    Vastu Tips: ঘরের কোণে বারবার মাকড়সার জাল কীসের লক্ষণ? বাস্তুমতে কী প্রতিকার জরুরি

    Vastu Remedies For Frequent Cobweb: ঘরের কোণে বারবার মাকড়সার জাল দেখা দিলে তা কীসের লক্ষণ জেনে নিন। জেনে নিন বাস্তুমতে ঘরে এর জন্য কী প্রতিকার করা উচিত।

    Published on: Nov 12, 2025 12:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    ঘরে বারবার মাকড়সার জাল তৈরি হওয়াকে বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে অত্যন্ত অশুভ বলে মনে করা হয়। মাকড়সার জাল কেবল ঘরের পরিচ্ছন্নতার অভাবই নির্দেশ করে না, এটি ঘরে নেতিবাচক শক্তির প্রবেশ ও স্থবিরতার প্রতীক।

    ঘরের কোণে বারবার মাকড়সার জাল কীসের লক্ষণ?
    ঘরের কোণে বারবার মাকড়সার জাল কীসের লক্ষণ?

    মাকড়সার জাল কীসের লক্ষণ?

    ১. নেতিবাচক শক্তির সঞ্চার: মাকড়সার জালের জটিল কাঠামো নেতিবাচক শক্তিকে টেনে আনে এবং ধরে রাখে। এই জমে থাকা শক্তি ধীরে ধীরে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে বাড়ির পরিবেশ ভারী ও অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে।

    ২. রাহুর প্রকোপ: জ্যোতিষ মতে, ঘরে মাকড়সার জালকে রাহু গ্রহের অশুভ প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই জাল যত বাড়ে, জীবনে সমস্যা, বিভ্রান্তি এবং কাজে বাধা তত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

    ৩. আর্থিক ক্ষতি ও বাধা: মাকড়সার জাল ঘরে ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করে দেয়। এর ফলে দেবী লক্ষ্মীর কৃপা কমে যায়, আয়ে বাধা আসে, এবং পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

    ৪. পারিবারিক অশান্তি: বিশেষ করে শোবার ঘরে জাল থাকলে মানসিক চাপ বাড়ে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও বিবাদ সৃষ্টি হয়, যা বিবাহিত জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

    ৫. স্বাস্থ্য সমস্যা: জালে ধুলো, ময়লা এবং অসংখ্য অণুজীব জমা হয়, যা শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি ও নানা রোগের কারণ হতে পারে। রান্নাঘরে জাল থাকা পরিবারের সদস্যদের ঘন ঘন অসুস্থ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

    বাস্তু মতে প্রতিকার

    ১. নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা: সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিকার হলো মাকড়সার জাল তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা পরিষ্কার করে ফেলা। বিশেষ করে ঘরের কোণ, সিলিং, আসবাবপত্রের পিছনের অংশ এবং কম ব্যবহৃত স্থানগুলিতে নিয়মিত নজর দেওয়া প্রয়োজন।

    ২. নেতিবাচক শক্তি দূর করা: জাল পরিষ্কার করার পর ঘরের চারপাশে বিশেষত কোণগুলিতে লবঙ্গের তেল স্প্রে করতে পারেন। এটি নেতিবাচকতা দূর করে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বাড়াতে সাহায্য করে।

    ৩. জিনিসপত্র গোছানো: ঘরে বিশৃঙ্খলা বা অব্যবস্থা দূর করুন। বেসমেন্ট, স্টোররুম বা গ্যারেজের মতো জায়গায় জমে থাকা অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র (যেমন—পুরোনো কাগজ বা বাক্স) সরিয়ে ফেলুন, কারণ এগুলি মাকড়সার আস্তানা তৈরি করে এবং স্থবিরতা বাড়ায়।

    ৪. শুভ ভাবনা: জাল পরিষ্কারের সময় সর্বদা ইতিবাচক ও শান্ত মন রাখুন। বাস্তু মতে, পরিচ্ছন্নতার সময় আপনার ভাবনাও ঘরের শক্তির উপর প্রভাব ফেলে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

    News/Astrology/Vastu Tips: ঘরের কোণে বারবার মাকড়সার জাল কীসের লক্ষণ? বাস্তুমতে কী প্রতিকার জরুরি

