নতুন বাড়ি বানাচ্ছেন? এইসব নিয়ম না মানলেই হবে ভয়ঙ্কর বিপদ! বাস্তুটিপস রইল

নতুন বাড়ি বানাচ্ছেন? এইসব নিয়ম না মানলেই হবে ভয়ঙ্কর বিপদ! বাস্তুটিপস রইল
আমাদের জীবনে বাস্তুর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে কারণ যদি বাড়ি বাস্তু অনুসারে তৈরি না করা হয়, তাহলে দারিদ্র গ্রাস করতে পারে। তদুপরি, এই ধরণের বাড়িতে বসবাসকারীরা আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন। এছাড়াও, পরিবারের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হয়।
একইভাবে, বাড়ি তৈরির আগে যদি কিছু বাস্তু নীতি বিবেচনা করা হয়, তাহলে কখনও অর্থের অভাব হয় না। দেবী লক্ষ্মী খুশি থাকেন এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা বজায় থাকে। তাই, বাড়ি তৈরি করার সময় কী কী বিষয়গুলি মনে রাখা উচিত তা জেনে নিন।
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, ভিত্তি খনন করা উচিত এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান উত্তর-পূর্ব দিক থেকে করা উচিত। উত্তর-পূর্ব কোণটিকে সবচেয়ে পবিত্র এবং শুভ বলে মনে করা হয়। ভগবান শিবের নামে নামকরণ করা এই কোণটিকে দেবতাদের আবাস এবং শক্তি, জ্ঞান এবং ইতিবাচকতার কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, আপনার বাড়ির ভিত্তি এই দিকে স্থাপন করা উচিত।
বাস্তু অনুসারে, বাড়ির ভিত্তির প্রথম ইট, অর্থাৎ ভিত্তিপ্রস্তর, সব সময় একটা স্থিতিশীল আরোহণ, শুভ সময় এবং শুভ দিনে স্থাপন করা উচিত। এটা করলে গৃহ নির্মাণের সময় বাধাগুলি প্রতিরোধ করা যায়। এটা সমৃদ্ধি এবং অর্থের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহও নিশ্চিত করে।
অনেকেই বাড়ি বানানোর সময় পুরানো কাঠ, লোহা ইত্যাদি ব্যবহার করে। বাস্তু অনুসারে এটা অনুচিত বলে মনে করা হয়। এটা করলে পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সমস্যা এবং স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে। এতে বাস্তু দেবতাও ক্ষুব্ধ হন।
একবার নির্মাণ শুরু হয়ে গেলে, মাঝপথে তা বন্ধ করা উচিত নয়। এর ফলে রাহু পুরো জায়গা দখল করে নিতে পারে। তদুপরি, এই ধরনের বাড়িতে নির্মাণের ক্ষেত্রে বারবার বাধার সম্মুখীন হতে হয়, যার ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিবাদ এবং ছোটখাটো তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
