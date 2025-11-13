Vastu Tips: বড়সড় ঋণের বোঝা ঘাড়ে? দেনা মিটিয়েও হাতে আসবে বিপুল টাকা, বাড়িতেই করুন এই প্রতিকার

অনেক সময় এমন হয় যে বাড়িতে আয় ভাল হয়, কিন্তু তবুও অর্থ স্থায়ী হয় না। প্রয়োজন বাড়ে এবং সঞ্চয়ে সমস্যা হয়। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, এর পিছনে কেবল ভুল ব্যয় বা পরিকল্পনাই নয়, বাড়িতে উপস্থিত নেতিবাচক শক্তিও একটি বড় কারণ হতে পারে। এমন একটি বাড়িতে যেখানে দিক এবং শক্তির ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, সম্পদের সঞ্চয়ও প্রভাবিত হয়। যদি কিছু সাধারণ বাস্তু নিয়ম অনুসরণ করা হয়, তবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি বড় উন্নতি হতে পারে।
ঋণ থেকে মুক্তি পেতে কী করতে হবে?
বাস্তু শাস্ত্রে, উত্তর দিককে সম্পদ এবং সমৃদ্ধির দিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই দিকটি কুবেরদেব এবং মাতা লক্ষ্মীর সঙ্গে যুক্ত। টাকা, সিন্দুক বা গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কাগজপত্র যদি বাড়ির উত্তর দিকে রাখা হয়, তাহলে ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ঋণ থেকে মুক্তির পথ সহজ হয়। এই দিকটি যত পরিচ্ছন্ন এবং হালকা হবে, ততটাই শুভ।
প্রধান গেটে প্রদীপ জ্বালানোর গুরুত্ব
বাস্তু শাস্ত্রে, সন্ধ্যায় প্রধান দরজায় ঘি প্রদীপ জ্বালানোকে খুব শুভ বলে মনে করা হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে বাড়ির দরজা দিয়ে যে শক্তি প্রবেশ করে, তা সরাসরি পরিবারের অগ্রগতিতে প্রভাব ফেলে। প্রদীপ জ্বালানো নেতিবাচক শক্তি দূর করে এবং বাড়িতে সুখ এবং সমৃদ্ধি বজায় রাখে।
খেয়াল রাখুন এগুলি
যখন কেউ ঘর থেকে বের হবেন, তখন প্রদীপটি ডান দিকে থাকা উচিত। এটি সম্পদ এবং শুভ শক্তির চিহ্ন হিসাবে বিবেচিত হয়। উত্তর-পূর্ব কোণে ভারী জিনিস রাখবেন না। এই দিকটি একটি তীর্থস্থান হিসাবে বিবেচিত হয়, এখানে বোঝা বা ময়লা সম্পদ এবং সম্পত্তিতে বাধা সৃষ্টি করে। নিরাপদ বা আলমারিটি দক্ষিণ দিকে রাখুন এবং সর্বদা উত্তর দিকে এর দরজা খুলুন। অর্থ স্থিতিশীল রাখার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। প্রধান ফটকে স্বস্তিক প্রতীক তৈরি করা শুভ বলে মনে করা হয়। এটি বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি রাখে এবং বাধা হ্রাস করে।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
