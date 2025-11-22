Edit Profile
    Vastu Shastra Tips for travel: ভ্রমণ-সুখ পেতে বেড়াতে যাওয়ার আগে এই ৬ জিনিস খেয়ালে রাখুন! রইল বাস্তুটিপস

    বাস্তু শাস্ত্রে ভ্রমণ সম্পর্কে অনেকগুলি নিয়মও উল্লেখ করা হয়েছে। দেখে নেওয়া যাক কী বলছে বাস্তুশাস্ত্র।

    Published on: Nov 22, 2025 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাস্তু শাস্ত্রে বাড়ি এবং অফিস সহ প্রতিটি জায়গার জন্য নিয়ম দেওয়া হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে বাস্তু শাস্ত্রের সংযোগ কেবল বাড়ির দিকনির্দেশনা এবং অবস্থার জন্য। জেনে অবাক হবেন যে এই শাস্ত্রে ভ্রমণ সম্পর্কে অনেক নিয়মও উল্লেখ করা হয়েছে।

    বাস্তু শাস্ত্র: হাঁটতে যাওয়ার আগে বাড়িতে এই 6 টি জিনিস করুন, এই জিনিসগুলি আপনার সাথে নিতে ভুলবেন না (meta ai)
    বাস্তু শাস্ত্র: হাঁটতে যাওয়ার আগে বাড়িতে এই 6 টি জিনিস করুন, এই জিনিসগুলি আপনার সাথে নিতে ভুলবেন না (meta ai)

    ভ্রমণের আগে ও ভ্রমণের সময় যদি শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলা হয়, তাহলে সবকিছু ঠিক আছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোথাও যাওয়ার আগে বাস্তুর কোন কোন নিয়ম মেনে চলার কথা বাস্তুশাস্ত্র বলছে, দেখা যাক। বেড়াতে যাওয়ার আগে এই কাজগুলি করুন।

    ১. শাস্ত্র অনুসারে, কোথাও যাওয়ার আগে ঘর পরিষ্কার করা উচিত। এটা বিশ্বাস করা হয় যে এটি করার মাধ্যমে যে কোনও যাত্রা সফল হয় এবং তাতে যেকোনও বাধা কেটে যায়।

    ২. এটাও বিশ্বাস করা হয় যে কোথাও যাওয়ার আগে অবশ্যই মিষ্টি খেয়ে বের হন। যারা বেড়াতে যাচ্ছেন তারা মিষ্টি বা দই, চিনি ইত্যাদি খেতে পারেন। কোথাও যাওয়ার আগে মিষ্টি খাওয়াকে খুব শুভ বলে মনে করা হয়।

    ৩. যখনই আপনি বেড়াতে যাচ্ছেন, তখন সর্বদা মনে রাখবেন যে বাড়ির চৌকাঠ অতিক্রম করার সময় আপনার ডান পা সামনে থাকা উচিত। শাস্ত্র অনুসারে, যদি এটি করা হয়, তবে ভ্রমণের সময় প্রতিটি কাজ মসৃণভাবে চলে।

    ৪. আপনি যদি কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন তবে আপনার সর্বদা উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে তাকিয়ে পরিকল্পনা করা উচিত। এই দিকটি সবচেয়ে পবিত্র বলে মনে করা হয়। এই পরিস্থিতিতে এখানে সবচাইতে বেশি ইতিবাচক শক্তি রয়েছে। এটি ঘিরে তৈরি পরিকল্পনাগুলি বেশ সফল হয়েছে।

    ৫. ভ্রমণের সময় ঈশ্বরের ছবি আপনার কাছে রাখতে পারেন| আপনি যদি একটি রাক্ষসূত্র গ্রহণ করে থাকেন তবে আপনি এটি আপনার সাথে রাখতে পারেন। এটি আপনাকে নিরাপদ রাখবে এবং কোনও নেতিবাচক শক্তি আপনাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না।

    ৬. ভ্রমণের লাগেজ রাখার সময় খেয়াল রাখবেন খুব বেশি কালো পোশাক এবং জিনিস নেই। হালকা রঙগুলি ইতিবাচকতা নিয়ে আসে যা আপনার যাত্রাকে উপভোগ্য করে তোলে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

