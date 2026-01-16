বাড়িতে নিত্য অশান্তি লেগেই রয়েছে? করুন এই সব প্রতিকার, ফল মিলবে ম্যাজিকের মতো

বাড়িতে নিত্য অশান্তি লেগেই রয়েছে? করুন এই সব প্রতিকার, ফল মিলবে ম্যাজিকের মতো
প্রত্যেকেই চায় তাঁদের বাড়ি কেবল থাকার জায়গা নয় বরং ভালোবাসা, সুখ, সমৃদ্ধি এবং মানসিক শান্তির কেন্দ্র হোক। কখনও কখনও কঠোর পরিশ্রম এবং সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, উত্তেজনা, আর্থিক অভাব বা মতবিরোধ থাকে বাড়িতে। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, এর একটি প্রধান কারণ হতে পারে বাড়ির অভ্যন্তরে শক্তির ভারসাম্যহীনতা। নিয়মিত কিছু সহজ এবং কার্যকর বাস্তু প্রতিকার করলে ঘরের অভ্যন্তরে একটা ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হতে পারে, যা জীবনে সুখ এবং শান্তি বয়ে আনতে পারে।
১. প্রধান দরজাটিকে ইতিবাচক শক্তির প্রবেশদ্বার করুন
বাস্তুতে প্রধান দরজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, কারণ এখান থেকেই ঘরে শক্তি প্রবেশ করে। জুতো, চপ্পল, ভাঙা জিনিসপত্র বা আবর্জনা দরজার সামনে রাখা উচিত নয়। প্রতিদিন প্রধান দরজা পরিষ্কার রাখুন এবং মাঝে মাঝে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিন। এটি নেতিবাচক শক্তি দূরে থাকে এবং ইতিবাচক শক্তি প্রবেশ করতে দেয়।
২. লবণ দিয়ে নেতিবাচকতা দূর করুন
বাস্তুতে শিলা লবণ অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করা হয়। সপ্তাহে একবার, শিলা লবণ মিশ্রিত জল দিয়ে আপনার বাড়ির সমস্ত ঘর পরিষ্কার করুন। এছাড়াও, শিলা লবণ দিয়ে একটি বাটি ভরে রাতের জন্য একটি কোণে রাখুন। সকালে, এটি প্রবাহমান জলে ঢেলে দিন। এই প্রতিকারটি আপনার বাড়ির নেতিবাচক শক্তি শোষণ করে।
৩. উপাসনালয়টি সচল এবং পরিষ্কার রাখুন
বাড়ির ঠাকুরঘর ইতিবাচক শক্তির একটি প্রধান উৎস। প্রতিদিন একটা প্রদীপ জ্বালান এবং ধূপকাঠি বা ধূপ জ্বালান। সপ্তাহে একবার প্রার্থনার স্থান পরিষ্কার করুন। ভাঙা প্রদীপ, ভাঙা মূর্তি বা পুরানো ফুল সেখানে রাখা এড়িয়ে চলুন। এটা করলে ঘরে শান্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি বজায় থাকে।
৪. গাছপালা দিয়ে ভালোবাসা এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করুন
বাস্তু অনুসারে, বাড়িতে তুলসী গাছ অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তুলসী গাছের কাছে প্রদীপ জ্বালালে ঘরে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে। তাছাড়া, উত্তর বা পূর্ব দিকে মানি প্ল্যান্ট বা বাঁশের গাছ লাগালে আর্থিক পরিস্থিতি মজবুত হয় এবং সম্পর্ক উন্নত হয়।
৫. শোবার ঘরে ভারসাম্য বজায় রাখুন
বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা বজায় রাখার জন্য শয়নকক্ষের বাস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিছানার সামনে আয়না রাখা উচিত নয় এবং বিছানার নীচে আবর্জনা রাখা উচিত নয়। শোবার ঘরে হালকা রঙ ব্যবহার করুন এবং ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার সীমিত করুন। এটা সম্পর্কের মধ্যে মানসিক শান্তি এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে।
৬. সপ্তাহে একবার ঘণ্টা বা শঙ্খ বাজান
বাড়িতে পুজার সময় সপ্তাহে অন্তত একবার শঙ্খ বাজানো বা ঘণ্টা বাজানো অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এর শব্দ নেতিবাচক শক্তি দূর করে এবং পরিবেশকে শুদ্ধ করে।
