    বাড়িতে নিয়ম না জেনে গঙ্গাজল রাখলে মিলবে না সুফল! ভালো ফল পেতে মাথায় রাখুন এই সব নিয়ম

    প্রায়শই, সকলে গঙ্গাজল বাড়িতে নিয়ে আসে, কিন্তু অজান্তেই গঙ্গাজলের ক্ষেত্রে অনেক ভুল হয়ে যায়। যা এর আধ্যাত্মিক প্রভাবকে হ্রাস করে। তাই বাস্তু এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গঙ্গাজল সংরক্ষণের সঠিক নিয়ম এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সতর্কতাগুলি বুঝে নিন।

    By Sayani Rana
    হিন্দু ধর্মে গঙ্গাজল কেবল জল নয় বরং এটা অমৃত এবং মা গঙ্গার মূর্ত প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়। বাড়িতে গঙ্গাজল রাখলে ইতিবাচক শক্তি, পবিত্রতা এবং ঐশ্বরিক আশীর্বাদ আসে। জ্যোতিষশাস্ত্র এবং শাস্ত্র অনুসারে গঙ্গাজলের পরিবেশকে শুদ্ধ করার এবং নেতিবাচক শক্তি ধ্বংস করার আশ্চর্য ক্ষমতা রাখে। প্রায়শই, সকলে গঙ্গাজল বাড়িতে নিয়ে আসে, কিন্তু অজান্তেই গঙ্গাজলের ক্ষেত্রে অনেক ভুল হয়ে যায়। যা এর আধ্যাত্মিক প্রভাবকে হ্রাস করে। তাই বাস্তু এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গঙ্গাজল সংরক্ষণের সঠিক নিয়ম এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সতর্কতাগুলি বুঝে নিন।

    বাড়িতে নিয়ম না জেনে গঙ্গাজল রাখলে মিলবে না সুফল! ভালো ফল পেতে মাথায় রাখুন এই সব নিয়ম
    বাড়িতে নিয়ম না জেনে গঙ্গাজল রাখলে মিলবে না সুফল! ভালো ফল পেতে মাথায় রাখুন এই সব নিয়ম

    গঙ্গাজল কখন অন্ধকার, নোংরা বা অপরিষ্কার স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত নয়। সবচেয়ে বড় ভুল হল রান্নাঘরের সিঙ্কের কাছে বা বাথরুমের দেয়ালের সঙ্গে লাগানো কোন স্থানে এটা রাখা। সর্বদা গঙ্গাজল বাড়ির প্রার্থনা কক্ষে বা একটা পরিষ্কার, লম্বা তাকের উপর রাখা উচিত। কখনও সরাসরি মাটিতে রাখবেন না, সর্বদা একটা পরিষ্কার টুল বা স্ট্যান্ড ব্যবহার করুন।

    বাস্তু এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গঙ্গা জল সংরক্ষণের জন্য ধাতুর পছন্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্লাস্টিকের বোতলে এটি সংরক্ষণ করা নিষিদ্ধ, কারণ প্লাস্টিককে একটি অপবিত্র বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সব সময় তামা, রূপো, পিতল বা কাচের পাত্রে গঙ্গা জল সংরক্ষণ করা উচিত। ধুলো এবং ময়লা যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য পাত্রের ঢাকনা সর্বদা বন্ধ রাখুন।

    বাস্তু অনুসারে, জল উপাদানের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত দিক হল উত্তর-পূর্ব কোণ। আপনি যদি আপনার বাড়ির কোনও মন্দিরে বা অন্য কোনও স্থানে গঙ্গা জল রাখেন, তবে নিশ্চিত করুন যে সেটা যেন উত্তর-পূর্ব দিকে। দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকে গঙ্গা জল সংরক্ষণ করলে এর শুভ প্রভাব হ্রাস পায়।

    গঙ্গাজলের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য কিছু ব্যক্তিগত নিয়ম মেনে চলাও প্রয়োজন। স্নান না করে কখনও অশুচি হাতে গঙ্গাজলের পাত্র স্পর্শ করা উচিত না। অন্ধকার ঘরে বা সূতককালে (পরিবারে জন্ম বা মৃত্যুর সময়) এটা সংরক্ষণ করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এটা শুধুমাত্র আচমন, পুজো, হোম বা গৃহ শুদ্ধির মতো শুভ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করুন।

    অনেকেই বছরের পর বছর ধরে একই পাত্রে গঙ্গাজল সংরক্ষণ করেন। যদিও গঙ্গাজল কখনও নষ্ট হয় না, তবে দীর্ঘক্ষণ সংরক্ষণের ফলে এতে ধুলোকণা জমে যেতে পারে। যদি মনে হয় যে জল ব্যবহার করা যাবে না, তাহলে পায়ে বা ড্রেনে ঢালার পরিবর্তে, তুলসী গাছ বা কোনও পবিত্র গাছের গোড়ায় ঢেলে দিন। সময়ে সময়ে তাজা গঙ্গাজল এনে মন্দিরে রাখুন, এটাকে শুভ বলে মনে করা হয়।

