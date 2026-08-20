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    ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রের উল্টো চাল! বক্রী শুক্রের প্রভাবে এই ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার

    ২০২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর শুক্র গ্রহ উল্টো চালে হাঁটা শুরু করতে চলেছে অর্থাৎ বক্রী হতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের বক্রী হওয়াকে অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি ঘটনা বলে মনে করা হয়, কারণ এই সময়ে গ্রহটির ক্ষমতা ও প্রভাব কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়।

    Published on: Aug 20, 2026, 11:47:39 IST
    By Suman Roy
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র গ্রহকে সুখ, সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য, প্রেম, বিলাসবহুল জীবন এবং বৈভব বা ঐশ্বর্যের কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, যখনই শুক্র গ্রহের গতিপথে পরিবর্তন ঘটে বা শুক্র নিজের অবস্থান বদলে বক্রী (Retrograde) গতি লাভ করে, তখন সমস্ত ১২টি রাশির জীবনেই এর ব্যাপক ও গভীর প্রভাব পড়ে।

    ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রের উল্টো চাল! বক্রী প্রভাবে ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার
    ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রের উল্টো চাল! বক্রী প্রভাবে ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার

    ২০২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর শুক্র গ্রহ উল্টো চালে হাঁটা শুরু করতে চলেছে অর্থাৎ বক্রী হতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের বক্রী হওয়াকে অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি ঘটনা বলে মনে করা হয়, কারণ এই সময়ে গ্রহটির ক্ষমতা ও প্রভাব কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ শুক্রের এই বক্রী গতির কারণে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ক্যারিয়ারে বড় সুযোগ এবং আকস্মিক ধনলাভের দ্বার উন্মুক্ত হতে চলেছে। বক্রী শুক্রের কৃপায় কোন কোন ৪ রাশির জীবনে বৈভব ও সোনালী দিন আসতে চলেছে—তা নিয়ে একটি বিস্তারিত বিশেষ প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।

    ১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের বক্রী গতির বিশেষ গুরুত্ব

    সাধারণত বক্রী গ্রহ বলতে বোঝায়, যখন কোনো গ্রহ পৃথিবীর সাপেক্ষে উল্টো দিকে বা বিপরীত অভিমুখে চালিত হচ্ছে বলে মনে হয়।

    • শুক্রের শুভ কারকতা: শুক্র গ্রহ শুভ অবস্থানে থাকলে মানুষের জীবনে টাকার অভাব থাকে না। পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকে, নতুন যানবাহন বা বাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হয় এবং ব্যবসায় আন্তর্জাতিক সফলতা মেলে।
    • বক্রী শুক্রের প্রভাব: ৩ সেপ্টেম্বর যখন শুক্র বক্রী হবে, তখন এটি তার নিজস্ব কারকতার ক্ষেত্রগুলোতে (অর্থ, বস্তুগত সুখ ও সম্পর্ক) অত্যন্ত দ্রুত এবং জোরালো ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। বিশেষ করে যেসব রাশির সাথে শুক্রের মিত্রতা রয়েছে, তারা এই সময়ে অভূতপূর্ব আর্থিক সুফল পাবে।

    ২. বক্রী শুক্রের প্রভাবে যে ৪ রাশির ভাগ্যে ধনবর্ষণ হবে

    ক) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ৩ সেপ্টেম্বরের শুক্র বক্রী হওয়া অত্যন্ত আশীর্বাদস্বরূপ হতে চলেছে। যেহেতু শুক্র তুলা রাশির নিজস্ব রাশিপতি, তাই এই সময়ে আপনার ব্যক্তিত্বে এক অদ্ভুত আকর্ষণ ফুটে উঠবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বড় কোনো আইনি জটিলতা বা পারিবারিক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ মিটে যেতে পারে। নতুন চাকরির অফার আসতে পারে এবং আয় বৃদ্ধির নতুন উৎস তৈরি হবে। ব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যাবে।

    খ) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতকদের জন্য বক্রী শুক্রের এই গোচর প্রেম, দাম্পত্য জীবন ও পার্টনারশিপ ব্যবসায় বিশেষ ইতিবাচক ফল আনবে। বিবাহিতদের জীবনে মধুরতা বাড়বে এবং জীবনসঙ্গীর মারফতে বড় কোনো আর্থিক লাভ হতে পারে। যৌথ ব্যবসায় যৌথ বিনিয়োগ বিপুল মুনাফা এনে দেবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যার ফলে বসের চোখে আপনার কাজের মান বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে।

    গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুক্র গ্রহ এক পরম মিত্র গ্রহ। শুক্রের বক্রী চাল আপনার কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক প্রতিপত্তির জায়গায় বিরাট উন্নতি ঘটাবে। আপনি যদি নতুন কোনো ব্যবসা বা স্টার্টআপ শুরু করতে চান, তবে সেপ্টেম্বরের এই সময়টি অত্যন্ত শুভ। চাকরিতে পদোন্নতির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। প্রপার্টি, রিয়েল এস্টেট বা অটোমোবাইল ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা মোটা অঙ্কের লাভ তুলতে পারবেন।

    ঘ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতকদের জন্য বক্রী শুক্র ধন ও বস্তুগত সুবিধা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা নেবে। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। হঠাৎ কোনো অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে বড় অঙ্কের টাকা হাতে আসতে পারে। বিলাসবহুল জিনিসপত্র বা নতুন গাড়ি কেনার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা এই সময়ে পূরণ হতে পারে। পরিবারে কোনো শুভ বা মাঙ্গলিক কাজ সম্পন্ন হবে, যা মানসিক শান্তি জোগাবে।

    ৩. বক্রী শুক্রের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    শুক্র গ্রহের এই শুভ গোচরের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে এবং কোনো অশুভ প্রভাব থাকলে তা এড়াতে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলুন:

    • দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা: প্রতি শুক্রবার শ্রীসূক্ত পাঠ করুন এবং দেবী লক্ষ্মীকে পদ্মফুল বা লাল ফুল নিবেদন করুন।
    • সাদা বস্তু দান: শুক্রবার কন্যাদের বা দুঃস্থ মানুষদের চাল, চিনি, দুধ বা সাদা বস্ত্র দান করা অত্যন্ত শুভ।
    • শুক্র মন্ত্র জপ: প্রতিদিন ‘ওঁ শুঁ শুক্রায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থিরতা ও সম্পদ অর্জিত হয়।

    জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী ২০২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বক্রী শুক্রের এই অবস্থান তুলা, মেষ, মকর ও সিংহ রাশির জাতকদের জীবনে ভাগ্য বদলের এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক লক্ষ্য ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে এই সময়ের সঠিক সদ্ব্যবহার করলে আর্থিক স্বাবলম্বিতা আপনার হাতের মুঠোয় আসবে।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/৩ সেপ্টেম্বর শুক্রের উল্টো চাল! বক্রী শুক্রের প্রভাবে এই ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার

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