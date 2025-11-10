Edit Profile
    Vastu shastra tips: বাড়িতে টাকা পয়সা রাখার জায়গাটি সঠিক স্থানে রাখছেন তো! ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধির বাস্তুটিপস রইল

    বাস্তুশাস্ত্র মতে কিছু পরামর্শ মেনে চললে, এই টাকা কড়ি রাখার জায়গা, তা সিন্দুকই হোক বা আলমারির লকার, তা যেন নিরাপদে থাকে।

    Published on: Nov 10, 2025 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাড়িতে টাকা রাখার জায়গাটি নিরাপদ রাখার দায়িত্ব বাড়ির সদস্যদেরই। এই জায়গা এমন হতে হবে, যেখানে আপনি আপনার আমানত, সঞ্চয় বিনা ভাবনায় রাখতে পারেন। তাই আপনার এর সাথে সম্পর্কিত বাস্তু ব্যবস্থাগুলি জানতে হবে।

    বাস্তুশাস্ত্র মেনে টাকা কড়ি রাখার জায়গাটি বাড়িতে এমনভাবে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যেখানে টাকা কড়ি নিরাপদে থাকবে। বাস্তুশাস্ত্র মতে কিছু পরামর্শ মেনে চললে, এই টাকা কড়ি রাখার জায়গা, তা সিন্দুকই হোক বা আলমারির লকার, তা যেন নিরাপদে থাকে।

    ( Weekly Horoscope 10 to 16 November 2025: ১০ থেকে ১৬ নভেম্বর মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? রইল সাপ্তাহিক রাশিফল)

    টাকাকড়ি রাখায় জায়গা কীভাবে রাখা উচিত? রইল বাস্তুমত:-

    খেয়াল রাখতে হবে, সেলফটি উঁচু জায়গায় রাখতে হবে। এটি একটি কাঠের তক্তার উপরে স্থাপন করা উচিত। সেলফের হাতল সব সময় রিস্টব্যান্ড দিয়ে রাখতে হবে।

    ঘর পরিষ্কারের সময় খেয়াল রাখবেন যে এতে কোনও ঝুল যেন লেগে না থাকে। নেই, যদি লকার বা সিন্দুক কালো রঙের হয়, বা তাতে কালো রঙের ছোঁয়া থাকে তাহলে তা ব্যবহার করা উচিত নয়। নোংরা বা এঁটো হাত দিয়ে সিন্দুক বা টাকা রাখার জায়গা খুলে দেওয়া উচিত নয়। এটি সর্বদা কেবল হাত পরিষ্কার করেই খুলতে হবে। ওই সিন্দুক বা লকারের উপরে কোনও জিনিস রাখা উচিত নয়। সিন্দুক বা লকারে জাফরান-হলুদ দিয়ে স্বস্তিকা তৈরি করতে হবে। সন্ধ্যায় লকার বা সিন্দুক, অথবা টাকা যেখানে রাখেন সেখানে ধূপ, ধুনো দেখাতে পারেন। লকারে একটি লাল কাপড় বিছিয়ে দিন। কোষাগার পরিষ্কার রাখতে হবে। এতে কড়ি, গোমতী চক্র ইত্যাদিও রাখতে পারেন।

    বাস্তু উপদেষ্টা আচার্য মুকুল রাস্তোগি বলছেন, বাড়ির টাকা রাখার জায়গা বা লকরা, সিন্দুক খালি রাখবেন না। বাস্তুর মতে, ঘরের নগদ বাক্স কখনই পুরোপুরি খালি রাখবেন না। বলা হয় যে এটি তহবিলের অভাবের দিকে পরিচালিত করে, তাই যে কোনও পরিস্থিতিতে কমপক্ষে ১ টাকা সর্বদা সিন্দুকে রাখতে হবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। এগুলি গ্রহণ করার আগে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

