Vastu shastra tips: ভুলেও ডাইনিং টেবিলে এই জিনিসগুলি রাখছেন না তো! সংসারে সুখ বৃদ্ধিতে বাস্তুটিপস রইল
বাস্তুশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ডাইনিং টেবিলে রাখা জিনিসগুলি আমাদের সুখ এবং শান্তির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এই পরিস্থিতিতে নেতিবাচকতা বাড়ায় এমন জিনিসগুলি ভুলে এখানে রাখা উচিত নয়। নিচে জেনে নিন ডাইনিং টেবিল সম্পর্কিত কিছু নিয়ম...
বাস্তুশাস্ত্র এমন একটি কৌশল যা আমাদের চারপাশের শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা রাখে। বাড়ির প্রতিটি ঘর থেকে শুরু করে সেখানে রাখা ছোট ছোট জিনিস পর্যন্ত আমাদের জীবনে এর গভীর প্রভাব পড়ে।
যখন ডাইনিং টেবিলের কথা আসে, তখন বাস্তুমতে জেনে রাখতে হবে যে এটি কেবল খাওয়ার জায়গা নয়, এটি বাড়ির সুখ-শান্তি, পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য এবং পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। সাধারণত দেখা যায়, অনেকেই না ভেবেই ডাইনিং টেবিলে যে কোনও জিনিস রেখে দেন। বাস্তুশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, যদি ডাইনিং টেবিলে ভুল জিনিস রাখা হয়, তবে এটি বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি বাড়ায়। এই পরিস্থিতিতে এর প্রভাব পড়ে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। বাড়ির সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং বাস্তু বন্ধুদের মতো জিনিস ঘটে।
এক্ষেত্রে ডাইনিং টেবিলে কী কী জিনিস এড়িয়ে চলা উচিৎ, এটা জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, ওষুধগুলি কখনই ডাইনিং টেবিলে রাখা উচিত নয়। ট্যাবলেট, ক্যাপসুল থেকে শুরু করে কাশির সিরাপ ইত্যাদিও এখানে এড়িয়ে চলা উচিত। যদি এই নিয়ম না মানানো হয়, তাহলে বাড়ির সদস্যরা প্রায়ই কোনও না কোনও রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। একই সঙ্গে মানুষ অনেক সময় ডাইনিং টেবিলে লবণের প্যান রাখেন। এখানেও তা এড়িয়ে চলা উচিত। যদি এখানে লবণ ইত্যাদি রাখা হয় তবে এটি আর্থিক সীমাবদ্ধতার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে। একই সঙ্গে মানুষ তাড়াহুড়ো করে তাদের পার্স, বিল বা মোবাইল এখানে রাখে। নিয়ম অনুযায়ী, এটিও ভুল পথ। বাস্তু শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, ডাইনিং টেবিলে সর্বদা ইতিবাচক শক্তি থাকা উচিত।
খেয়াল রাখবেন ডাইনিং টেবিলে কখনোই বাসি খাবার বহুক্ষণ ধরে রেখে দেওয়া উচিত নয়। এর ফলে বাড়িতে নেতিবাচকতা বাড়ে। একই সঙ্গে ডাইনিং টেবিলও সঠিক দিকে রাখতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী, এটি সব সময় ঘরের পশ্চিম বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রাখতে হবে। এ ছাড়া নিয়মিত পরিষ্কার করাও জরুরি। সেই সঙ্গে ডাইনিং টেবিল যদি কাঠের তৈরি হয়, তাহলে তা খুবই শুভ।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )
