অর্থকষ্ট কাটাতে বাস্তুশাস্ত্রমতে কোন গাছ রোপণ করা শুভ! রইল টিপস
বাস্তুর মতে, তুলসী, জবা, কলকে ইত্যাদি গাছপালা বাস্তু অনুসারে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়।
বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও লুকিয়ে আছে গাছপালাতে, তা বিশ্বাস করে বাস্তুশাস্ত্রও।বাস্তু অনুসারে বলা হয় গাছপালা রোপণ করা উচিত, তবে বাড়িতে সুখ এবং সমৃদ্ধি আসে এবং বাড়িতে সুখ আসে। বাস্তুর মতে, বলা হয় যে আপনি যদি বাড়িতে নির্দিষ্ট ধরণের গাছপালা রোপণ করেন তবে বাড়িতে সম্পদ থাকবে এবং আপনিও খুশি হবেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক এই গাছপালা সম্পর্কে।
পরিবারে সুখ সমৃদ্ধি চাইলে বাড়িতে কলা এবং গাঁদা গাছ রোপণ করার পরামর্শ দিচ্ছেন বাস্তুশাস্ত্রবিদরা। এ ছাড়া কারো মানসিক চাপ থাকলে কলকে, জুঁই, পলাশ ইত্যাদি গাছ লাগান। এতে মানসিক চাপ কমে যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। যদি আপনার বাড়িতে বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা এবং সম্পদের অভাব থাকে তবে তুলসী গাছ লাগাতে হবে। এটি বাড়িতে সুখ এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। তুলসী আপনার বাড়ির আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়ায়, তাই এটি বাড়ির উত্তর-পূর্ব দিকে রাখা ভাল। মানি প্লান্টও সবার বাড়িতেই থাকে। বলা হয়ে থাকে যে এটি অর্থের জন্য এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা আনার জন্য বিশেষ। এটি বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্থাপন করা উচিত। বাস্তু অনুসারে জেড গাছটিও শুভ বলে মনে করা হয়, এটি পূর্ব দিকে রোপণ করা যেতে পারে, বলা হয় যে এটি বাড়িতে সমৃদ্ধি এবং ইতিবাচকতা নিয়ে আসে।
কঠোর পরিশ্রমের ফল যদি না পান, তাহলে কোন গাছ লাগাবেন?
ব্যবসার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যবসার বৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য, আপনার আপাং বা বিলাইখামচি গাছটি রোপণ করার পমার্শ দেওয়া হচ্ছে। বাস্তুমতে বলা হচ্ছে সাহস, বীরত্ব ও শ্রমশক্তি বাড়াতে জবা ফুল ও লাল চন্দনের চারা রোপণ করতে পারেন।
আপনি যদি কঠোর পরিশ্রম করেন বা আপনার কঠোর পরিশ্রমের পুরো ফল না পান তবে শামি এবং বৈজয়ন্তী রোপণ করা উচিত। নেতিবাচক শক্তি থেকে রক্ষা পেতে সাপ গাছটিকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে স্থাপন করা যেতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More