Vastu Shastra Tips For Money Plant: ভাগ্য ফেরাতে অফিসে মানিপ্ল্যান্ট তো রাখছেন, সঠিক দিকটি জানেন তো? বাস্তুশাস্ত্রমত রইল
Vastu Tips: আপনি যদি অফিসের ডেস্কে একটি মানি প্ল্যান্ট রাখেন তবে জীবন পুরোপুরি বদলে যেতে পারে। তবে এর জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা এবং বাকি নিয়ম জানা জরুরি।
Vastu Shastra Tips: বাস্তুশাস্ত্রমতে মানিপ্ল্যান্টের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই গাছ সঠিক দিকে রাখলে, উন্নতির রেখা স্পষ্ট হবে, বলে বিশ্বাস করা হয়। এই গাছ শুধু ঘরের সৌন্দর্যই বাড়ায় না, ইতিবাচক শক্তিও নিয়ে আসে। এটি বাড়ির পাশাপাশি অফিসের ডেস্কে রাখার অনেক উপকারিতা রয়েছে। অন্যদিকে ভুল দিকে রাখলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিও হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে চলুন জেনে নেওয়া যাক অফিসের ডেস্কে রাখলে কী কী কী বড় সুবিধা পাওয়া যায়!
একসঙ্গে আমরা জানতে পারব কোন দিকে দ্বিগুণ লাভবান হতে পারে?
অফিস ডেস্কে মানি প্ল্যান্ট লাগানোর ২ টি উপকারিতা রয়েছে, তা দেখে নেওয়া যাক।
১.নেতিবাচকতা হ্রাস করে- মানি প্ল্যান্ট বাস্তু অনুসারে, মানি প্ল্যান্ট সহজেই নেতিবাচকতা দূর করতে পারে। অনেক সময় অফিসের পরিস্থিতি চাপের মুখে পড়ে। এমতাবস্থায় মানি প্ল্যান্ট আমাদের চারপাশের পরিবেশকে হালকা ও মনোরম করে তুলতে পারে। এছাড়াও এই গাছের সবুজ রং মনকে শান্ত রাখে এবং কাজে ফোকাস বাড়াতে সাহায্য করে। সামগ্রিকভাবে, মানি প্ল্যান্ট স্ট্রেস বাস্টার হিসাবে কাজ করে। একবার চারপাশের নেতিবাচকতা দূর হয়ে গেলে, সবকিছু ট্র্যাকে ফিরে আসে।
২.কেরিয়ারে বৃদ্ধি আসে: বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, মানি প্ল্যান্ট ঊর্ধ্বমুখী হয়। এই পরিস্থিতিতে, এটি বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়, যা অনেকাংশে সত্য। এটা বিশ্বাস করা হয় যে যদি আপনার ডেস্কে মানি প্ল্যান্ট ভাল বৃদ্ধি পায় তবে আপনার ক্যারিয়ারের গ্রাফও একইভাবে এগিয়ে যাবে। এই উদ্ভিদ শুক্র গ্রহকে শক্তিশালী করে এবং এমন পরিস্থিতিতে অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে শেষ হতে শুরু করে। বাস্তু শাস্ত্রে, মানি প্ল্যান্ট সুখ এবং সমৃদ্ধির সাথে যুক্ত।
কোনদিকে মানিপ্ল্যান্ট রাখা উচিত?
নিয়ম অনুযায়ী, মানি প্ল্যান্টের সঠিক পথে থাকা খুবই জরুরি। এটি সর্বদা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে স্থাপন করা উচিত। এই দিকটিকে বাস্তুতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণও বলা হয় এবং এটি সুখ এবং সমৃদ্ধির সাথে যুক্ত বলে মনে করা হয়। আপনি যদি এই গাছটিকে উত্তর-পূর্ব দিকে রাখেন তবে এটি সঠিক বলে মনে করা হয় না। এটি বিশ্বাস করা হয় যে মানি প্ল্যান্টকে ভুল দিকে রাখলে অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি রোধ করা যেতে পারে।
বাস্তু অনুসারে, এতে শুকনো এবং হলুদ পাতাগুলি অবিলম্বে সরিয়ে ফেলুন। এটি দীর্ঘদিন গাছে থাকলে এর ইতিবাচক প্রভাব কমতে শুরু করে। এছাড়াও, মনে রাখবেন মানি প্ল্যান্টের লতা মাটি স্পর্শ করে না।যদি এতে ঢেলে দেওয়া জল নোংরা হয়ে যায় তবে এটি বৃদ্ধি বন্ধ করতে পারে।
(প্রতিবেদনটি মান্যতা নির্ভর। এই প্রতিবেদনে থাকা তথ্যের সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More