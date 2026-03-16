    Vastu Shastra Tips: সংকট পিছু ছাড়ছে না? বাড়ির এসি, টিভির রিমোটে লুকিয়ে নেই তো সমস্যার বীজ! বাস্তুমত রইল

    অনেক সময় আমরা না চাইলেও কিছু ভুল করি, যার কারণে আমাদের চারপাশের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। আজ জেনে নিন এসি ও টিভি রিমোট সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিয়ে বাস্তুশাস্ত্র কী বলছে।

    Published on: Mar 16, 2026 3:32 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাস্তু শাস্ত্র আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহুর্তের সাথে সম্পর্কিত। অনেকে বাস্তু সম্পর্কিত বিষয়গুলি উপেক্ষা করেন। একই সঙ্গে কিছু মানুষ সঠিক নিয়ম জানেন না। এখন আমরা যদি টিভি বা এসি রিমোটের কথা বলি তবে এটি খুব ছোট জিনিস বলে মনে হবে। যাইহোক, বাস্তুশাস্ত্রমতে তাদের শক্তি আমাদের সাথে খুব সংযুক্ত এবং আমাদেরও প্রভাবিত করে কারণ আমরা এটি দিনে বেশ কয়েকবার ব্যবহার করি।

    vastu tips for remote
    সাধারণত, টিভি বা এসির রিমোট অনেকে সঠিকভাবে রাখার জন্য একটি প্লাস্টিকের কভার রাখেন, যার মধ্যে এটি দ্রুত নষ্ট এবং নোংরা না হয়, যা বাস্তু অনুসারে ঠিক নয়। আজ আমরা টিভি রিমোট বা এসি রিমোট সম্পর্কিত কিছু বাস্তু নিয়ম সম্পর্কে জানে নিই।

    রিমোটে প্লাস্টিকের কভার রাখছেন কেন?

    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, আচ্ছাদিত জিনিসগুলির দ্বারা আমাদের অর্থনৈতিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হতে পারে। এ কারণে জীবনে টাকা সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে, রিমোটের মতো জিনিসগুলি ঢেকে না রাখার চেষ্টা করা উচিত। অর্থের প্রবাহের পাশাপাশি এটি জীবনে ইতিবাচক শক্তির ক্ষেত্রেও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

    রাহু কি খারাপ?

    জ্যোতিষশাস্ত্রও এর সাথে কোথাও সম্পর্কিত। রিমোট, ফোন বা যে কোনও ধরনের গ্যাজেটকে রাহুর শক্তির সঙ্গে যুক্ত করে দেখা যায়। এমন পরিস্থিতিতে এ ধরনের জিনিসের ওপর প্লাস্টিক মোড়ানো ঠিক বলে মনে করা হয় না। বিশ্বাস অনুসারে, এটি জীবনে রাহুর প্রভাব বাড়িয়ে তুলবে। যদি কোনও ব্যক্তির রাশিফলে রাহুর অবস্থান সঠিক না হয়, তবে এই জাতীয় লোকদের এই কাজটি করা উচিত নয়।

    রিমোটটি স্থাপনের সঠিক দিকটি বাস্তু শাস্ত্রে দিকনির্দেশনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এমন পরিস্থিতিতে রিমোট কোথায় রাখতে হবে তা জানা জরুরি। নিয়ম অনুযায়ী, রিমোট টিভি হোক বা এসি হোক, তা সব সময় একটি সুসংগঠিত স্থানে রাখতে হবে। সাধারণত, অনেকেই রিমোটটি চারপাশে ছুঁড়ে ফেলে, যা ঠিক নয়। রিমোটটি সর্বদা বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রাখতে হবে। যদি এই দিকে তা সম্ভব না হয়, তাহলে রিমোটটিও উত্তর-পশ্চিম দিকে স্থাপন করা যেতে পারে।

    বাস্তুশাস্ত্রের একটি নিয়ম হল যে জিনিসগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যত বেশি নির্ভুল হবে, আমাদের চারপাশের শক্তি তত বেশি নির্ভুল হবে। নিয়ম অনুযায়ী সময়ে সময়ে সবকিছু পরিষ্কার করতে হবে। রিমোটের মতো জিনিস প্রতিদিন ব্যবহার করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিদিন পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে।

    ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে একজন বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন। )(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।)

