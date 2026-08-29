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এবার নিশ্চিন্ত! তুলায় শুক্রের স্বরাশি গোচরে মালব্য রাজযোগ! ৪ রাশির বিলাসিতার পথ খুলবে, বাড়বে টাকা

শুক্র দেব তাঁর নিজস্ব স্বক্ষেত্র ও কেন্দ্র রাশি তুলায় (Libra) প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, শুক্র যখন নিজের স্বরাশি (বৃষ বা তুলা) কিংবা উচ্চ রাশি মীনে কেন্দ্র বা লগ্ন ভাবে অবস্থান করেন, তখন মহাকাশে পঞ্চমহাপুরুষ রাজযোগের অন্তর্ভুক্ত পরম শুভ ও প্রভাবশালী মালব্য রাজযোগ গঠিত হয়।

Published on: Aug 29, 2026, 09:44:13 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র দেবকে ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য, বৈভব, আকর্ষক ব্যক্তিত্ব, প্রেম এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রার প্রধান কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে শুক্রদেবের অবস্থান ও গতিবিধি মানবজীবনের আর্থিক স্থায়িত্ব এবং বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

তুলায় শুক্রের গোচরে মালব্য রাজযোগ! ৪ রাশির বিলাসিতার পথ খুলবে, বাড়বে টাকা
তুলায় শুক্রের গোচরে মালব্য রাজযোগ! ৪ রাশির বিলাসিতার পথ খুলবে, বাড়বে টাকা

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, শুক্র দেব তাঁর নিজস্ব স্বক্ষেত্র ও কেন্দ্র রাশি তুলায় (Libra) প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, শুক্র যখন নিজের স্বরাশি (বৃষ বা তুলা) কিংবা উচ্চ রাশি মীনে কেন্দ্র বা লগ্ন ভাবে অবস্থান করেন, তখন মহাকাশে পঞ্চমহাপুরুষ রাজযোগের অন্তর্ভুক্ত পরম শুভ ও প্রভাবশালী ‘মালব্য রাজযোগ’ (Malavya Rajyog) গঠিত হয়। তুলা রাশিতে শুক্রের এই স্বরাশি গোচর এবং মালব্য রাজযোগের সুপ্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ক্যারিয়ারে অভাবনীয় উন্নতি, নতুন ব্যবসা শুরু, হঠাৎ আকস্মিক অর্থলাভ এবং রাজকীয় বৈভব লাভের সুযোগ আসতে চলেছে। তুলায় শুক্রের প্রবেশে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসবে—জেনে নিন।

১. তুলা রাশিতে শুক্র গোচর ও 'মালব্য রাজযোগের' বৈদিক গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের স্বরাশি তুলায় অবস্থানকে পরম শুভ এবং ফলদায়ী মনে করা হয়:

  • ব্যক্তিত্ব ও বিলাসিতা: মালব্য রাজযোগের প্রভাবে জাতকের ব্যক্তিত্বে এক অদ্ভুত আকর্ষণ ফুটে ওঠে। সমাজে সম্মান, বস্তুগত আনন্দ এবং বিলাসবহুল জিনিসপত্র কেনার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
  • বাণিজ্য ও সৃজনশীল খাতে সাফল্য: ফ্যাশন, গ্ল্যামার, ডিজিটাল মিডিয়া, রিয়েল এস্টেট, টেক্সটাইল, জুয়েলারি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে দ্বিগুণ সাফল্য ও প্রফিট অর্জন করেন।

২. তুলায় শুক্রের গোচরে কপাল খুলবে যে ৪ রাশির

ক) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির অধিপতি স্বয়ং শুক্র দেব। ফলে নিজের রাশিতেই (প্রথম ভাব বা লগ্ন) শুক্রের গোচর ও মালব্য রাজযোগ গঠন তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সেরা সময় নিয়ে আসবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের জোরে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন। নতুন ব্যবসায়িক চুক্তিতে সই করার সুযোগ মিলবে এবং জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্ক সুমধুর হবে।

খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুক্রের এই গোচর চতুর্থ ভাব অর্থাৎ গৃহ, সুখ, যানবাহন ও প্রপার্টির ঘরে প্রভাব ফেলবে। নতুন বাড়ি বা পছন্দের গাড়ি কেনার বহুদিনের স্বপ্ন সত্যি হতে পারে। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অশান্তির অবসান ঘটবে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আকস্মিক ধনলাভের শুভ যোগ রয়েছে।

গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির জাতকদের জন্য শুক্র পরম মিত্র গ্রহ। তুলা রাশিতে শুক্রের এই গোচর আপনার দশম ভাব অর্থাৎ কর্মভাব বা ক্যারিয়ারের স্থান সক্রিয় করবে। ফলে অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা করবেন বস ও সিনিয়ররা। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা শুভ কাজ দ্রুত শেষ হবে। ব্যবসায়ীরা বড় কোনো ক্লায়েন্টের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের মুনাফা অর্জন করতে পারবেন।

ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুক্রের এই অবস্থান নবম ভাব অর্থাৎ ভাগ্যস্থানে রাজযোগ তৈরি করবে। এর ফলে ভাগ্যের পূর্ণ সঙ্গ পাবেন আপনি। কাজের সূত্রে লাভজনক দূরবর্তী বা বৈদেশিক ভ্রমণের সুযোগ তৈরি হবে। আয় ও সঞ্চয় দুটোই আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার আর্থিক ভিত্তিকে মজবুত করবে।

৩. শুক্র দেবের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

মালব্য রাজযোগের শুভ ফল বহুগুণ বাড়াতে এবং শুক্র দেবের আশীর্বাদ পেতে কিছু সহজ নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • দেবী লক্ষ্মীর পূজা: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান এবং কপূর ও মিষ্টি নিবেদন করুন। ‘শ্রীসূক্ত’ পাঠ পরম ফলদায়ক।
  • সাদা বস্তু দান: শুক্রবারে দুঃস্থদের চাল, চিনি, দুধ, ঘি বা সাদা রঙের বস্ত্র দান করুন।
  • শুক্র মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে ‘ওঁ শুঁ শুক্রায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থায়িত্ব ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়।

তুলা রাশিতে শুক্রদেবের স্বরাশি গোচর এবং মালব্য রাজযোগ তুলা, কর্কট, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও কর্মক্ষেত্রে উন্নতির এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ। সঠিক লক্ষ্য ও আত্মবিশ্বাসের সাথে সুযোগগুলো কাজে লাগালে জীবনে স্থায়ী সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/এবার নিশ্চিন্ত! তুলায় শুক্রের স্বরাশি গোচরে মালব্য রাজযোগ! ৪ রাশির বিলাসিতার পথ খুলবে, বাড়বে টাকা

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