Vastu Tips: বাড়ির প্রবেশপথে লাগান কালো ঘোড়ার নাল! শনির কোপ ছাড়াও দূর হবে এসব সমস্যা

কালো ঘোড়ার নালকে বাস্তুশাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে সৌভাগ্য, সুরক্ষা ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর কারণ হলো এটি কালো লোহা দ্বারা নির্মিত এবং কালো লোহাকে শনিদেবের ধাতু বলা হয়। তাই এই নাল বাড়িতে রাখলে শনি গ্রহের আশীর্বাদ লাভ হয় এবং একাধিক শুভ ফল পাওয়া যায়।
ঘরে কালো ঘোড়ার নাল লাগানোর উপকারিতা
১. অশুভ শক্তি ও কুনজর থেকে মুক্তি - কালো ঘোড়ার নাল বাড়ির জন্য একটি শক্তিশালী সুরক্ষার ঢাল হিসেবে কাজ করে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে বাড়ির মূল প্রবেশদ্বারের উপরে (সাধারণত 'U' আকৃতিতে) এই নাল লাগালে তা বাইরে থেকে আসা সমস্ত নেতিবাচক শক্তি, খারাপ দৃষ্টি (কুনজর), এবং কালো জাদুটোনা বা তন্ত্রের প্রভাবকে আটকে দেয়। এর ফলে গৃহস্থালীর পরিবেশ সর্বদা শুদ্ধ ও ইতিবাচক থাকে।
২. আর্থিক সমৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধি - আর্থিক অভাব-অনটন দূর করতে কালো ঘোড়ার নালের টোটকা অত্যন্ত কার্যকর। এই নাল সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। বাড়িতে টাকা রাখার লকার বা সিন্দুকে একটি কালো কাপড়ে মুড়ে ঘোড়ার নাল রাখলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এটি সম্পদের আগমনকে ত্বরান্বিত করে এবং জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাওয়া বা অর্থের অপচয় রোধ করে। ভাঁড়ার ঘর বা শস্যের স্থানে রাখলে সেই পরিবারে কখনও অন্নের অভাব হয় না, ফলে পারিবারিক সচ্ছলতা বজায় থাকে।
৩. শনির দুষ্প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি - জ্যোতিষ মতে, যে জাতক বা জাতিকার কোষ্ঠিতে শনির মহাদশা, সাড়েসাতি (Sade Sati) বা আড়াইয়ের (Dhaiya) প্রভাব চলছে, তাঁদের জন্য কালো ঘোড়ার নাল একটি শক্তিশালী প্রতিকার। এই নাল বাড়িতে সঠিক নিয়মে স্থাপন করলে বা এর আংটি ধারণ করলে শনির খারাপ প্রভাব থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া যায় এবং জীবনের কষ্ট দূর হয়। বাড়ির পশ্চিম দিকে এই নাল ঝোলানো শুভ, কারণ পশ্চিম দিক শনি গ্রহের দিক।
৪. রোগমুক্তি ও সম্পর্কের উন্নতি - বাস্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই নাল বাড়িতে রাখলে গৃহস্থের অন্দরে এমন কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসে যে রোগ-ব্যাধির প্রকোপ কমতে শুরু করে। এটি রাগ এবং মানসিক অবসাদ দূর করে মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর শয়নকক্ষে নাল রাখলে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক সুমধুর হয় এবং পারিবারিক বন্ধন মজবুত হয়।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
