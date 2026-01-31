বাড়ির তুলসী গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে? কোনও অশুভ লক্ষণ নয়তো? জেনে নিন প্রতিকার

আসলে, সবুজ তুলসীকে সর্বদা ইতিবাচকতার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, এটা বাড়িতে সুখ এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। জেনে নিন, বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, শুকনো তুলসীর অর্থ কী? এর সমাধানের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?
বাড়িতে গাছপালা থাকলে ইতিবাচকতার এক অনন্য অনুভূতি আসে। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়িতে কিছু গাছপালা থাকলে অনেক পারিবারিক সমস্যা দূর হয়। এরকম একটি গাছ হল তুলসী। তুলসীর খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন হয় না, তবে অনেক বাড়িতে এটি শুকিয়ে যেতে শুরু করে। এর ফলে কিছু লোক চিন্তিত হয়ে পড়েন, ভাবছেন এটা কি কোনও অশুভ লক্ষণ। আসলে, সবুজ তুলসীকে সর্বদা ইতিবাচকতার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, এটা বাড়িতে সুখ এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। জেনে নিন, বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, শুকনো তুলসীর অর্থ কী? এর সমাধানের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?
তুলসী কেন শুকিয়ে যায়?
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, যদি ঘরে তুলসী গাছ শুকিয়ে যায়, তাহলে এর স্পষ্ট অর্থ হল কেউ এর উপর অশুভ দৃষ্টি ফেলেছে। শুকনো তুলসী প্রমাণ করে যে ঘরে নেতিবাচকতা প্রবেশ করেছে। এটা পিতৃ দোষেরও ইঙ্গিত দেয়। যদি সময় মতো ঘর থেকে শুকনো তুলসী সরানো না হয়, তাহলে এটা ঘরে নেতিবাচকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। শাস্ত্র অনুসারে, শুকনো তুলসী ফেলে দেওয়াও ঠিক নয়। এমন পরিস্থিতিতে, শুকনো তুলসী কাঠির টুকরো নিয়ে তুলো দিয়ে মুড়িয়ে দিন। এর পরে, ঘি বা সরিষার তেল ঢেলে পুজোর ঘরে জ্বালান। বিশ্বাস করা হয় যে, এটা বাড়িতে ইতিবাচকতা আনে।
যদি আপনার বাড়ির তুলসী গাছটি বারবার শুকিয়ে যায়, তাহলে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। প্রথমে নিশ্চিত করুন যে, এটা সঠিক দিকে লাগানো হয়েছে কিনা। শাস্ত্র অনুসারে, তুলসী গাছটি সঠিক দিকে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তুলসী গাছটি সব সময় উত্তর-পূর্ব কোণে লাগানো উচিত। এটা লক্ষণীয় যে শাস্ত্রে উত্তর-পূর্ব কোনটি উত্তর-পূর্ব দিককে বোঝায়। এই দিকে তুলসী গাছকে ফলদায়ক বলে মনে করা হয়। যদি এই গাছটি ভুলবশত দক্ষিণে স্থাপন করা হয়, তবে এটি অবশ্যই শুকিয়ে যাবে।