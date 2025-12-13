Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vastu Shastra Tips: বাড়িতে ভাঙা কাচ সকলের অজান্তেই এই সর্বনাশ ডেকে আনে? কী বলছে বাস্তুমত?

    বাস্তু শাস্ত্রে উল্লিখিত অনেকগুলি সহজ ব্যবস্থা রয়েছে, যা অনুসরণ করা হলে অনেক কিছুই সঠিক হতে পারে। একই সঙ্গে এমন কিছু জিনিস আছে যা ঘরে বসে সবসময় নেতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে এবং তার মধ্যে একটি হলো ভাঙা কাচ।  

    Published on: Dec 13, 2025 4:13 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাস্তুশাস্ত্র এমন একটি বিজ্ঞান যা জীবনকে সহজ করে তুলতে পারে। বাড়ির বাস্তুও আমাদের জীবনের উত্থান-পতনে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। বাস্তুর মতে, কিছু জিনিস ঘর থেকে দূরে রাখা ভাল এবং এর মধ্যে একটি হ'ল ভাঙা কাচ। আপনার বাড়িতে যদি কাচ ভাঙা থাকে তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি ফেলে দেওয়া ভাল হবে। আসলে, বাস্তুর নিয়ম অনুসারে, ভাঙা কাচ আমাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। ভাঙা কাচের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে নীচে বিস্তারিত জানুন...

    বাস্তু শাস্ত্র: ভাঙা কাচ বাড়িতে এই 3 টি বড় ক্ষতি করে, অবিলম্বে এটি সরিয়ে ফেলুন (gemini )
    বাস্তু শাস্ত্র: ভাঙা কাচ বাড়িতে এই 3 টি বড় ক্ষতি করে, অবিলম্বে এটি সরিয়ে ফেলুন (gemini )

    ভাঙা কাচের কারণে ক্ষতি:-

    ১. সংসারে অনেক ঝামেলা হয়: ভাঙা কাচ থেকে এতটাই নেতিবাচকতা বেরিয়ে আসে যে তার প্রভাব চোখে পড়ে পুরো বাড়িতে। এটি থেকে নির্গত নেতিবাচকতার কারণে বাড়িতে সর্বদা অশান্তি হয়। বাড়ির সব লোক কোনো না কিছু নিয়ে একে অপরের সাথে ঝগড়া করতে থাকেন। একই সঙ্গে বাড়িতে সব সময়ই ছোটখাটো ঝগড়া হয়। এমন পরিস্থিতিতে বাড়িতে ইতিবাচকতার জায়গা নেই। এই জিনিসগুলি মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করে এবং এটি স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলে।

    ( Messi in Kolkata Event Highlights: দিদি চাইলেন ক্ষমা!মেসি ইভেন্টের উদ্যোক্তাকে কোথা থেকে পাকড়াও? একনজরে কিছু তথ্য)

    ২. নড়বড়ে আর্থিক অবস্থা: বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, ভাঙা কাচ কখনই বাড়িতে রাখা উচিত নয়। যদি ঘরের ড্রেসিং টেবিল বা ছবির গ্লাস ভেঙে যায়, তবে সময়মতো এটি সরিয়ে ফেলুন কারণ তারা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে, এটি থেকে নির্গত শক্তি দ্বারা অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও আরও খারাপ হয়। এটি সংসারের সদস্যদের আর্থিক অবস্থার উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। এ ক্ষেত্রে ভাঙা কাচ ঘরে বেশিক্ষণ রাখা উচিত নয়।

    ৩. প্রতিটি কাজে বাধা: শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, বাড়ির কোনও কোণে ভাঙা কাচ থাকা উচিত নয়। কাচ ভাঙার কারণে মানসিক চাপ অনেক বেড়ে যায় এবং ঘুমের উপরও প্রভাব পড়ে। একই সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রতিটি কাজে কিছু না কিছু বাধা আসছে। এই পরিস্থিতিতে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব আমাদের উন্নয়নের ওপর পড়বে। শাস্ত্র অনুযায়ী, ভাঙা কাচ ঘরের বাইরে ফেলে দিতে হবে।

    (এক প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে একজন বাস্তুশাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন। )

    News/Astrology/Vastu Shastra Tips: বাড়িতে ভাঙা কাচ সকলের অজান্তেই এই সর্বনাশ ডেকে আনে? কী বলছে বাস্তুমত?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes