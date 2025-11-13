Vastu Tips: নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশ? বাস্তুমতে এই ৩ দিন কখনই করবেন না পুজো

বাস্তু শাস্ত্র আমাদের বাড়ির শক্তি এবং সুখ এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি এমন একটি প্রাচীন শাস্ত্র যেখানে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক নিয়ম রয়েছে। বাড়ির প্রতিটি কোণে এমন প্রাণশক্তি রয়েছে যা আমাদের প্রভাবিত করে তোলে। এমন পরিস্থিতিতে, প্রতিটি কোণের বাস্তু সঠিক হওয়া উচিত। একই সময়ে, যখনই আমরা কোনও নতুন বাড়িতে যাই বা কোনও বাড়িতে প্রবেশ করি, বাস্তুর নিয়মগুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। গৃহ প্রবেশের তারিখ, দিন এবং শুভ সময় সম্পর্কে বাস্তুতে অনেকগুলি নিয়ম রয়েছে। এসব নিয়ম যথাযথভাবে মেনে চললে ঘরের পরিবেশ বেশ ইতিবাচক হবে। ভুল দিনে গৃহ প্রবেশ করা নেতিবাচকতা বাড়ায় এবং কোনও কাজ সঠিকভাবে করা হয় না।
কোন দিনে গৃহ প্রবেশ করা উচিত নয়?
শাস্ত্র অনুসারে, যদি শুভ দিনে ঘরের প্রবেশের পুজো করা হয়, তবে বাড়িতে সমৃদ্ধি রয়েছে। একইসঙ্গে, সেখানে উপস্থিত প্রতিটি সদস্যের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। শাস্ত্র অনুসারে, গৃহ প্রবেশের পুজো মঙ্গলবার, শনিবার এবং রবিবারে করা উচিত নয়। এই তিন দিনকে গৃহপ্রবেশের জন্য খুব অশুভ বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে দিনগুলিতে গৃহ প্রবেশ করলে সম্পদ এবং শস্য নষ্ট হয়। একই সময়ে, সোম, বুধবার, বৃহস্পতি এবং শুক্রবারকে গৃহপ্রবেশের জন্য সবচেয়ে শুভ দিন হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
রাতে বাড়িতে প্রবেশ করা যায়?
এখন অনেকের মনে প্রশ্ন উঠেছে রাতেই বাড়িতে প্রবেশ করা যায় কি না। সাধারণত, যদি সমস্ত পুজো সকালে করা হয়, তবে এটি খুব শুভ বলে মনে করা হয়, তবে সুবিধা অনুসারে কি কোনও সময় ঘরে প্রবেশ করা যায়? অনেকে মনে করেন, দিনের বেলায় বা রাতে ঘরে প্রবেশ হোক না কেন, তা বিবেচ্য নয়, তবে শাস্ত্র অনুযায়ী দিনের বেলায় গৃহপ্রবেশ করাই সবচেয়ে সঠিক বলে মনে করা হয়।
রাহুকালে প্রবেশ নয়
একই সঙ্গে শাস্ত্রে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাহু যুগে কখনই নতুন বাড়িতে প্রবেশ করা উচিত নয়। রাহু কালকে কোনও শুভ কাজের জন্য ভাল বলে মনে করা হয় না। জেনে নেওয়া যাক, প্রতিদিনই কিছু সময়ের জন্য রাহু কাল থাকে। এই পরিস্থিতিতে, বাড়িতে প্রবেশের শুভ সময় বের করার সময় বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
