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    Vastu Tips: আপনার বাড়ির রান্নাঘর আর বাথরুম কি মুখমুখি? এর ফলে কী হয়? বলছে বাস্তুশাস্ত্র

    অনেক সময় রান্নাঘর আর বাথরুম একই সংলগ্ন দেওয়ালে হলে তা সমস্যা তৈরি করে।

    Published on: Jul 06, 2026 5:01 PM IST
    By Sritama Mitra
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    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে বাড়ির এমন বিভিন্ন দিক রয়েছে, যার সামান্য যত্ন নিলেই ঘরে আসে সুখের ফোয়ারা। এমনই কিছু টিপস দিচ্ছে রাশিফল।

    বাস্তু অনুসারে, রান্নাঘর সর্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত। শুধু রান্নাঘর নয়, যখন বাড়ির কোনও কোণ পরিষ্কার থাকে, তখন মন স্বয়ংক্রিয় ভাবে সেখানে ভালো হয়ে যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে সময়ে সময়ে ঘর থেকে খারাপ শক্তিও দূর হয়ে যায়। একই সময়ে, লবণ, লবঙ্গ এবং ফিটকিরি প্রতিকারগুলি পরিবেশকে আরও ইতিবাচক করে তুলতে পারে। কোনও সন্দেহ নেই যে রান্নাঘর যদি সঠিক হয় তবে এর প্রভাব পুরো বাড়িতে দেখা যায়। ডিসক্লেইমার- (এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে তারা সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন। )
    বাস্তু অনুসারে, রান্নাঘর সর্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত। শুধু রান্নাঘর নয়, যখন বাড়ির কোনও কোণ পরিষ্কার থাকে, তখন মন স্বয়ংক্রিয় ভাবে সেখানে ভালো হয়ে যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে সময়ে সময়ে ঘর থেকে খারাপ শক্তিও দূর হয়ে যায়। একই সময়ে, লবণ, লবঙ্গ এবং ফিটকিরি প্রতিকারগুলি পরিবেশকে আরও ইতিবাচক করে তুলতে পারে। কোনও সন্দেহ নেই যে রান্নাঘর যদি সঠিক হয় তবে এর প্রভাব পুরো বাড়িতে দেখা যায়। ডিসক্লেইমার- (এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে তারা সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন। )

    আচার্য মুকুল রাস্তোগির মতে, আপনার এই বাস্তু নিয়মগুলি অনুসরণ করলে ঘরে আসতে পারে সুখ শান্তি। দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী বাড়িটি বাস্তু অনুসারে ভাল বলে মনে করা হয় না। আপনার যদি কোনও পছন্দ থাকে তবে দক্ষিণ বা পশ্চিমের শুভ পোস্টে এর প্রধান প্রবেশদ্বার তৈরি করুন। এটি বাড়ির বাস্তুকে সুশৃঙ্খল রাখবে। বাড়ির উত্তর দিকে যদি টয়লেট, দোকান, রান্নাঘর, ভারী আলমারি, সোফা, ডাইনিং, সিঁড়ি এবং ছাদে একটি নির্জন ঘর থাকে তবে সমস্যাগুলি হতে পারে বলে মনে করে বাস্তুশাস্ত্র। তাই ঘরের উত্তর দিকের যত্ন নিন, পরিষ্কার রাখুন এবং এই দিকে ভারী কিছু তৈরি করবেন না।

    লিফট কোথায় থাকা উচিত?

    আপনার কখনই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে লিফট তৈরি করা উচিত নয়, বাস্তু অনুসারে এটি ভুল। এই দিকে কোনও গর্ত থাকতে পারে না। লিফটটি সর্বদা উত্তর-পশ্চিম দিকে তৈরি করুন। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যদি ঠাকুরঘর থাকে, তাহলে সেখান থেকে উত্তর-পূর্ব বা পূর্ব দিকে তা নির্মাণ করুন। এতে আপনিও উপকৃত হবেন।

    বাথরুম এবং রান্নাঘর কি একসাথে বা মুখোমুখি হতে পারে?

    ঘরের পিছনে উত্তর-পূর্ব কোণে একটু খোলা জায়গা রাখার চেষ্টা করুন। রান্নাঘরের পাশে যদি টয়লেট সংযুক্ত থাকে, তাহলে তা ভুল। সেখান থেকে সরে যান। এই দুজন একসাথে থাকলে আপনি অসুবিধায় পড়বেন। ঘরের রান্নাঘরের দূরত্ব বাথরুম থেকে দূরে রাখতে হবে। যদি এই দুটো একসাথে থাকে তবে আপনার জন্য একটি সমস্যা রয়েছে, তাদের একে অপরের থেকে কমপক্ষে ১০ ফুট দূরে রাখুন। এটা না করলে ঘরে শান্তি থাকে না বলে বিশ্বাস করে বাস্তুশাস্ত্র।

    এর ফলে ঘরে রোগ হবে। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে রান্নাঘরের পবিত্রতা বুঝতে হবে। আপনাকে বুঝতে হবে যে রান্নাঘর আগুনের উপাদানের প্রতীক এবং বাথরুম পৃথিবীর উপাদানের প্রতীক। এই দু'জন একসঙ্গে এবং মুখোমুখি হওয়া উচিত নয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Vastu Tips: আপনার বাড়ির রান্নাঘর আর বাথরুম কি মুখমুখি? এর ফলে কী হয়? বলছে বাস্তুশাস্ত্র

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