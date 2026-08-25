আজই নক্ষত্র পরিবর্তন করছেন শুক্রদেব! ২৫ অগস্ট থেকে ৪ রাশির শুরু হবে সোনালি সময়, হবে আকস্মিক অর্থলাভ

আজই নক্ষত্র পরিবর্তন করছেন শুক্রদেব! ২৫ অগস্ট থেকে ৪ রাশির শুরু হবে সোনালি সময়, হবে আকস্মিক অর্থলাভ
শুক্রদেব তাঁর নক্ষত্র অবস্থান পরিবর্তন করতে চলেছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, শুক্রের এই বিশেষ নক্ষত্র গোচরের শুভ প্রভাবে বেশ কয়েকটি রাশির জীবনে ধনসম্পদ, কেরিয়ারে বড় সুযোগ এবং বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেতে চলেছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র গ্রহকে সুখ, সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য, প্রেম, আকর্ষণ, বিলাসবহুল জীবন এবং বৈভব বা ঐশ্বর্যের কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। বৈদিক পঞ্চাঙের হিসাব অনুযায়ী, শুক্রের রাশি পরিবর্তনের মতোই তার নক্ষত্র পরিবর্তনও মানবজীবনে অত্যন্ত শুভ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।
আজ, অর্থাৎ ২৫ আগস্ট ২০২৬, শুক্রদেব তাঁর নক্ষত্র অবস্থান পরিবর্তন করতে চলেছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, শুক্রের এই বিশেষ নক্ষত্র গোচরের শুভ প্রভাবে বেশ কয়েকটি রাশির জীবনে ধনসম্পদ, ক্যারিয়ারে বড় সুযোগ এবং বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেতে চলেছে। ২৫ আগস্ট থেকে শুক্রের এই নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে কোন ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে বৈভব ও সোনালী দিন আসতে চলেছে—তা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের নক্ষত্র গোচরের বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র গ্রহের অবস্থান অত্যন্ত প্রভাবশালী:
- সুখ ও ঐশ্বর্যের প্রসার: শুক্র শুভ অবস্থানে থাকলে বা শুভ নক্ষত্রে ভ্রমণ করলে মানুষের জীবনে অর্থের অভাব থাকে না। পরিবারে আনন্দ ও শান্তি বজায় থাকে, নতুন যানবাহন বা বাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হয় এবং ব্যবসায় আন্তর্জাতিক সফলতা মেলে।
- সৃজনশীলতা ও সম্পর্কের মধুরতা: শুক্রের এই নক্ষত্র পরিবর্তনের কারণে মানসিক স্থিরতা বাড়বে, আর্ট, মিডিয়া, ফ্যাশন এবং গ্ল্যামার খাতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা চমৎকার সাফল্য পাবেন।
২. ২৫ আগস্টের নক্ষত্র পরিবর্তনের পর ভাগ্যের বন্ধ দরজা খুলবে যে ৪ রাশির
ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ২৫ আগস্টের এই নক্ষত্র পরিবর্তন অত্যন্ত শুভ ও ফলদায়ক প্রমাণিত হবে। যেহেতু শুক্র আপনার নিজস্ব রাশিপতি, তাই এই সময় আপনার আর্থিক স্থিতিশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। পূর্বে কোথাও আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। যাঁরা প্রপার্টি, অটোমোবাইল বা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডের সাথে যুক্ত, তাঁদের উপার্জনের নতুন পথ তৈরি হবে। যৌথ ব্যবসায় বড় ধরণের মুনাফা অর্জিত হতে পারে।
খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য শুক্রের এই গোচর প্রেম, পরিবার ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইতিবাচক মোড় আনবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং বসের সহায়তায় নতুন প্রজেক্টের দায়িত্ব মিলতে পারে। আর্থিক দিক দিয়ে এই সময়টি বেশ মজবুত থাকবে। শেয়ার বাজার বা অন্যান্য সুচিন্তিত বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক অর্থলাভের যোগ তৈরি হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে কোনো মনোরম ভ্রমণের সুযোগ মিলতে পারে।
গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির অধিপতিও স্বয়ং শুক্রদেব। ফলে ২৫ আগস্ট শুক্রের এই নক্ষত্র পরিবর্তনের সরাসরি সুফল পাবেন তুলা রাশির জাতকরা। আপনার ব্যক্তিত্বে এক অদ্ভুত আকর্ষণ ফুটে উঠবে, যা কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক স্তরে আপনাকে সকলের প্রিয় করে তুলবে। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য যদি ঋণের প্রয়োজন হয়, তবে তা সহজে পেয়ে যাবেন। নতুন চাকরির প্রস্তাব আসতে পারে এবং আয় বৃদ্ধির একাধিক উৎস তৈরি হবে।
ঘ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুক্র পরম মিত্র গ্রহ। শুক্রের এই নক্ষত্র গোচর আপনার সামাজিক প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বড় উন্নতি ঘটাবে। আপনি যদি নতুন কোনো কাজ বা ব্যবসা শুরু করতে চান, তবে ২৫ আগস্টের পর থেকে সময়টি অত্যন্ত শুভ। চাকরিতে পদোন্নতির (Promotion) জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। বিলাসবহুল জিনিসপত্র বা পছন্দের গাড়ি কেনার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।
৩. শুক্রদেবের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
শুক্রের এই শুভ গোচরের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে এবং কোনো অশুভ নজর থাকলে তা এড়াতে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলুন:
- দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা: প্রতি শুক্রবার শ্রীসূক্ত পাঠ করুন এবং দেবী লক্ষ্মীকে পদ্মফুল বা লাল ফুল নিবেদন করুন।
- সাদা বস্তু দান: শুক্রবার দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের চাল, চিনি, দুধ বা সাদা বস্ত্র দান করা অত্যন্ত শুভ।
- শুক্র মন্ত্র জপ: প্রতিদিন ‘ওঁ শুঁ শুক্রায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে মানসিক শান্তি ও সম্পদ অর্জিত হয়।
আজ ২৫ আগস্ট ২০২৬-এ শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তন বৃষ, মিথুন, তুলা ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্য বদলের এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক লক্ষ্য ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে এই সময়ের সদ্ব্যবহার করলে আর্থিক স্বাবলম্বিতা আপনার হাতের মুঠোয় আসবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More