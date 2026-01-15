Edit Profile
    গেস্ট রুমের বাস্তু নিয়ম না মানলেই বাড়িতে বৃদ্ধি পাবে কলহ! মেনে চলুন এই সব নিয়ম

    বাড়ির প্রতিটা ঘরের বাস্তু সঠিক হলে জীবন সমস্যামুক্ত থাকবে। বাস্তুশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, কিছু জিনিস অনুসরণ করলে ঘরে শান্তি বজায় থাকে। বাড়িতে প্রতিটা ঘরের মতো অতিথি কক্ষ বা গেস্ট রুমও খুব গুরুত্বপূর্ণ। 

    Published on: Jan 15, 2026 4:00 PM IST
    By Sayani Rana
    বাড়ির প্রতিটা ঘরের বাস্তু সঠিক হলে জীবন সমস্যামুক্ত থাকবে। বাস্তুশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, কিছু জিনিস অনুসরণ করলে ঘরে শান্তি বজায় থাকে। বাড়িতে প্রতিটা ঘরের মতো অতিথি কক্ষ বা গেস্ট রুমও খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই এই ঘরে আরামকে অগ্রাধিকার দেয় যাতে অতিথিরা কোনও অস্বস্তির সম্মুখীন না হন। তবে, কিছু ভুল বাড়িতে ক্রমাগত দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে।

    বাস্তু মতে, অতিথি কক্ষে ঘুমানোর ব্যবস্থা সর্বদা অন্যান্য ঘরের মতোই হওয়া উচিত। তদুপরি, এই ঘরের দিক নির্ধারণ করা উচিত। শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, এই ঘরটি সব সময় পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত হওয়া উচিত।

    এটা মনে রাখা উচিত যে, এই ঘরটা কখনই পশ্চিম দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত হওয়া উচিত নয়। যদি কোনও অতিথি কক্ষ এই দিকে অবস্থিত হয়, তাহলে অতিথিরা কখনই আরামে থাকতে পারবেন না এবং বেশিক্ষণ ঘরে থাকতে পারবেন না। তারা কোনও না কোনও কারণে চলে যাবেন। এটা ঠিক নয়, কারণ এটা বাড়িতে শান্তি নষ্ট করবে। পাশাপাশি শান্তিও নষ্ট হবে।

    এই ঘরের বিছানা সব সময় পশ্চিম দিকে মুখ করে রাখা উচিত, যাতে অতিথিদের মাথা দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে থাকে। অন্য যে কোনও ভারী আসবাবপত্র দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকে রাখা উচিত। ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র সব সময় দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে রাখা উচিত। এই ঘরের দেয়াল সাদা, হলুদ বা ক্রিম রঙের হওয়া উচিত। বাথরুমের দরজাটি বিছানার সরাসরি সামনে না থাকাও নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

