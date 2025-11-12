Edit Profile
    Vastu Tips: বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে কখনও রাখবেন না এই ৫ জিনিস, সংসারে অশান্তির মূল এই ভুল

    Vastu Tips For Direction: বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছয়টি জিনিস কখনও রাখা উচিত নয়। এতে সংসারে অশান্তির সূচনা হতে পারে যখন তখন। দেখে নিন কোন কোন জিনিস রাখবেন না।

    Published on: Nov 12, 2025 4:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়ির প্রতিটি দিকের একটি নির্দিষ্ট উপাদান ও গুরুত্ব রয়েছে। বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটিকে 'নৈঋত কোণ' বলা হয়, যা পৃথিবী উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই দিকটি গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা, সম্পর্ক এবং ধন-সম্পদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিকটিকে সবসময় ভারী এবং শক্তিশালী রাখা বাঞ্ছনীয়।

    বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে কখনও রাখবেন না এই ৫ জিনিস (gemini)
    কোন কোন জিনিস রাখবেন না ভুলেও

    ১. প্রধান প্রবেশদ্বার বা মূল দরজা - বাস্তু মতে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বার বা মূল দরজা থাকা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই দিকটি নৈঋতি নামক রাক্ষস কর্তৃক পরিচালিত বলে মনে করা হয়। এই দিক দিয়ে দরজা থাকলে তা বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি, অসুস্থতা, দুর্ভাগ্য এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ক্রোধ ও কলহ সৃষ্টি করতে পারে।

    ২. জলের উৎস বা জলের ট্যাঙ্ক - দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হল পৃথিবীর উপাদান এবং স্থায়িত্বের দিক। এর সঙ্গে জল (যা অস্থিরতার প্রতীক) সম্পূর্ণ বিপরীত উপাদান। তাই এই দিকে ভুলেও ভূগর্ভস্থ জলের উৎস, যেমন—বোর-ওয়েল, জলের পাম্প বা কুয়ো রাখা উচিত নয়। জলের ট্যাঙ্ক (ওভারহেড বা আন্ডারগ্রাউন্ড) বা অ্যাকোয়ারিয়াম রাখাও এই দিকের স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে, যার ফলে আর্থিক ক্ষতি এবং সম্পর্কে অস্থিরতা আসতে পারে।

    ৩. সেপটিক ট্যাঙ্ক বা টয়লেট/বাথরুম - এই কোণটি মাস্টার বেডরুমের জন্য সবচেয়ে শুভ বলে বিবেচিত। এই দিকে শৌচালয়, বাথরুম বা সেপটিক ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা অত্যন্ত অশুভ। এটি পরিবারের প্রধানের স্বাস্থ্য, স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক অবস্থার উপর গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

    ৪. খোলা জায়গা বা অতিরিক্ত জানালা - দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটি ভারী ও বন্ধ রাখা উচিত। এই কোণে বড়সড় খোলা জায়গা, অতিরিক্ত জানালা বা বারান্দা রাখা বাস্তু দোষ সৃষ্টি করে। যদি এই কোণে কোনো 'কাটা' বা এক্সটেনশন থাকে, তবে তা আরও বেশি ক্ষতিকর। এটিকে সবসময় ভারী আসবাবপত্র বা দেয়াল দিয়ে ঢেকে স্থায়িত্ব প্রদান করা উচিত।

    ৫. রান্নাঘর বা অগ্নি-সম্পর্কিত সরঞ্জাম - রান্নাঘর বা অগ্নি-উপাদান (Fire element) দক্ষিণ-পূর্ব (আগ্নিকোণ)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ভুলেও রান্নাঘর, ইনভার্টার বা বৈদ্যুতিক মিটার রাখা উচিত নয়। এতে সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ে এবং হঠাৎ দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

