Vastu Shastra tips: ফ্রিজের ওপর ভুলেও এইসব জিনিস রাখছেন না তো! কী হতে পারে জানেন? বলছে বাস্তুশাস্ত্র
Fridge Vastu Shastra: বাস্তু অনুসারে, ফ্রিজে কিছু বিশেষ জিনিস এড়ানো উচিত কারণ সেগুলি শুভ বলে মনে করা হয় না। এর সাথে সম্পর্কিত বিশ্বাসগুলি সম্পর্কে জানুন।
Fridge Vastu Shastra: বাস্তুশাস্ত্রে, ফ্রিজ সম্পর্কে এমন অনেক নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিয়ে যত্নবান হওয়া শুভ বলে মনে করা হয়। ধারণা করা হয়, এর উপরে কিছু জিনিস রাখলে বাড়ির ইতিবাচক শক্তি এবং মানুষের আর্থিক অবস্থার ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে।
অনেক সময়, জেনেশুনে বা অজান্তে, আমরা ফ্রিজের উপরে এমন কিছু জিনিস রাখি যা বাস্তু বিশ্বাস অনুসারে সঠিক বলে মনে করা হয় না বাস্তুশাস্ত্র মতে। এমন পরিস্থিতিতে জায়গা বাঁচানোর জন্য বা তাড়াহুড়ো করে ফ্রিজের উপরে কিছু রাখলে এখনই সতর্ক হওয়া দরকার।
বাস্তুর মতে, ফ্রিজে কিছু জিনিস ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তাদের সম্পর্কে জানুন। এই ৩ টি জিনিস ফ্রিজের উপরে রাখবেন না বাস্তুশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, ওষুধ রাখতে ভুলে গেলেও ওষুধ ফ্রিজের উপরে রাখা উচিত নয়। ধারণা করা হয়, এতে করলে রোগ সব সময় ঘরেই থাকবে। এ ছাড়া মানুষের মধ্যে মানসিক চাপের অবস্থা দেখা যায়। বাস্তুশাস্ত্র বলছে, আপনি বাড়িতে আরও নেতিবাচক শক্তি অনুভব করবেন।
ফ্রিজের ওপর ছুরি রাখার ভুল অনেকেই করেন। যদিও এই জিনিসটি জেনেশুনে বা অজান্তেই ঘটে, বাস্তুর মতে, এটি আমাদের বড় ক্ষতি করতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে, এর ফলে ঘরে অশান্তির সৃষ্টি হয়। সংসারের সদস্যদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়। অন্যদিকে, সুরক্ষার দিক থেকে এটি এড়ানো উচিত। বাস্তুর মতে, পার্স বা টাকা কখনোই ফ্রিজের উপরে রাখা উচিত নয়। আসলে এসব জিনিস ফ্রিজে রাখলে টাকা সংক্রান্ত সমস্যা শুরু হতে পারে। একই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় খরচও বাড়তে শুরু করে। সঠিক উপায় হ'ল এই জিনিসগুলি নিরাপদ এবং সঠিক জায়গায় রাখা।
এই বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে-
বাস্তু বিশ্বাস করে যে আমাদের ছোট অভ্যাসগুলিও বাড়ির পরিবেশকে নেতিবাচক এবং ইতিবাচক করে তোলার ক্ষমতা রাখে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত যে আমাদের কোনও ভুল না হয় যাতে বাড়ির শক্তি নষ্ট হয়। ফ্রিজে খুব বেশি অপ্রয়োজনীয় জিনিস রাখবেন না। আপনি এই জায়গাটি যত পরিষ্কার রাখবেন, তত ভাল। তাই ভুলবশত ফ্রিজের ওপর টাকা, ছুরি বা ওষুধ না রাখার চেষ্টা করুন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। Disclaimer- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More