চিত্রা নক্ষত্রে শুক্রের মহা-গোচর! ২৫ অগস্টের পর ভাগ্যের মোড় ঘুরবে ৩ রাশির, উপচে পড়বে ধনসম্পদ

চিত্রা নক্ষত্রে শুক্রের মহা-গোচর! ২৫ অগস্টের পর ভাগ্যের মোড় ঘুরবে ৩ রাশির, উপচে পড়বে ধনসম্পদ
চিত্রা হলো ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে ১৪তম নক্ষত্র, যার অধিপতি গ্রহ হলেন মঙ্গল। মঙ্গলকে শক্তি, সাহসিকতা, ভূমি ও প্রপার্টির কারক গ্রহ হিসেবে মানা হয়। অন্যদিকে, শুক্র হলেন সৌন্দর্য ও বৈভবের প্রতীক।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র গ্রহকে সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রেম এবং বৈভবের কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। শুক্রের গতিবিধি এবং নক্ষত্র পরিবর্তন মানবজীবনের ওপর অত্যন্ত গভীর ও সরাসরি প্রভাব ফেলে। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় হিসাব অনুযায়ী, আগামী ২৫ আগস্ট ২০২৬ তারিখে শুক্র গ্রহ চিত্রা নক্ষত্রে (Chitra Nakshatra) প্রবেশ করতে চলেছেন।
চিত্রা হলো ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে ১৪তম নক্ষত্র, যার অধিপতি গ্রহ হলেন মঙ্গল। মঙ্গলকে শক্তি, সাহসিকতা, ভূমি ও প্রপার্টির কারক গ্রহ হিসেবে মানা হয়। অন্যদিকে, শুক্র হলেন সৌন্দর্য ও বৈভবের প্রতীক। মঙ্গলের এই বিশেষ নক্ষত্রে শুক্রের গোচর বেশ কয়েকটি রাশির জীবনে ধন ও সমৃদ্ধির জাদুকরী ছোঁয়া নিয়ে আসছে। ২৫ আগস্টের পর চিত্রা নক্ষত্রে শুক্রের এই রূপান্তরের ফলে কোন কোন ৩ রাশির ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলতে চলেছে—জেনে নিন।
১. চিত্রা নক্ষত্রে শুক্রের গোচরের বিশেষ জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে চিত্রা নক্ষত্রকে বলা হয় সৃজনশীলতা, অলঙ্কার, নতুন প্রপার্টি তৈরি এবং বাহ্যিক রূপান্তরের প্রতীক।
- শুক্র ও মঙ্গলের মেলবন্ধন: চিত্রা নক্ষত্রের মাধ্যমে শুক্র ও মঙ্গলের শক্তির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটবে। এই সময় মানুষের কর্মদ্যোগ ও সৌন্দর্যপ্রীতি বৃদ্ধি পায়।
- আর্থিক লাভ ও প্রপার্টি যোগ: চিত্রা নক্ষত্রে শুক্রের অবস্থানের ফলে রিয়েল এস্টেট, ফ্যাশন, প্রসাধনী, ডিজাইন, মিডিয়া এবং নতুন যানবাহন বা প্রপার্টি কেনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক উন্নতি চোখ পড়ার মতো হবে।
২. চিত্রা নক্ষত্রে শুক্র গোচরে সোনার মতো জ্বল জ্বল করবে যে ৩ রাশি
ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ২৫ আগস্টের পর চিত্রা নক্ষত্রে শুক্রের এই গোচর অত্যন্ত শুভ ফল বয়ে আনবে। যেহেতু শুক্র আপনার নিজস্ব রাশিপতি, তাই মঙ্গলের নক্ষত্রে প্রবেশ আপনার আর্থিক স্থিতিশীলতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আইনি বিরোধ বা পারিবারিক বিষয় সমাধান হতে শুরু করবে। প্রপার্টি বা জমিতে পুরনো কোনো বিনিয়োগ থাকলে সেখান থেকে বিপুল অর্থ লাভ হতে পারে। নতুন চাকরির প্রস্তাব বা পদোন্নতির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।
খ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং মঙ্গলদেব। তাই মঙ্গলের নক্ষত্রে শুক্রের এই প্রবেশ বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এক বরদানস্বরূপ হতে চলেছে। আপনার ব্যক্তিত্বে অসাধারণ আকর্ষণ ফুটে উঠবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন ও লাভজনক প্রজেক্টে সই করতে পারেন। হঠাৎ করে আকস্মিক ধনপ্রাপ্তির (Sudden Financial Gain) সুযোগ মিলবে। লটারি, শেয়ার বাজার বা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে ভালো লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্কে মধুরতা ফিরে আসবে।
গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শনিদেব ও শুক্রের মধ্যে পরম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। শুক্রের এই গোচর আপনার কর্মভাব ও অর্থনৈতিক উন্নতিকে উদ্ভাসিত করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং আটকে থাকা বকেয়া টাকা ফেরত পাবেন। নতুন গাড়ি, বাড়ি বা সোনার গহনা কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। বিদেশের সাথে যুক্ত বাণিজ্য বা আইটি সেক্টরে কর্মরত ব্যক্তিরা অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করবেন।
৩. চিত্রা নক্ষত্রে শুক্র গোচরে অতিরিক্ত শুভ ফল পাওয়ার উপায়
শুক্রের এই গোচরের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে এবং অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা অর্জন করতে কিছু সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার মেনে চলুন:
- দেবী লক্ষ্মীর পূজা: প্রতি শুক্রবার শ্রীসূক্ত পাঠ করুন এবং দেবী লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে মিছরি বা চালের পায়েস নিবেদন করুন।
- সুগন্ধি ও সাদা বস্তু ব্যবহার: প্রতিদিন সুগন্ধি বা পারফিউম ব্যবহার করা এবং সাদা বস্ত্র পরিধান করা শুক্রকে অত্যন্ত মজবুত করে তোলে।
- দুঃস্থ নারীদের সাহায্য: দুঃস্থ মহিলা বা কন্যাদের চাল, চিনি বা দুধের মতো সাদা খাদ্যসামগ্রী দান করুন।
২৫ আগস্ট চিত্রা নক্ষত্রে শুক্রের প্রবেশ বৃষ, বৃশ্চিক ও মকর রাশির জাতকদের জন্য ভাগ্য পরিবর্তনের এক সোনালী দিগন্ত উন্মোচন করতে চলেছে। আত্মবিশ্বাস ও সঠিক পরিকল্পনার সাথে কাজ করলে এই সময়ে আর্থিক সমৃদ্ধি আপনার হাতের মুঠোয় আসবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More