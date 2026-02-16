Vastu tips for Home Window: বাড়ির কোন দিকটিকে জানলা বেশি থাকা শুভ? মা লক্ষ্মীর কৃপা পেতে কিছু বাস্তুশাস্ত্র টিপস রইল
বাস্তু শাস্ত্রে, বাড়ির জানালা সম্পর্কিত সমস্ত টিপস বলা হয়েছে। আজ, আপনি কি জানেন যে কোন দিকে জানালা থাকা শুভ বলে মনে করা হয়?
বাস্তুশাস্ত্রে বাড়ির প্রতিটি অংশ নিয়েই কিছু না কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়। বাড়ির কোনদিকে জানলা থাকা রাখা ভালো বা বাড়ির কোনদিকে জানলা বেশি রাখা ভালো তা নিয়ে রয়েছে বাস্তুশাস্ত্রের নানান মত। সংসারে আর্থিক উন্নতিতে বা সমৃদ্ধি পেতে বাস্তুশাস্ত্র কিছু পরামর্শ দিয়ে থাকে। আজ দেখে নেওয়া যাক, বাড়ির ঠিক কোনদিকটিকে বেশি পরিমাণ জানলা থাকলে তা সংসারে সুখ বয়ে আনে। এই দিকটিতে বেশি পরিমাণ জানলা থাকলে মেলে মা লক্ষ্মীর কৃপাও। দেখে নেওয়া যাক, এই নিয়ে কিছু বাস্তুমত।
এই বাস্তু শাস্ত্রে বাড়ির জানালা সম্পর্কিত কিছু নিয়ম ও বিধিবিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা সরাসরি আমাদের আর্থিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। শাস্ত্র অনুসারে, বাড়ির জানালাগুলি যদি সঠিক দিক এবং অবস্থায় থাকে তবে মা লক্ষ্মী খুব খুশি হন। সুতরাং আজ আপনি কি জানেন যে জানালাগুলি কোন দিকে শুভ বলে মনে করা হয়?
যদিও ঘর অনুযায়ী জানালা লাগানো হয়, তবে বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, উত্তর দিকে যদি আরও জানালা তৈরি করা হয়, তবে এটি শুভ। প্রকৃতপক্ষে, যদি এই দিকে জানালা থাকে, তাহলে মা লক্ষ্মীর অসীম কৃপা এবং ভগবান কুবেরের অসীম কৃপা সেই বাড়িতে বর্ষিত হয়। এমনটা হলে পরিবারে টাকা-পয়সা ও খাবারের অভাব নেই। এই পরিস্থিতিতে বাড়ি তৈরির সময় এই বিষয়টির দিকে নজর রাখতে হবে।
এই বিষয়গুলো মাথায় রাখুন শাস্ত্র অনুযায়ী, জানালা সব সময় জোড় সংখ্যায় থাকা উচিত। আপনার বাড়িতে যদি ২, ৪, ৬, ৮, ১০ এবং ১২ টি জানলা থাকে তবে ইতিবাচকতা সর্বদা থাকবে। অনেকে বাইরের দিকে খোলা জানালা তৈরি করেন, যা ঠিক নয়। বাস্তুশাস্ত্র বলছে, ঘরের সব জানালা সব সময় ভিতরের দিকে খোলা রাখতে হবে। এছাড়াও, জানলাগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে দুটি প্যানেল থাকে। কখনোই সিঙ্গেল উইন্ডো তৈরি করা উচিত নয়।
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, এই জানালাগুলি সকালে বা দিনের বেলা কিছু সময়ের জন্য খোলা উচিত। এটি বাড়ির বাস্তুকে সঠিক করে তোলে। একই সময়ে, এটি সন্ধ্যায় খোলা না রাখাই ভালো, অন্যথায় বাড়িতে নেতিবাচকতা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে জানালায় ধুলোবালি জমে যেন তা কখনোই নোংরা না থাকে। সেদিকটি খেয়াল রাখতে হবে।এ ক্ষেত্রে নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন।
ডিসক্লেইমার: ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )