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    Venus Transit Lucky Zodiac Signs: সিংহে যাবেন শুক্র! লাভ হবে অনেকের, সঙ্গে থাকবে কেতুর ছায়াও

    রাশিফাল শুক্র গোচার: শুক্র গ্রহের ট্রানজিট সিংহ রাশিতে হতে চলেছে। এই রাশিচক্রের জন্য জিনিসগুলি কেমন হবে এবং এই রাশিতে গিয়ে শুক্র কী দেবে, এখানে পড়ুন

    Published on: Jul 06, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    শুক্রের রাশিচক্র পরিবর্তিত হচ্ছে। শুক্র ৭ জুলাই ২০২৬ থেকে কেতু এবং সূর্যের সাথে একটি সংমিশ্রণ তৈরি করতে চলেছে। শুক্র গোচর হচ্ছে, আর তিনি সূর্যের রাশির দিকে যাচ্ছেন। এই সিংহ, সূর্যের রাশি। সূর্যকে আত্মবিশ্বাস, সম্মান, সরকারী প্রশাসনিক, পিতা, নেতৃত্ব ইত্যাদির কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এখন শুক্র, যা বিলাসিতা, সম্পদ, জাঁকজমক, আকর্ষণ, শিল্প, বিলাসিতা এবং বৈষয়িক আনন্দের উপাদান, তা সূর্যের ঘরে যাচ্ছে, তাই সেখানে তারা কেতুর মুখোমুখি হবে। কেতু এক বছর ধরে এই রাশিতে বসে আছেন। তিনটি গ্রহের সংমিশ্রণ সমস্ত রাশিচক্রের জন্য ভাল এবং খারাপ প্রভাব নিয়ে আসবে। কিছু রাশিচক্রের লক্ষণগুলি ভাল উপকার বহন করতে হবে এবং কিছু রাশিচক্রের লক্ষণগুলিকেও খারাপ প্রভাবের মুখোমুখি হতে হবে।

    সিংহে যাবেন শুক্র! লাভ হবে অনেকের, সঙ্গে থাকবে কেতুর ছায়াও
    সিংহে যাবেন শুক্র! লাভ হবে অনেকের, সঙ্গে থাকবে কেতুর ছায়াও

    কাদের লাভ?

    শুক্র যখন ট্রানজিট হয়, তখন আপনার প্রেমের জীবন এবং মানসিক অবস্থার উপর এর প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তুলা রাশির জন্য, শুক্রের এই গোচর অর্থাৎ কেতু এবং সূর্য ও শুক্রের সংমিশ্রণ ভাল ফলাফল বয়ে আনবে। পরিস্থিতি আপনার জন্য আগের চেয়ে ভাল হবে। আয় থেকে চাকরি পর্যন্ত আপনার জন্য ভাল সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ধনু, কুম্ভ, মেষ, বৃষ এবং মিথুন এবং কর্কট রাশির জন্যও ভাল যোগ তৈরি করা হচ্ছে।

    আপনার জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। কুম্ভ রাশির জন্য ট্রানজিটও খুব শুভ বলে মনে করা হয়। এই রাশিচক্রের প্রেম জীবনও বিশেষ হবে, ইতিমধ্যে যে চ্যালেঞ্জগুলি চলছে তা হ্রাস পাবে এবং আপনি সুবিধা পাবেন।

    কাদের সাবধান থাকতে হবে?

    মকর রাশির জাতকদের শুক্র ট্রানজিটের সময় কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে তাড়াহুড়ো করা এড়ানো ভাল। আপনার জন্য জিনিসগুলি খারাপ হতে পারে, তাই তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। সবকিছু আপনার জন্য ভাল হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Venus Transit Lucky Zodiac Signs: সিংহে যাবেন শুক্র! লাভ হবে অনেকের, সঙ্গে থাকবে কেতুর ছায়াও

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