    হিন্দু ধর্মে গঙ্গার জলকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। এটি দেবী গঙ্গার একটি রূপ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং পূজায় ব্যবহৃত হয়। বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, গঙ্গাজলে এমন শক্তিশালী ইতিবাচক শক্তি রয়েছে যে এটি বাড়ির নেতিবাচকতা দূর করে পরিবেশকে বিশুদ্ধ করতে পারে।

    গঙ্গার জল দিয়ে করুন এই সব প্রতিকার! দূর হবে নেতিবাচকতা

    মানসিক চাপের ভরা জীবনে বাড়িতে ঘন ঘন ঝগড়া, আর্থিক বাধা ও মানসিক অশান্তি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, গঙ্গার জলের সহজ উপায় অবলম্বন করে বাড়িতে সুখ, শান্তি এবং ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হতে পারে। বাস্তুতে গঙ্গার জল কেন গুরুত্বপূর্ণ? গঙ্গাজল নিছকই জল নয়, এটি ঐশ্বরিক শক্তির মাধ্যম।

    বাস্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে নেতিবাচক শক্তিকে ধ্বংস করে। গঙ্গাজল ব্রহ্মস্থানের শক্তি, ঘরের কোণ ও প্রধান দরজাকে শুদ্ধ করে। নিয়মিত ব্যবহার বাস্তু ত্রুটিগুলি দূর করে, যা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালবাসা বাড়ায়, স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করে। প্রধান দরজায় গঙ্গার জল ছিটিয়ে দেওয়ার প্রতিকার প্রধান দরজাটি বাড়ির শক্তির প্রবেশদ্বার।

    নেতিবাচক শক্তি এখানে প্রবেশ করলে পুরো ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সপ্তাহে একবার বা দু'বার গঙ্গার জলে কিছুটা পরিষ্কার জল মিশিয়ে প্রধান প্রবেশদ্বারে ছিটিয়ে দিন। দরজার দু'পাশে হালকা গঙ্গার জলও ঢেলে দিতে পারেন। এ কারণে বাইরে থেকে আসা অশুভ শক্তিগুলো ঘরে প্রবেশ করতে পারছে না এবং ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

    ঘরের ইতিবাচক শক্তি বজায় রাখতে গঙ্গাজালে এক চিমটি হলুদ মিশিয়ে প্রতিদিন পূজার পর পুরো বাড়িতে ছিটিয়ে দিন। হলুদ গঙ্গার জলের বিশুদ্ধতা আরও বাড়িয়ে তোলে। এই প্রতিকার নিয়মিত করার মাধ্যমে ঘরের পরিবেশ হালকা ও ইতিবাচক হয়ে ওঠে। স্থগিত কাজ তৈরি হতে শুরু করে এবং পরিবারে অনৈক্য কম হয়। বিশেষ করে সোমবার বা শুক্রবার, এই প্রতিকার গ্রহণ করলে আরও উপকার পাওয়া যায়।

    গঙ্গাজলের প্রধান উপকারিতা নিয়মিত গঙ্গাজলের ব্যবহার ঘরে শান্তি, সুখ এবং মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখে। এতে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা ও মানসিক চাপ কমে যায়। পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। অর্থনৈতিক বাধা-বিপত্তি দূর হয়, নতুন নতুন সুযোগ খুলে যায়। গঙ্গার জল পূজায় ব্যবহার করে দেব-দেবীর আশীর্বাদ বজায় থাকে।

    গঙ্গার জল ব্যবহার করার সময় এটি মনে রাখবেন, গঙ্গার জল সর্বদা পরিষ্কার এবং সম্মানজনক জায়গায় রাখুন। এটি দীর্ঘ সময় প্লাস্টিকের বোতলে রাখবেন না। ব্যবহারের আগে, শ্রদ্ধার সাথে গঙ্গার জল স্পর্শ করুন এবং প্রণাম করুন। শুক্রবার বা পূর্ণিমায় গঙ্গার জল আনা শুভ বলে মনে করা হয়। প্রতিকার নেওয়ার সময়, মনের উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং বিশ্বাস রাখুন, তবেই আপনি সম্পূর্ণ উপকার পাবেন।

    গঙ্গাজলের এই সহজ প্রতিকারগুলি গ্রহণ করে, আপনি আপনার বাড়িকে নেতিবাচক শক্তি থেকে মুক্ত করতে পারেন এবং সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। নিয়মিতভাবে এবং শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দ্রুত দেখা যাবে।

    পাঠকদের প্রতি: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

